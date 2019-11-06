Пришла зима. Дачу законсервировали. А застраховали?

Отъезд хозяев и наступление холодов существенно повышают вероятность случаев, в результате которых может быть причинен ущерб загородному имуществу.



Среди страховых случаев, которые происходят в холодное время с загородным имуществом, первое месте по частоте и масштабам причиняемого вреда занимают пожары

Самые распространенные риски, которые угрожают дачным поселкам зимой, — пожары, кражи и замерзание жидкости в инженерных системах, сообщили аналитики СК «Сбербанк страхование». Материальный ущерб от таких инцидентов может быть довольно значительным, сообщает Сбербанк Страхование.

Среди страховых случаев, которые происходят в холодное время с загородным имуществом, первое месте по частоте и масштабам причиняемого вреда занимают пожары. Размеры страховых выплат в результате пожаров в загородных домах могут достигать полной страховой суммы, на которую застраховано имущество. Средняя выплата по этой причине в СК «Сбербанк страхование» составляет около 400 тыс. рублей.

Второе место занимают кражи и противоправные действия третьих лиц. С отъездом хозяев существенно повышаются риски проникновения в дома посторонних. Среди наиболее распространенных примеров нанесения ущерба загородному имуществу – взлом дверей, бой стекол, поломка мебели, кража имущества. Средняя страховая сумма по таким случаям составляет около 200 тыс. рублей.

Еще один риск, вероятность которого существенно возрастает с наступлением холодов, — замерзание жидкости в инженерных системах из-за низких температур, что может привести к разрыву труб. Защиту от такого риска на страховом рынке предлагают только несколько компаний. В СК «Сбербанк страхование» этот риск включен в премиальные программы страхования имущества.

«Отъезд хозяев и наступление холодов существенно повышают вероятность случаев, в результате которых может быть причинен ущерб загородному имуществу. Традиционный способ возместить этот ущерб — страхование, — отмечает руководитель управления страхования имущества СК «Сбербанк страхование» Валерия Юрова. — Например, прошлой зимой в дачный дом одного из наших клиентов проникли посторонние. Они безуспешно пытались вскрыть дверь, существенно ее повредили, потом разбили окно, попали в дом, украли бытовую технику и два велосипеда. На участке другого клиента, который остался на зиму в загородном доме, из-за короткого замыкания произошел пожар, причем огонь распространился на баню соседа. В обоих случаях страховая компания полностью возместила ущерб, в том числе за сгоревшую баню, поскольку полис нашего клиента включал в себя страхование ответственности перед третьими лицами».

По полису «Защита частного дома+» СК «Сбербанк страхование» страхуется внутренняя и внешняя отделка дома или дачи, инженерное оборудование, конструктивные элементы как самой дачи, так и дополнительных хозяйственных построек (хозблока, забора, гаража и т.д.), движимое имущество, а также гражданская ответственность страхователя. Стоимость полиса со страховой суммой 900 тыс. рублей – 3490 рублей в год.