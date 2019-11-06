06.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

Пришла зима. Дачу законсервировали. А застраховали?

17:41 06.11.2019 Фото: Pixabay
0

Отъезд хозяев и наступление холодов существенно повышают вероятность случаев, в результате которых может быть причинен ущерб загородному имуществу.

Пришла зима. Дачу законсервировали. А застраховали?

Среди страховых случаев, которые происходят в холодное время с загородным имуществом, первое месте по частоте и масштабам причиняемого вреда занимают пожары

Самые распространенные риски, которые угрожают дачным поселкам зимой, — пожары, кражи и замерзание жидкости в инженерных системах, сообщили аналитики СК «Сбербанк страхование». Материальный ущерб от таких инцидентов может быть довольно значительным, сообщает Сбербанк Страхование.

Среди страховых случаев, которые происходят в холодное время с загородным имуществом, первое месте по частоте и масштабам причиняемого вреда занимают пожары. Размеры страховых выплат в результате пожаров в загородных домах могут достигать полной страховой суммы, на которую застраховано имущество. Средняя выплата по этой причине в СК «Сбербанк страхование» составляет около 400 тыс. рублей.

Второе место занимают кражи и противоправные действия третьих лиц. С отъездом хозяев существенно повышаются риски проникновения в дома посторонних. Среди наиболее распространенных примеров нанесения ущерба загородному имуществу – взлом дверей, бой стекол, поломка мебели, кража имущества. Средняя страховая сумма по таким случаям составляет около 200 тыс. рублей.

Еще один риск, вероятность которого существенно возрастает с наступлением холодов, — замерзание жидкости в инженерных системах из-за низких температур, что может привести к разрыву труб. Защиту от такого риска на страховом рынке предлагают только несколько компаний. В СК «Сбербанк страхование» этот риск включен в премиальные программы страхования имущества.

«Отъезд хозяев и наступление холодов существенно повышают вероятность случаев, в результате которых может быть причинен ущерб загородному имуществу. Традиционный способ возместить этот ущерб — страхование, — отмечает руководитель управления страхования имущества СК «Сбербанк страхование» Валерия Юрова. — Например, прошлой зимой в дачный дом одного из наших клиентов проникли посторонние. Они безуспешно пытались вскрыть дверь, существенно ее повредили, потом разбили окно, попали в дом, украли бытовую технику и два велосипеда. На участке другого клиента, который остался на зиму в загородном доме, из-за короткого замыкания произошел пожар, причем огонь распространился на баню соседа. В обоих случаях страховая компания полностью возместила ущерб, в том числе за сгоревшую баню, поскольку полис нашего клиента включал в себя страхование ответственности перед третьими лицами».

По полису «Защита частного дома+» СК «Сбербанк страхование» страхуется внутренняя и внешняя отделка дома или дачи, инженерное оборудование, конструктивные элементы как самой дачи, так и дополнительных хозяйственных построек (хозблока, забора, гаража и т.д.), движимое имущество, а также гражданская ответственность страхователя. Стоимость полиса со страховой суммой 900 тыс. рублей – 3490 рублей в год.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть страховка на дачу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

После скандала с тендером по утилизации портретов Медведева чиновника Ямала уволили 1
18:06 06-11-2019
После скандала с тендером по утилизации портретов Медведева чиновника Ямала уволили
БердскЯсли рядом с открывшимся детсадом построят в 2020 году в Южном микрорайоне Бердска 1
18:00 06-11-2019
Ясли рядом с открывшимся детсадом построят в 2020 году в Южном микрорайоне Бердска
БердскСдам комнату под офис в по ул.Ленина, 33 в Бердске
17:46 06-11-2019
Сдам комнату под офис в по ул.Ленина, 33 в Бердске
Заставят платить алименты матерям-одиночкам отцов детей в России 1
17:45 06-11-2019
Заставят платить алименты матерям-одиночкам отцов детей в России
Пришла зима. Дачу законсервировали. А застраховали?
17:41 06-11-2019
Пришла зима. Дачу законсервировали. А застраховали?
Запрещенная информация грозит Рунету
17:30 06-11-2019
Запрещенная информация грозит Рунету
Грязные руки: Добилась досрочного открытия типография "Крестьянин" в Ростове-на- Дону
17:27 06-11-2019
Грязные руки: Добилась досрочного открытия типография
БердскЧС не случится: Есть паспорт готовности у дома №3 по ул. Герцена в Бердске
17:15 06-11-2019
ЧС не случится: Есть паспорт готовности у дома №3 по ул. Герцена в Бердске
Забеременели в детдоме три девочки в Челябинске
17:00 06-11-2019
Забеременели в детдоме три девочки в Челябинске
БердскДрузья вышедшего по УДО экс-замглавы Бердска Мухамедова, попавшегося на взятке, его не бросят
16:58 06-11-2019
Друзья вышедшего по УДО экс-замглавы Бердска Мухамедова, попавшегося на взятке, его не бросят