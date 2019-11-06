Грязные руки: Добилась досрочного открытия типография «Крестьянин» в Ростове-на- Дону

Ирина Самохина: «Срок приостановления работы типографии и так заканчивался 8 ноября, но мы сознательно подавали ходатайства, потому что каждый день простоя – это и материальные, и моральные потери».

Началось все со странного письма в Роспотребназор региона

Суд Мясниковского района в Ростовской области признал, что типография «Крестьянин», ранее закрытая на 30 дней, устранила все нарушения и досрочно открыл предприятие. Об этом Альянсу независимых региональных издателей (АНРИ) сообщила генеральный директор ИД «Крестьянин» Ирина Самохина.

24 октября суд уже рассматривал ходатайство о возобновлении работы предприятия, но отказал, сославшись на заключение Роспотребнадзора. В акте было сказано, что несмотря на устраненные 17 нарушений, руководство типографии не предоставило документов об исправной работе вентиляции. К суду экспертизу уже провели, а заключение приложили, но на решение судьи это не повлияло.

5 ноября суд повторно рассмотрел ходатайство «Крестьянина» о досрочном открытии типографии. В новом заключении Роспотребнадзора уже была учтена экспертиза об эффективной работы вентиляции.

«Сопоставив нарушения, указанные в постановлении по делу об административном правонарушении от 08.10.2019 года < …> и заключения управления Роспотребнадзора по Ростовской области от 24.10.2019 года и 01.11.2019 года, суд приходит к выводу, что нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации зданий и сооружений ЗАО «Технический центр «Крестьянин» устранены. < …> …ходатайство ЗАО «ТЦ Крестьянин» о досрочном прекращении приостановления деятельности подлежит удовлетворению», — говорится в судебном постановлении.

В результате типография начнет работу на три дня раньше.

«Срок приостановления работы типографии и так заканчивался 8 ноября, но мы сознательно подавали ходатайства, потому что каждый день простоя – это и материальные, и моральные потери», — отметила Ирина Самохина.

Она уточнила, что приставы уже сняли печати с предприятия.

«Всем, кто нам помогал и поддерживал, огромное спасибо! Это кейс солидарности и здравого смысла», — сказала Ирина Самохина.

Альянс независимых региональных издателей (АНРИ) поздравляет коллег с победой!

«Это командная работа. И тех, кто писал официальные письма и репостил историю в сетях, и тех, кто ставил публикации у себя на сайтах и полосах. Солидарность не только возможна, но и действенна», — отметил исполнительный директор АНРИ Сергей Лапенков.

8 октября суд закрыл типографию «Крестьянин» на 30 дней. Поводом послужила внеплановая проверка Роспотребнадзора, выявившая на предприятии 17 нарушений неисправные лампочки, отсутствие поддонов под ведрами с краской, грязный фильтр у вентилятора, пыль. Роспотребнадзор составил три протокола, один из которых был направлен в суд. Проверка пришла после «жалобы простого читателя». Журналисты «Крестьянина» выяснили, что на типографию были поданы две жалобы с интервалом в три недели. Корреспонденты сравнили их: оказалось, 35 предложений в заявлениях были одинаковыми, только второй жалобщик писал уже не про боль в глазах от ряби, а просил «закрыть токсичное производство».

Альянс независимых региональных издателей (АНРИ) направил открытое письмо губернатору Ростовской области Василию Голубеву с просьбой сохранить типографию, а также поставил в известность руководство федерального управления Роспотребнадзора.

Обеспокоенность ситуацией высказали и другие профессиональные объединения: Союз журналистов России, Ростовское отделение СЖР, Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП), АРС-Пресс.

За ситуацией следят десятки федеральных и региональных СМИ.