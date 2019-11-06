Много пьешь: не смешивать алкогольные напитки и не понижать градус крепости, советует нарколог из Бердска

Мера и высокое качество алкоголя — важные аспекты «пития», позволяющие избежать жестокого похмелья

Он не рекомендует смешивать алкогольные напитки и понижать градус крепости, советует врач-нарколог горбольницы Бердска Константин Фалалеев.

Это чревато тошнотой и сильными головными болями, говорит Фалалеев:

— Лучше пить что-то одно. Организм под определенный алкоголь подстраивается. Разные напитки содержат разные вещества, биологические добавки. Старайтесь определить свою минимальную дозу. Если хватает 300 мл вина, чтобы расслабиться, не нужно вливать в себя три бутылки.

Мера и высокое качество алкоголя — важные аспекты «пития», позволяющие избежать жестокого похмелья.

— Не торопитесь напиться. Выпил, закусил, пообщался. После третьей рюмки сделай перерыв, подожди эффекта. Не надо гнать, стараться выпить за час 10 рюмок. Это бессмысленно. Пить и закусывать нужно медленно, — рекомендует Константин Фалалеев.

В ближайшее время нарколог из Бердска расскажет, что нужно есть, когда пьешь.