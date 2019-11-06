Отопления не будет с 8.30 до 15. 00 в д/садах № 8,№ 17, лицее № 7,частной школе «Диалектика», Следственном комитете.

Отопление и горячую воду отключат 7 ноября в центре Бердска ре Бердска

Об отключении отопления и ГВС от ЦТП -11 Б,в связи с устранением дефекта на внутриквартальном трубопроводе тепловой сети.

В связи с устранением дефекта на внутриквартальном трубопроводе тепловой сети от ЦТП-11Б у потребителей будет произведено отключение отопления по адресам:(ул.Герцена, 3,11,13,15,17, ул.Островского, 73, ул.Карла Маркса, 49, 49А, д/сад № 8,№ 17, лицей № 7,частная школа «Диалектика», Следственный комитет), дополнительно по адресам:(ул.Герцена, 13, 15а, 17, 16 (д/с№ , 18 (швейная фабрика), будет выполнено отключение горячего водоснабжения с 08:30ч. 07.11.2019 года, ориентировочно до 15:00 ч. 07.11.2019 года.