Взяла на время: вахтер нашла телефон и не вернула мальчику в школе №1 Бердска

Отец мальчика обращался во многие инстанции — полицию, прокуратуру, управление образования. В действиях вахтера не обнаружили преступных действий. Директор школы сделала ей выговор и оставила работать. Отец не может с этим смириться.

Вахтер в школе №1 Бердска нашла телефон мальчика и вернула только после требований его отца

Вахтер нашла телефон и присвоила его себе в школе №1 Бердска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал отец мальчика 6 ноября. Вернула она его только после своего обнаружения. Мужчина возмущен тем, что женщина продолжает работать, ее не увольняют. История длится уже два года. Отец обращался во многие инстанции — полицию, прокуратуру, управления образования Бердска.

Взяла себе, но потом вернула

В октябре 2018 года мальчик 11 лет на перемене заговорился с друзьями и оставил телефон рядом с терминалом оплаты за питание. На первом же уроке он заметил потерю и пошел искать смартфон. Подошел к вахтеру, та сказала, что не находила телефон и даже помогала его искать.

— Она позвонила на телефон сына, но он был уже выключен, — рассказал отец мальчика «Курьер. Среда. Бердск» 6 ноября.

После уроков приходила искать телефон и мама мальчика. Но вахтер опять же заявила, что не видела телефон. Через пару дней родители мальчика обратились к завучу школы и посмотрели вместе видео с камер наблюдения. На нем четко было видно, что телефон нашла проходящая мимо женщина и отдала в руки вахтеру. Это видео завуч не сохранил.

— Потом она созналась, что взяла телефон и принесла его, вернула, — говорит отец.

По словам папы мальчика, через два месяца того же года у них пропала сумка со школьными принадлежностями для ИЗО. В этот день работала та же женщина, что и взяла телефон. Но завуч отказался смотреть видео с камер наблюдения. Сумка так и нашлась.

Взяла на время — значит не украла?

Отец мальчика писал заявления в полицию, просил разобраться прокуратуру. Но ему снова и снова отказывали в заведении уголовного дела. Прокуратора несколько раз отправляла на доработку материалы, но 18 апреля 2019 года был получен официальный отказ в возбуждении уголовного дела. В пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили этот факт.

— По итогам проверки вынесено решение в отказе в возбуждении уголовного дела, — сказал дежурный офицер 6 ноября.

Правоохранители ссылаются на п. 7 постановления пленума верховного суда РФ от декабря 2002 года. В соответствии с ним, если человек взял вещь с целью временного использования и последующего возвращения собственнику, либо в связи с предположением, что имеет право на вещь, то состава преступления нет. В зависимости от обстоятельств такие действия могут подлежать по статье 330 УК РФ или другим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. В каждом случае необходимо устанавливать, с какой целью человек взял вещь.

— Но ведь вахтер вынесла ценный предмет с охраняемого объекта! Хотя она обязана охранять вещи. Почему ее нельзя перевести на другую должность или уволить?! — возмущен отец мальчика.

Директор школы №1 Марина Комарова сказала «Курьер. Среда. Бердск», что она в курсе данной ситуации и все вышестоящие ведомства вплоть до министерства образования Новосибирской области.

— Ситуация эта разобрана уже несколькими группами специалистов. Но родитель не доволен решением. Вахтер передала утром в школу найденный телефон, он был возвращен ребенку. Меры, которые были необходимы, приняты. Но отец требует ее увольнения, хотя все разъяснения ему даны, — рассказала Марина Геннадьевна 6 ноября.

По поводу видео, на котором заснят факт, где женщина сначала находит телефон, а потом не возвращает и помогает его искать мальчику, у директора свое мнение.

— Прошло два года, сейчас восстановить все факты сложно. Как только была обнаружена вещь, сразу было совмещено, кто потерял, и кто нашел, — сказала Марина Комарова «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 6 ноября.

По словам директора после этой ситуации в школе составили регламент обращений с найденными вещами. Он касается абсолютно всех — учителей, учеников, вахтеров. Каждый день в школе назначаются администраторы, которым нужно отдавать находки. Они в свою очередь их сохраняют и ищут хозяев.

Получила выговор и осталась работать

Вахтеру просто вынесли дисциплинированный наказание в форме выговора. Она продолжает работать в школе №1, и это абсолютно не устраивает отца мальчика.

— Меня не устраивает то, что на вахте работает человек, который уже однажды доказал, что он может взять чужу вещь, — говорит папа мальчика.

Редакция будет следить за этой историей. Подробности — в ближайшее время.