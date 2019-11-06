Друзья вышедшего по УДО экс-замглавы Бердска Мухамедова, попавшегося на взятке, его не бросят

Вероятно, оставшиеся 2,5 года срока Владимир Мухамедов будет отбывать условно, проживая в своей новосибирской квартире. Но 500-миллионный штраф ему никто не простил.

Владимир Мухамедов вышел из колонии. Он был за решеткой 6,5 лет

Официально управление ФСИН по Новосибирской области не дает информацию о нынешнем статусе осужденного в 2015 году за коррупционные преступления бывшего первого вице-мэра Бердска Владимира Мухамедова. Но сведения о том, что бывший первый вице-мэр Бердска, осужденный в 2015 году за коррупционные преступления на 9 лет, вышел по УДО, находят свое подтверждение. В январе 2019 года ему исполнилось 39 лет.

Информация о месте отбывания наказания осужденным, как и другие его персональные данные являются закрытой и предоставляется только родственникам заключенного по его выбору. Так гласит Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Между тем, освобожденный из колонии условно-досрочно остается осужденным, продолжая отбывать наказание по месту своей прописки.

Об освобождении Мухамедова по УДО в середине октября рассказал секретарь бердского отделения КПРФ Сергей Бессонов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Кроме того, друг и соратник Владимира Ибрагимовича Евгений Рыжененков, бывший в свое время начальником ОДМ Бердска, подтвердил информацию и отметил, что по-прежнему не верит в виновность Мухамедова.

— Да, он сейчас в Новосибирске, вышел по УДО, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Владимирович, отказавшись отвечать на вопрос, виделся ли он с Владимиром Ибрагимовичем на свободе. — Я считаю его невиновным и буду-по-прежнему поддерживать с ним отношение.

Светлана Мухамедова, супруга осужденного, не стала комментировать факт выхода на свободу своего мужа, сказав «Курьер. Среда. Бердск», что сейчас она не может говорить.

Владимир Мухамедов отсидел две трети срока. Напомним, приговор ему и бывшему мэру Бердска Илье Потапову, получившему 10 лет колонии, огласили 3 апреля 2015 года. Потапов, всенародно избранный главой города в марте 2011-го, арестован 1 мая 2013 года с розовым пакетиком со взяткой в размере 3 млн рублей на теплоходе «Ремикс». На судно его пригласил под прикрытием оперативников бывший член фракции «Единая Россия» в заксобрании и бизнесмен Александр Илющенко. Он утверждал, что чиновник требовал взятку за предоставление земли под строительство молодежного лагеря на берегу Бердского залива.

Мухамедова суд арестовал 5 июня того же года — через два дня после задержания по обвинению в покушении на мошенничество и пособничестве в получении взятки. Таким образом, с учетом содержания в СИЗО на стадии расследования Владимир Ибрагимович находился за решеткой 6,5 лет.

Адвокат Владимир Воробьев, защищавший Владимира Мухамедова, не осведомлен об освобождении своего бывшего доверителя, поскольку их отношения закончились после приговора. Но пояснил, что значит условно-досрочное освобождение.

— УДО возможно после того, как отбыто две трети назначенного наказания. Решение об этом принимает суд. Осужденный обращается с ходатайством об УДО. Свое мнение высказывают представители прокуратуры, ФСИН. УДО не означает помилования или прекращения отбывания наказания. Человеку изменяют реальный срок на условный и дают испытательный срок на остаток срока. Вышедший по УДО должен находиться по месту регистрации, отмечаться, — рассказал председатель Новосибирской областной коллегии адвокатов Воробев, акцентировав, что он не знает ничего о судьбе Мухамедова.

По приговору суда Мухамедову придется заплатить штраф в размере 500 млн рублей, но на август 2019 года его долг перед государством составлял 499 952 446 рублей.

Заместитель начальника главка ФСИН России по Новосибирской области Олег Тишечко сообщал «Курьер. Среда. Бердск» в августе этого года, что осужденный Владимир Мухамедов не отбывает наказание в исправительных учреждениях региона. Ранее он сидел в ИК-14 Тогучинского района НСО. Перевод Мухамедова в алтайскую колонию может быть связан с его состоянием здоровья либо ради обеспечения его личной безопасности «или при иных исключительных обстоятельствах, препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в конкретном исправительном учреждении».