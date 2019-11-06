Вышел по УДО бывший вице-мэр Бердска Владимир Мухамедов, осужденный за взятку

Бывший бердский чиновник отсидел две трети срока, назначенного судом. Сейчас он находится в Новосибирске и ходит отмечаться в правоохранительные органы.

Владимир Мухамедов проработал в бердской власти около двух лет

На днях Владимира Мухамедова, бывшего первого замглавы Бердска и соратника экс-мэра Ильи Потапова выпустили из колонии строго режима. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» лидер бердских коммунистов Сергей Бессонов сегодня, 6 ноября, сейчас Мухамедов находится в Новосибирске. Он живет дома со своей семьей и ходит отмечаться в правоохранительные органы, как предписано законом.

— Подробностей я не знаю, — заявил Бессонов, но заверил, что обладает точной информацией.

Владимир Ибрагимович отсидел 6 и 9 лет, которые назначил суд в 2013 году за коррупционные преступления. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 3 апреля 2015 года судья бердского горсуда Юлия Деменкова приговорила мэра Бердска Илью Потапова к 10 годам строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Его бывший заместитель Владимир Мухамедов получил 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей. Без права занимать в течение двух лет должности в органах власти. Суд признал вину мэра в получении взятки в 3 млн рублей от депутата Заксобрания Александра Илющенко на теплоходе «Ремикс» и покушении на взятку в 2 млн рублей от жены бывшего замглавы Евгения Мартьянова. Мухамедов был пособником главы города, установил суд. Также признана вина мэра в злоупотреблении должностными полномочиями, из-за чего городу причинен ущерб в 24 млн рублей. Свою вину чиновники не признали до конца процесса.

Заместитель начальника ГУФСИН России по Новосибирской области Олег Тишечко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что осужденный Владимир Мухамедов не отбывал наказание в исправительных учреждениях УИС Новосибирской области. Ранее он отбывал срок в ИК-14 Тогучинского района. В ведомстве уточнили, что Владимир Ибрагимович отбывает наказание в колонии другого регионе. Но оглашать его местоположение в ведомстве не стали — ст. 17 УИК РФ запрещает разглашать персональные сведения осужденных. по данным «Курьер. Среда. Бердск», он сидел на Алтае.

Стоит отметить, что перевод Мухамедова может быть связан с его состоянием здоровья либо ради обеспечения его личной безопасности или при иных исключительных обстоятельствах, препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в конкретном исправительном учреждении.

Известно, что экс-чиновник не просил об условно-досрочном освобождении. Осенью 2018 года президент России Владимир Путин отказал в помиловании бывшему первому вице-мэру Бердска Владимиру Мухамедову. И это несмотря на то, что комиссия по помилованию Новосибирской области в конце мая 2018 года вынесла положительное решение на ходатайство Владимира Ибрагимовича.

Согласно сайту ФССП Новосибирской области, уголовный штраф за коррупционное преступление, как дополнительный вид наказания, на сегодняшний день составляет 499 952 446 рублей. Кроме того, Владимир Мухамедов должен оплатить исполнительский сбор в размере 35 000 000 рублей.