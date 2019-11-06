Кто исполняет завещание?

Исполнять завещание может душеприказчик (исполнитель завещания), которому, при условии его согласия, поручено исполнение завещания. Либо, если душеприказчик не выразил своего согласия на исполнение завещания или отозвал такое согласие, завещание исполняют сами наследники по завещанию.

Если гражданин, назначенный исполнителем завещания, не выразил или отозвал свое согласие, то завещание исполняют сами наследники по завещанию

Исполнять завещание может душеприказчик (исполнитель завещания), которому, при условии его согласия, поручено исполнение завещания. Либо, если душеприказчик не выразил своего согласия на исполнение завещания или отозвал такое согласие, завещание исполняют сами наследники по завещанию.

Оформление полномочий исполнителя завещания

Полномочия исполнителя завещания основываются на завещании, которым он назначен исполнителем, и удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом (п. 1 ст. 1135 ГК РФ; форма N 3.14, утв. Приказом Минюста России от 27.12.2016 N 313).



Свое согласие быть исполнителем завещания душеприказчик может выразить следующим образом (п. 1 ст. 1134 ГК РФ):в собственноручной надписи на завещании (в случае если исполнителем завещания назначается юридическое лицо — в собственноручной надписи лица, которое вправе действовать от имени такого юридического лица без доверенности);в заявлении, приложенном к завещанию;в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства.Согласие лица быть исполнителем завещания может быть отозвано в любой момент до открытия наследства путем направления им уведомления завещателю и нотариусу, удостоверившему завещание, а после открытия наследства — путем направления уведомления нотариусу.Если гражданин, назначенный исполнителем завещания, не выразил или отозвал свое согласие, то завещание исполняют сами наследники по завещанию (ст. 1133 ГК РФ).После открытия наследства суд может освободить исполнителя завещания от его обязанностей по требованию наследников, в том числе наследственного фонда, если обстоятельства свидетельствуют о ненадлежащем исполнении исполнителем завещания этих обязанностей или об угрозе нарушения охраняемых законом интересов наследников в результате действий (бездействия) исполнителя завещания (п. 2 ст. 1134 ГК РФ).

Исполнение завещания

Исполнение завещания предполагает совершение действий, направленных на осуществление воли наследодателя. Это, в частности (п. п. 2, 4 ст. 1135, п. 2 ст. 1173 ГК РФ):

охрана наследственного имущества и управление им в качестве доверительного управляющего;

истребование имущества наследодателя от третьих лиц с целью включения в наследственную массу;

передача наследственного имущества наследникам;

исполнение завещательного возложения или завещательного отказа, предусмотренных завещанием.

Наследодателем в завещании могут быть предусмотрены действия, которые обязан совершать исполнитель завещания, а также действия, от совершения которых он должен воздержаться (п. 2.1 ст. 1135 ГК РФ).

Возмещение исполнителю завещания расходов, связанных с исполнением завещания, и выплата вознаграждения

Исполнителю завещания должны быть возмещены расходы, связанные с исполнением завещания. Кроме того, в случаях, когда это прямо предусмотрено завещанием, ему выплачивается вознаграждение сверх произведенных им расходов. Названные суммы выплачиваются за счет наследства (ст. 1136 ГК РФ).

Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс/Азбука права