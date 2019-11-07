Кошки и собаки понижают кровяное давление у хозяина

Дети, которые растут бок о бок с кошкой или собакой, учатся быстро адаптироваться в коллективе и гораздо меньше испытывают стрессы, чем дети без верного четвероногого любимца

В настоящее время для животных существуют специализированные фирмы, салоны по уходу, которые осуществляют свою деятельность качественно и быстро, позволяя ухаживать за питомцем, избавляя дом от вездесущей шерсти. Для каждого любимца они предоставляют широкий спектр услуг.

Полезные процедуры для вашего любимца

1. Стрижка. Различают два вида стрижек, модельная и гигиеническая, если первая это сугубо личное желание хозяина, то вторая, чаще всего необходимость, о которой многие владельцы даже не подозревают. Гигиеническая стрижка позволяет сохранять животному шерсть и кожу здоровой, предотвращая появление опасных бактерий и микробов, которые могут спровоцировать различные заболевания. Еще стрижка — это отличный способ поддержать дом в чистоте, эстетическое наслаждение от красивого и ухоженного питомца. Такая процедура позволяет избавиться от сезонной или круглогодичной линьки.

2. Мытье, стрижка когтей. Одними из обязательных процедур по уходу за любимцем должны стать мытье и стрижка когтей, это элементарные способы по поддержанию его здоровья и красоты. Как показывает практика, мытье в домашних условиях – это почти всегда стресс для питомца и его хозяина, это вовсе так просто как кажется. Сохранить руки от царапин, а нервы от расстройства всегда помогут специалисты своего дела в профессиональных салонах нашего города. Обращаясь к ним за помощью, можно быть уверенным в качестве косметики, которую они используют, она не раздражает кожу животного, а дарит лишь блеск и мягкость шерсти.

3. Чистка зубного камня. Не каждый владелец знает, что для предотвращения появления зубного камня у своего любимца стоит соблюдать определенные правила гигиены и питания. Зачастую несоблюдение элементарных норм приводит к его появлению. Основные признаки зубного камня у вашего питомца – это неприятный запах изо рта, твердый коричнево – желтый налет на зубах, который не снимается ватой или щеткой.

Есть несколько способов чистки зубов у братьев наших меньших:

Механическая чистка – это соскабливание налета с поверхности зубов, стоимость данной процедуры относительно не дорогая, но в данном методе чистки всегда есть опасность повредить зубную эмаль.

Ультразвуковая чистка – это удаление налета и зубного камня при помощи специализированной техники (ультразвуковым скалером), которая позволяет снимать загрязнения бережно, абсолютно не повреждая зубы.

Простые правила, которые помогут предотвратить появление зубного камня.

• Обилие твердой пищи в рационе животного, например хрящи, специальные жевательные косточки и корма.

• Использование специальных зубных щеток и паст для животных, регулярная гигиена полости рта.

• Посещение ветеринарного стоматолога, для своевременного обнаружения возникающих проблем.

Каждый питомец нуждается в хорошем содержании, которое будет удовлетворять все его потребности и абсолютно не важно, кто это, маленькая канарейка в клетке или огромный пес. Без помощи и любви хозяина им просто не прожить.

Плюсы содержания домашнего любимца

Домашние любимцы по праву становятся членами семьи, ведь они учат нас заботиться о слабых, выручают в моменты одиночества, дарят радость и хорошее настроение.

Учеными доказано, что кошки и собаки являются отличным способом понизить кровяное давление и снизить риск возникновения сердечного приступа на 40%.

Семьи, у которых имеется питомец, реже заболевают аллергическими заболеваниями, ведь их иммунитет более сильный. Животные способны обеспечивать нашему организму естественную иммунотерапию, повышая его адаптационные способности.

Дети, которые растут бок о бок с кошкой или собакой, учатся быстро адаптироваться в коллективе и гораздо меньше испытывают стрессы, чем дети без верного четвероногого любимца.

Наша задача — помнить, мы всегда в ответе за тех, кого приручили. Поэтому забота и правильный уход — это наша прямая обязанность, которая может приносить удовольствие и удовлетворение, ведь так приятно видеть сияющий и здоровый взгляд своего любимого мохнатого или пернатого друга.