Без фаты – можно! Стартует фотомарафон «Ах, эта свадьба» на «Курьер.Среда.Бердск»

И, конечно, это не только свадьбы 2019 года, но и любого временного периода – вплоть до 19 века!

Мы объявляем новый фотомарфон «Ах, эта свадьба!»

Мы объявляем новый фотомарфон «Ах, эта свадьба!». Фата не обязательна!

Мы ждем от вас фотографию с одного из самых важных событий в нашей жизни – свадьбы. И, конечно, это не только свадьбы 2019 года, но и любого временного периода – вплоть до 19 века! Кстати, это не обязательно «дорогое» бракосочетание по сводами ЗАГСА, вполне возможно, у вас есть фронтовая свадьба из далекого 1944 года? Или студенческая свадьба из 1978 года? Может, есть венчание?

Сейчас многие заказывают свадебные фотосессии – тоже присылайте!

Поделитесь своими счастливыми моментами с миром! И мир вернет вам их сторицей!

В конце декабря ноября мы опубликуем фотомарафон «Ах, эта свадьба!» в газете «Курьер.Среда.Бердск» и вы сможете сделать своей половинке неожиданный и уникальный подарок.

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Ах, эта свадьба!». Подпишите ваши имена и по желанию – фамилию. Будет чудесно, если напишите дату снимка/свадьбы.

Кроме газеты мы разместим альбом «Ах, эта свадьба!» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 10 декабря 2019 года. Ждем!

29.06.2007 г. Александр и Ирина Парыгины

Дмитрий и Татьяна

Юрий и Наталья

Ах эта свадьба

Денис и Ольга 10.06.2015г

Галина и Пётр Лоринец

05.10.2018

Семья Антоновых. Изумрудная свадьба!

Куземчиковы Алексей и Кристина

05.08.2016

Семья Рудис. Деревянная свадьба. 19.01.2012 год.

30.08.2019 Юлия и Гейдар Агаевы