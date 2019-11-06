Отпразднуют 8 ноября День сотрудника МВД полицейские, их семьи и ветераны Бердска

Торжественное мероприятие состоится в ДК «Родина» в 11 часов дня.

Полковник Соколов награждал лучших бердских полицейских в день Полиции 2018 года

Пригласили полицейских Бердска сотрудники Главного управления МВД по Новосибирской области на празднование Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Праздник состоится по адресу: Бердск, ул. Лунная, 48 «б» в 11 часов дня 8 ноября.

— Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел, члены семей погибших сотрудников города Бердска! Руководство и Совет ветеранов Отдела МВД России по городу Бердску приглашает Вас на торжественное мероприятие, посвященное празднованию – Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в Доме Культуры «Родина», — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.