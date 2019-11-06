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Станцевали спикер горсовета, депутат заксобрания и чиновники министерств на открытии детсада в Южном Бердска

14:30 06.11.2019, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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220 детей уже пошли в садик «Дельфин», на строительство которого ушло около 200 млн рублей. На торжествах перерезали ленточку, вручили символический ключ и подарки.

Станцевали спикер горсовета, депутат заксобрания и чиновники министерств на открытии детсада в Южном Бердска
Первыми в новый бердский детсад «Дельфин» вошли его маленькие воспитанники с родителями

Сегодня, 6 ноября, в Бердске открыли новый детский сад. Его строительства ждали много лет, поскольку в городе есть дефицит детсадовских мест. И вот за деньги, выделенные по федеральной программе «Демография», новый садик сдали в эксплуатацию меньше чем за год — раньше срока.

Минобрнауки Новосибирской области в день торжественного открытия вручило новому бердскому детсаду лицензию, гендиректор Бердского строительного треста Александр Воронин — символический ключ от садика, а многочисленные гости, в том числе мэр Бердска Евгений Шестернин, — подарки.

А начались торжества с традиционного перерезания красной ленточки на входе в сад. В ожидании открытия скоморохи так задорно играли с воспитанниками, что в пляс пустились не только родители, но и высокие гости — начальник управления материальными ресурсами минобрнауки области Юрий Савостьянов, депутат заксобрания региона и директор лицея №6 Зоя Родина, спикер горсовета депутатов Бердска Валерий Бадьин, руководители бердских детсадов.

Станцевали спикер горсовета, депутат заксобрания и чиновники министерств на открытии детсада в Южном Бердска

Высокие гости пустились в пляс

Хозяева садика — дети

Автор видео Анастасия Солодкова

Автор видео Анастасия Солодкова

Перерезать ленточку доверили Александру Воронину, заведующей новым детсадом «Дельфин» Татьяне Щербаковой и маме маленького воспитанники, который пойдет в группу для детей самого младшего возраста «Земляничка». Первыми в садик зашли дети. Как выразился глава Бердска, именно дети являются хозяевами дошкольного учреждения.

Заведующая «Дельфином» провела экскурсию по садику: показала группы, спальни, пищеблок, лифт, прачечную, спортивный зал. Затем все собрались в музыкальном зале, чтобы вручить благодарности, подарки и посмотреть концерт, который приготовили для гостей дети и воспитатели садика. Напомним, что «Дельфин», расположенный неподалеку в Микрорайоне, открыл второй корпус в Южном, где будут жить и заниматься 220 детей. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на строительство сада ушло около 200 млн рублей.

Событие было волнительным для всех. Ведущая торжественной программы даже перепутала названия ведомств. Говоря о получении лицензии детсадом на ведение образовательной деятельности, она сообщила, что документ подписало минобороннауки Новосибирской области. Зрители поправили — минобрнауки. Оговорку превратили в шутку.

Александр Воронин, директор компании-застройщика, напомнил, как начинали строить детский сад в микрорайоне Южном. По плану его должны были сдать в декабре 2019 года. Но по просьбе мэра, при согласовании с региональным правительством и подрядчиками решили построить раньше.

— Успели до холодов не только построить, но и завести оборудование и мебель, оснастить все кабинеты. Большое спасибо всем за совместную работу… Директор детского садика больше всех переживала. Я от всей души вручаю Татьяне Анатольевне ключ, — произнес гендиректор Бердского строительного треста, передав заведующей садом Татьяне Щербаковой золотой символический ключ, под громкие аплодисменты зала.

Автор видео Анастасия Солодкова

Станцевали спикер горсовета, депутат заксобрания и чиновники министерств на открытии детсада в Южном Бердска

Ключ от садика — в руках заведующей

Станцевали спикер горсовета, депутат заксобрания и чиновники министерств на открытии детсада в Южном Бердска

Мэр Бердска Евгений Шестернин — в числе почетных гостей

Станцевали спикер горсовета, депутат заксобрания и чиновники министерств на открытии детсада в Южном Бердска
Станцевали спикер горсовета, депутат заксобрания и чиновники министерств на открытии детсада в Южном Бердска
Станцевали спикер горсовета, депутат заксобрания и чиновники министерств на открытии детсада в Южном Бердска
Станцевали спикер горсовета, депутат заксобрания и чиновники министерств на открытии детсада в Южном Бердска
Станцевали спикер горсовета, депутат заксобрания и чиновники министерств на открытии детсада в Южном Бердска
Станцевали спикер горсовета, депутат заксобрания и чиновники министерств на открытии детсада в Южном Бердска
Станцевали спикер горсовета, депутат заксобрания и чиновники министерств на открытии детсада в Южном Бердска
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От редакции

Детям повезло?

Новый мэр, 06 ноября 2019 14:40
Я думаю Бадьин плясал от радости что Мухамедов вышел по УДО, и фото где они вместе на сайте разместили.

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