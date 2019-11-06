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Отпразднуют 8 ноября День сотрудника МВД полицейские, их семьи и ветераны Бердска

16:04 06.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Торжественное мероприятие состоится в ДК «Родина» в 11 часов дня.

Отпразднуют 8 ноября День сотрудника МВД полицейские, их семьи и ветераны Бердска
Полковник Соколов награждал лучших бердских полицейских в день Полиции 2018 года

Пригласили полицейских Бердска сотрудники Главного управления МВД по Новосибирской области на празднование Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Праздник состоится по адресу: Бердск, ул. Лунная, 48 «б» в 11 часов дня 8 ноября.

— Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел, члены семей погибших сотрудников города Бердска! Руководство и Совет ветеранов Отдела МВД России по городу Бердску приглашает Вас на торжественное мероприятие, посвященное празднованию – Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в Доме Культуры «Родина», — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

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От редакции

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Аноним, 06 ноября 2019 17:28
"Полковник Соколов награждал лучших бердских полицейских в день Полиции 2018 года" Редакция - это не день полиции, не путайте даты, это день сотрудников ОВД РФ, по старому день милиции. А федеральный закон "О полиции", в рамках которого была проведена реформа Министерства внутренних дел, вступил в силу 1 марта 2011 года. В первую очередь это праздник ветеранов советской и российской милиции. А полиция пускай празднует 1 марта.

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