Украли растения стоимостью 100 тысяч рублей с дачи в Бердске

Садоводы собирали и выращивали их в течение шести лет. На прошлой неделе неизвестные выкопали и похитили 70 редких растений с дачного участка в СНТ «Марьин Лог». Владелица дачи Лариса Титова оценила ущерб в 100 тыс. рублей и рассказала, что собирала коллекционные растения по всей России и за рубежом. Вместе с супругом они в течение шести лет создавали авторский сад непрерывного цветения с апреля по октябрь. Титовы поселили в нём также хвойные растения, которые украшают участок в течение всего года, растут в нём гортензии, сирени и другие кустарники и деревья. — Для нас почти каждое растение на вес золота, мы живем с ними с раннего утра и до позднего вечера, заботясь летом и любя их зимой, — рассказала Лариса Титова. Всё лето супруги провели на даче, а по осени переехали в Академгородок. 2 ноября они вернулись в сад, чтобы подготовить его к зиме: укрыть некоторые растения. Тогда они с ужасом обнаружили, что на участке побывали воры. Злоумышленники аккуратно выкопали растения чётко определенного ассортимента. Нет никаких сомнений, что они имеют прямое отношение к разведению растений — для собственных или коммерческих нужд. Лариса Титова вспоминает, что первые годы они относились к своему участку, как к очень личному и секретному объекту. Но близкие друзья убедили их в том, что красотой надо делиться со всеми. Коллеги-садоводы у Титовых есть во многих городах России. Среди коллекционеров принято общение, обмен растениями и взаимный интерес к развитию и созиданию земли. В течение последних дней Титовы принимали слова поддержки и возмущения друзей-цветоводов, которые знают о ценности коллекции растений, понимают, каких трудов, денег и любви стоит создание декоративного сада. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 2 Уголовного кодекса РФ: кража в особо крупном размере. — Мы, как порядочные трудяги, верим, что справедливость обязательно восторжествует, и воры будут найдены, — выразила надежду Лариса Титова. Фото Ларисы Титовой
Садоводы собирали и выращивали их в течение шести лет.
На прошлой неделе неизвестные выкопали и похитили 70 редких растений с дачного участка в СНТ «Марьин Лог». Владелица дачи Лариса Титова оценила ущерб в 100 тыс. рублей и рассказала, что собирала коллекционные растения по всей России и за рубежом. Вместе с супругом они в течение шести лет создавали авторский сад непрерывного цветения с апреля по октябрь. Титовы поселили в нём также хвойные растения, которые украшают участок в течение всего года, растут в нём гортензии, сирени и другие кустарники и деревья.
— Для нас почти каждое растение на вес золота, мы живем с ними с раннего утра и до позднего вечера, заботясь летом и любя их зимой, — рассказала Лариса Титова.
Всё лето супруги провели на даче, а по осени переехали в Академгородок. 2 ноября они вернулись в сад, чтобы подготовить его к зиме: укрыть некоторые растения. Тогда они с ужасом обнаружили, что на участке побывали воры. Злоумышленники аккуратно выкопали растения чётко определенного ассортимента. Нет никаких сомнений, что они имеют прямое отношение к разведению растений — для собственных или коммерческих нужд.
Лариса Титова вспоминает, что первые годы они относились к своему участку, как к очень личному и секретному объекту. Но близкие друзья убедили их в том, что красотой надо делиться со всеми. Коллеги-садоводы у Титовых есть во многих городах России. Среди коллекционеров принято общение, обмен растениями и взаимный интерес к развитию и созиданию земли. В течение последних дней Титовы принимали слова поддержки и возмущения друзей-цветоводов, которые знают о ценности коллекции растений, понимают, каких трудов, денег и любви стоит создание декоративного сада.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 2 Уголовного кодекса РФ: кража в особо крупном размере.
— Мы, как порядочные трудяги, верим, что справедливость обязательно восторжествует, и воры будут найдены, — выразила надежду Лариса Титова.
Фото Ларисы Титовой