Как утилизировать автомобиль?

После утилизации организация должна выдать вам свидетельство об утилизации, подтверждающее факт уничтожения автомобиля

В настоящее время в целях стимулирования спроса на новые автомобили автопроизводители за счет собственных средств реализуют корпоративные программы обновления парка (утилизации автомобилей). В рамках этих программ покупатель может сдать бывший в употреблении автомобиль на утилизацию или в «трейд-ин» и выбрать новое транспортное средство в соответствии с условиями акции и специальными предложениями.

Программы утилизации автомобилей

Ранее в РФ в целях стимулирования приобретения гражданами новых автомобилей взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию действовала государственная программа утилизации автомобилей.



В указанной программе участвовали автомобили старше 10 лет, полная масса которых не превышала 3,5 тонны, находившиеся у последнего собственника не менее года. Взамен утилизированного транспортного средства торговые организации предоставляли его собственнику скидку в размере 50 тыс. руб. при покупке нового автомобиля российского производства из утвержденного Перечня (п. 1 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1194; Порядок, утв. Приказом Минпромторга России от 14.01.2010 NВ настоящее время программы утилизации автомобилей реализуются автопроизводителями.Как правило, автопроизводители предъявляют к сдаваемым на утилизацию автомобилям определенные требования, в частности:срок нахождения автомобиля в собственности у участника программы до утилизации (чаще всего не менее 12 месяцев);полнокомплектность при сдаче на утилизацию (то есть наличие всех обеспечивающих движение частей);снятие автомобиля с учета в ГИБДД для утилизации. Срок, прошедший с момента утилизации, также может быть ограничен (например, не ранее чем 1 января текущего года).Для участия в программе утилизации необходимо представить в автосалон следующие документы:оригинал либо заверенную копию ПТС;акт сдачи автомобиля в утилизирующую организацию (оригинал или нотариально заверенную копию);справку об утилизации автомобиля.Размер предоставляемой в рамках программы утилизации скидки на новый автомобиль может зависеть от марки и типа утилизируемого автомобиля, а также от приобретаемой модели.Если вы планируете утилизировать старый автомобиль и получить скидку на приобретаемый взамен новый автомобиль, рекомендуем узнать о наличии возможности воспользоваться программой утилизации на сайтах автопроизводителей, а также в салонах официальных дилеров.

Порядок утилизации автомобиля

Если вы не планируете приобретать новый автомобиль, то для утилизации имеющегося автомобиля рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Выберите утилизирующую организацию и заключите с ней договор на утилизацию

Автовладельцам, решившим утилизировать свой автомобиль, необходимо самостоятельно найти организацию, которая оказывает такие услуги.

В рамках эксперимента по стимулированию приобретения новых автомобилей Минпромторг определил перечень пунктов утилизации автомобилей, к которым в г. Москве относятся: ГУП «ЭкоТехПром», ГУП «Мосавтохолод», ООО «Промышленная компания «Вторалюминпродукт», ГУП «Инженерный центр-Полигон», ООО «Промышленная компания «Втормет».

Если в отношении транспортного средства был уплачен утилизационный сбор, о чем имеется соответствующая отметка в ПТС, выданном после 31 августа 2012 г., то вам гарантировано безвозмездное предоставление услуги по утилизации автомобиля. Такие услуги оказывают организации, которые уполномочены на это Минпромторгом и имеют соответствующие лицензии (п. 9 ст. 24.1 Закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ; ст. 3 Закона от 28.07.2012 N 128-ФЗ; пп. «г», «д» п. 3 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 20.06.2013 N 520).

Если утилизационный сбор не был уплачен, то услуги по утилизации оплачиваются по расценкам организации, в которую вы обратились. Однако, как правило, автовладельцу и в этом случае не придется платить деньги, так как сдаваемый на утилизацию автомобиль имеет определенную цену: стоимость металла, покрышек, аккумулятора и пр. А договор на утилизацию предусматривает зачет оплаты за утилизацию суммой компенсации за сдаваемый автомобиль. Поэтому рекомендуем предварительно уточнить в выбранной организации порядок оплаты и (или) наличие компенсации.

Утилизирующая организация может предоставлять дополнительные услуги, например транспортировку утилизируемого автомобиля, помощь в снятии автомобиля с регистрационного учета в МРЭО ГИБДД.

Шаг 2. Передайте автомобиль выбранной организации для утилизации

Договоритесь с выбранной организацией о времени передачи автомобиля на утилизацию. После утилизации организация должна выдать вам свидетельство об утилизации, подтверждающее факт уничтожения автомобиля.

Шаг 3. Снимите автомобиль с регистрационного учета в связи с утилизацией

Для снятия автомобиля с регистрационного учета после его фактической утилизации нужно представить в МРЭО ГИБДД следующие документы (п. 15, пп. 17.1 п. 17, п. п. 26, 66 Административного регламента, утв. Приказом МВД России от 07.08.2013 N 605; пп. 8.4 п. 8 Правил, утв. Приказом МВД России от 26.06.2018 N 399):

1)заявление о снятии автомобиля с регистрационного учета, указав в нем в качестве основания для снятия с учета утилизацию;

2)паспорт гражданина РФ;

3)документ об уплате госпошлины за выдачу свидетельства на высвободившийся номерной агрегат, если по заявлению собственника или владельца транспортного средства такое свидетельство ему выдается. Документ или реквизиты документа об уплате госпошлины представляются по инициативе заявителя, однако следует иметь в виду, что госпошлина должна быть уплачена до подачи заявления и необходимых документов, а в случае направления заявления посредством Единого портала госуслуг — до представления оригиналов документов.

Справка. Размер госпошлины

Размер госпошлины за выдачу свидетельства на высвободившийся номерной агрегат составляет 350 руб. При наличии возможности обращения с заявлением и уплаты госпошлины через порталы госуслуг и иные порталы, интегрированные с ЕСИА, госпошлина рассчитывается с коэффициентом 0,7 (пп. 40 п. 1 ст. 333.33, п. 4 ст. 333.35 НК РФ);

4)ПТС (при наличии);

5)свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии);

6)свидетельство (акт) об утилизации;

7)государственные номерные знаки (при наличии).

Заявление, подписанное простой электронной подписью, с приложенными к нему документами может быть также представлено в электронной форме с помощью Единого портала госуслуг (пп. 30.1, 30.3, 30.7 п. 30, пп. 34.3 п. 34 Административного регламента).

Не сданные при прекращении регистрации государственные регистрационные знаки и регистрационные документы вносятся регистрационным подразделением ГИБДД в соответствующие розыскные учеты утраченной специальной продукции (п. 10 Правил N 399).

Обратите внимание! Автомобиль облагается транспортным налогом на основе данных ГИБДД, представляемых в налоговые органы. Однако документированные и не опровергнутые налоговым органом сведения о том, что автомобиль уничтожен, свидетельствуют об отсутствии объекта налогообложения независимо от даты прекращения регистрации автомобиля (п. 1 ст. 362 НК РФ; Письмо ФНС России от 25.10.2019 N БС-4-21/21862@).

Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс/Азбука права