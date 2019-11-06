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Прокуратура бдит: нет нарушений сроков в проверке по факту избиения школьницы 1 сентября в Бердске

16:30 06.11.2019, Алена Романцова Фото: со страницы социальной сети «ВКонтакте» Ивана Почевалова
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Отец девочки сам нашел нападавшего, узнал его место работы и имя. Предоставил в полицию все данные. Вскоре подозреваемый признался, но привлечь его к ответственности нельзя — проводится проверка и судебно-медицинская экспертиза.

Прокуратура бдит: нет нарушений сроков в проверке по факту избиения школьницы 1 сентября в Бердске
Нападавшего нашли по камерам видео-наблюдения. Девочка его узнала

Не обнаружила волокиты прокуратура Бердска в проведении проверки по факту нападения на школьницу 1 сентября в Бердске. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил заместитель прокурора города Бердска Павел Акулов. Напомним, после торжественной линейки в подъезде дома №37 ул. Попова мужчина дарил по голове девушку 17 лет. Родители услышали крики и выбежали. Отец девочки Иван Почевалов догонял нападавшего, но тот смог скрыться. По словам Ивана дочь закончила лечение месяц назад, а документы переданы на судебно-медицинскую экспертизу только на прошлой неделе.

— Вывод о том, что есть волокита, сделать невозможно. Материалу проверки дана оценка законности. На данный момент проверка не окончена, — уточнила Павел Акулов 6 ноября.

Отец девочки Иван Почевалов не надеется на полицию. Он думает над тем, либо «идти убивать» нападавшего, либо идти в суд. Напомним, нападавшего на девочку нашел сам Иван. Он предоставил видео с ближайшего магазина с лицом мужчины. Также он нашел его место работы и узнал имя. Это он тоже сообщил правоохранителям. Вскоре подозреваемый признал в содеянном, но остается на свободе. Задержать его нельзя, так как пока не определена тяжесть нанесения побоев ребенку. Это станет известно только по результатам экспертизы. Подробности — в ближайшее время.

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