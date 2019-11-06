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После скандала с тендером по утилизации портретов Медведева чиновника Ямала уволили

18:06 06.11.2019 Фото: Кремлин.ру
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Начальная цена аукциона составляла 256 тысяч рублей, однако тендер признали несостоявшимся 31 октября

После скандала с тендером по утилизации портретов Медведева чиновника Ямала уволили
Согласно документации аукциона, нужно утилизировать офисную мебель, компьютерную технику, а также два портрета Медведева, в материалах он значится как президент РФ

Занимавший пост заместителя управляющего делами администрации Надымского района Ямала Алексей Кокшаров больше не работает там после скандала с тендером на утилизацию двух портретов премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, сообщили РИА Новости в муниципалитете.
Администрация района в октябре объявила тендер на утилизацию неопасных отходов. Согласно документации аукциона, нужно утилизировать офисную мебель, компьютерную технику, а также два портрета Медведева, в материалах он значится как президент РФ. Начальная цена аукциона составляла 256 тысяч рублей, однако тендер признали несостоявшимся 31 октября. Ответственным за размещение электронного аукциона, по данным региональных СМИ, был Кокшаров. Ситуация вызвала резонанс в СМИ.
«Алексей Кокшаров не работает в администрации муниципального образования Надымский район», — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что не знает иных подробностей ухода чиновника.

Комментарием самого Кокшарова РИА Новости не располагает.
На официальном сайте Надымского района чиновник по-прежнему указан как заместитель управляющего делами, начальник организационно-распорядительного управления.

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От редакции

А как надо поступать?

Виктор, 06 ноября 2019 18:21
я бы выполнил эту работу бесплатно (утилизация портретов), чем сэкономил бы бюджетные деньги и с чувством выполненного долга выпил бы пивка. Думаю, мои услуги скоро пригодятся.

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