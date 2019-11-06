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Отопление и горячую воду отключат 7 ноября в центре Бердска

20:05 06.11.2019 Фото: pixabay.com
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Отопления не будет с 8.30 до 15. 00 в д/садах № 8,№ 17, лицее № 7,частной школе «Диалектика», Следственном комитете.

Отопление и горячую воду отключат 7 ноября в центре Бердска
Отопление и горячую воду отключат 7 ноября в центре Бердска ре Бердска

Об отключении отопления и ГВС от ЦТП -11 Б,в связи с устранением дефекта на внутриквартальном трубопроводе тепловой сети.

В связи с устранением дефекта на внутриквартальном трубопроводе тепловой сети от ЦТП-11Б у потребителей будет произведено отключение отопления по адресам:(ул.Герцена, 3,11,13,15,17, ул.Островского,  73, ул.Карла Маркса, 49, 49А, д/сад № 8,№ 17, лицей № 7,частная школа «Диалектика», Следственный комитет), дополнительно по адресам:(ул.Герцена, 13, 15а, 17, 16 (д/с№ Отопление и горячую воду отключат 7 ноября в центре Бердска , 18 (швейная фабрика), будет выполнено отключение горячего водоснабжения с 08:30ч. 07.11.2019 года, ориентировочно до 15:00 ч. 07.11.2019 года.

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От редакции

А в сад детей отводить?

Аноним, 06 ноября 2019 21:04
Началась зима... А что, спрашивается, все лето делали? Это что за подготовка к зиме?
3уке, 06 ноября 2019 21:19
А зачем в следственном комитете горячая вода? Лишнее это для них.

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