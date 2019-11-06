ЧС не случится: Есть паспорт готовности у дома №3 по ул. Герцена в Бердске

Активист дома Юрий Снегуров обеспокоен тем, что документ о подготовке к зиме не готов, а потому может случиться что угодно. В УК утверждают: паспорт готовности давно подписан.

Паспорт готовности к отопительному сезону дома №3 по ул. Герцена был готов еще 10 сентября

На отсутствие паспорта готовности к зиме у дома №3 по ул. Герцена пожаловался его житель Юрий Снегуров мэру Бердска.

— Согласно действующему законодательству жилищный фонд должен быть подготовлен к отопительному сезону 15 сентября. Подтверждается это паспортом готовности. В нашей существующей порочной практике в городе паспорта не выдаются. Ссылаются на то, что они где-то находятся на подписи, то в КБУ, то в УЖКХ, то в горадминистрации. Что за этим скрывается: нерадивое отношение к исполнению своих полномочий либо превышение полномочий должностных лиц в системе ЖКХ? — удивлялся Юрий Снегуров.

По словам Юрия Владимировича, они не знают, как подготовлен их дом к зиме. Ведь существует целый комплекс работ. Проведены ли они все — не известно.

— Меня спрашивали: у вас горячая и холодная вода, отопление есть? Но разве дело только в этом? Есть правила и нормы технической эксплуатации, — возмущался бердчанин.

Дом №3 по ул. Герцена находится на обслуживании управляющей компании «Прогресс». По словам руководителя УК «Прогресс» Михаила Перфилова, паспорт готовности дома был готов еще 10 сентября. После того, как Снегуров побывал на приеме у мэра Бердска Евгения Шестернина, градоначальник обратился к Перфилову и попросил выдать для просмотра паспорт готовности дома его жителю.

— Я не возражаю против предоставления документации. Но Снегуров с этим вопросом ко мне не обращался. Я не понимаю, с чего он взял, что нет паспорта готовности. Это очень серьезный вопрос: нет паспорта готовности на дом — нет паспорта готовности управляющей организации, нет паспорта готовности управляющей организации — нет паспорта готовности города. Это вещи, связанные друг с другом, — подчеркнул Михаил Сергеевич.

Руководитель УК рассказал, что на прошлой неделе Юрий Снегуров был в офисе их УК, прошел мимо его кабинета, поздоровался, но не задал ни одного вопроса.

— Человек даже не обращался за этим документом, а он общедоступен. Снегуров — первый из жителей, кто заинтересовался паспортом готовности. Кроме, как у ресурсоснабжающих организаций и администрации города, этот документ ни у кого интереса не вызывал, — заверил Перфилов.

Михаил Перфилов заверил, что если Снегуров обратится за выдачей паспорта готовности дома, ему этот документ предоставят.

Специалисты Ростехнадзора закончили глобальную проверку по подготовке к зиме Комбината бытовых услуг Бердска, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Паспорт готовности город получил.

— Есть, конечно, замечания. Мы их устраняем оперативно. Подписанный акт получили, — отметил руководитель КБУ Владимир Воспанчук на совещании чиновников 5 ноября.