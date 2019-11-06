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Ясли рядом с открывшимся детсадом построят в 2020 году в Южном микрорайоне Бердска

18:00 06.11.2019, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Это уникальное для города образовательное учреждение. На следующий год запланирована и сдача в эксплуатацию новой школы. С приростом населения учебных заведений в Бердске станет больше.

Ясли рядом с открывшимся детсадом построят в 2020 году в Южном микрорайоне Бердска
Гендиректор БСТ Александр Воронин (на фото — слева) получил почетную грамоту из рук замминистра строительства НСО Алексея Колмакова (на фото — справа)

Замминистра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сегодня, 6 ноября, вместе другими региональными и местными чиновниками открыл новый детский сад «Дельфин», построенный в микрорайоне Южном Бердска. Он вручил грамоты и благодарственные письма строителям из Бердского стройтреста, возводившим здание садика.

Замминистра отметил высокое качество и быстрые сроки строительства. И рассказал журналистам, что на этом внимание к Бердску не заканчивается. Впереди — сдача в эксплуатацию школы и яслей в Южном.

По его словам, будет создан своеобразный комплекс с полной инфраструктурой для удобства местных жителей, проживающих как в многоэтажках, так и в частном секторе.

— Территория резервировалась как раз под эти цели, соответственно все объекты будут посажены рядышком. К газовой котельной, которая сейчас отапливает садик, мы подключим и оставшиеся объекты. И дороги сделаем, — рассказал о перспективах Алексей Колмаков. — Коммуникации позволяют подключать к ним и другие объекты.

Он подчеркнул, что деньги для Бердска сейчас закладываются в бюджет 2020 года. Чтобы сократить затраты на ясли, рассчитанные на 220 мест, (как и на построенный детсад и строящуюся по соседству школу), используют типовой проект, который показал себя очень удобным для детей. В этом случае не нужно платить за экспертизу проекта.

Пока речь не идет о более дальней перспективе в плане строительства новых учебных заведений. По словам замминистра, необходимо ремонтировать существующие детские сады и школы. Но он согласен с тем, что Бердску надо прирастать, тогда и строительство учебных заведений будет обосновано.

В Новосибирской области в 2019 году введены в эксплуатацию 5 школ и 4 детсада, кроме того, по программе капремонта сдали 4 образовательных заведения. В 2020-м правительство планирует открыть в регионе 20 садиков и 4 школы, в том числе в Бердске, строительство которой в Южном микрорайоне идет полным ходом. Она тоже возводится по типовому проекту с учетом максимального удобства и безопасности.
— Уникальностью ее наполнят директор школы, педагоги и дети, которые в ней будут учиться, — подчеркнул Колмаков.

И школа, и детский сад в микрорайоне Южном открываются благодаря нацпроекту «Демография». Напомним, что стоимость строительства этих двух социально важных объектов обошлись бюджету в 700 млн рублей. После сдачи они станут муниципальными.

Автор видео Анастасия Солодкова

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От редакции

С какого возраста детям можно ходить в ясли?

Аноним, 06 ноября 2019 18:06
В новосибирской области в 2019 году введены в эксплуатацию 5 школ и 4 детсада, кроме того по программе капремонта сдали 4 образовательных заведения. В 2020-м правительство планирует открыть в регионе 20 садиков и 4 школы, в том числе в Бердске, строительство которой в Южном микрорайоне идет полным ходом.

Ну, поросенок и мэр, что на эти цифры скажите?

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