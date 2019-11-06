СМИ: «Они хотели меня изнасиловать» — показания солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье

Рамиль Шамсутдинов: «В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что всё, понимаешь, после караула — всё будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю».

Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек в армии

Причиной бойни в в/ч 54160 в Забайкалье, где от рук уральского срочника погибли 8 его сослуживцев стали неуставные взаимоотношения. Показания «стрелка», Рамиля Шамсутдинова, цитирует telegram-канал «База». Приводим текст с незначительными сокращениями.

«Мне жаль, что я случайно зацепил двоих ребят, которые были совсем не при чём. К остальным у меня жалости нет.

Всё началось сразу, как только я пришёл. У меня украли, точнее, отобрали телефон. Родным я не стал сообщать, чтобы не переживали. Я только симку спрятал и иногда вставлял в чужие телефоны, чтобы позвонить и поговорить с семьёй. Что ещё отбирали? Деньги.

Кому жаловаться? Смешно. Кому сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь всё закрыто. Что мне было делать?

В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что всё, понимаешь, после караула — всё будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?».

Напомним, трагедия произошла 25 октября. Солдат-срочник из Тюменской области Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Восемь человек погибли, ещё двое получили тяжёлые ранения. Стрелявшего сразу задержали. Возбуждено уголовное дело.

Источник: eanews