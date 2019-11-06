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СМИ: «Они хотели меня изнасиловать» — показания солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье

16:43 06.11.2019 Фото: mig41 /Telegram
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Рамиль Шамсутдинов: «В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что всё, понимаешь, после караула — всё будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю».

СМИ: Они хотели меня изнасиловать показания солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье
Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек в армии

Причиной бойни в в/ч 54160 в Забайкалье, где от рук уральского срочника погибли 8 его сослуживцев стали неуставные взаимоотношения. Показания «стрелка», Рамиля Шамсутдинова, цитирует telegram-канал «База». Приводим текст с незначительными сокращениями.

«Мне жаль, что я случайно зацепил двоих ребят, которые были совсем не при чём. К остальным у меня жалости нет.

Всё началось сразу, как только я пришёл. У меня украли, точнее, отобрали телефон. Родным я не стал сообщать, чтобы не переживали. Я только симку спрятал и иногда вставлял в чужие телефоны, чтобы позвонить и поговорить с семьёй. Что ещё отбирали? Деньги.

Кому жаловаться? Смешно. Кому сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь всё закрыто. Что мне было делать?

В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что всё, понимаешь, после караула — всё будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?».

Напомним, трагедия произошла 25 октября. Солдат-срочник из Тюменской области Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Восемь человек погибли, ещё двое получили тяжёлые ранения. Стрелявшего сразу задержали. Возбуждено уголовное дело.

Источник: eanews

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От редакции

Существует дедовщина в армии?

Аноним, 06 ноября 2019 16:47
НВР:
А куда бы она делась?
Аноним, 06 ноября 2019 17:00
"Рамиль Шамсутдинов: «В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что всё, понимаешь, после караула — всё будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю». "

Законы зоновские - это и есть дедовщина! А там и опускают и убивают...
Аноним, 06 ноября 2019 17:14
Бред не верю
Аноним, 06 ноября 2019 18:36
Не служил ты сынок...
Аноним, 06 ноября 2019 17:17
Если это так, то поступил правильно. И можно сделать вывод, что все эти деды были опущены предыдущими старослужащими. Это не армия, а какой то бред... Военной прокуратуре надо разбираться досконально, но почему то в это веры нет. Создаётся впечатление, что сами офицеры, недалеко ушли от своих подчинённых в развитии...
Аноним, 06 ноября 2019 17:18
Дедовщина,она всегда была ,но вот таких издевательств и извращений не было. Не мужики,а какие то петухи. Низко пали мужчинки,слава богу не все. Мужчины -всегда были ЗАЩИТНИКАМИ Родины.Стали перерождаться,гнать геев на рудники.
Гость, 06 ноября 2019 17:20
На все эти угрозы есть военная прокуратура. Как этот солдат решил вопрос не правильно. И его адекватность под сомнением? Если человек в здравии такое совершит, станет ли он после случившегося делать контрольные встрелы в голову, как это сделал Шамсудинов?

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