План не выполнили: Отказались смотреть фильм «Любовь и голуби» в 1985 году жители Бердска

Для советских зрителей фильм «Любовь и голуби» стал культовым, многие бердчане его пересматривают и сейчас

Много интересного из прошлого Бердска можно узнать из документов, хранящихся в отделе архивной службы.

Из протоколов сессии бердского горсовета депутатов 19 созыва 1985 года.

Перед депутатами выступила директор киносети В.В. Пузырева, депутат избирательного округа №208.

Директор киносети рассказала, что доведенный план валового сбора средств от кино — 292 тыс. рублей, в том числе налог с кино в сумме 158 100 рублей выполнили досрочно к 1 декабря. Пузырева отметила, что эффективность их работы измеряется не только в рублях и даже не в количестве посещений киносеансов, хотя это тоже очень важно, главное — с чем уходят люди из кинозала, что дает им просмотр кинофильмов.

Большое внимание уделяют предсеансовым мероприятиям. Коллектив дирекции стремится всемерно улучшать кинообслуживание жителей Бердска. Требования растут — значит киносети нужно совершенствовать свою работу, искать новые формы привлечения жителей на киносеансы, добиться эффективности использования фильмов. Но это не всегда получается, подчеркнула директор киносети.

Пузырева отметила, что плохо поработали с фильмами «Две версии одного столкновения» (8% населения), «Груз без маркировки» (14%), «Опасно для жизни» (13%), «Чучело» (22%), «Любовь и голуби» (24%). Развитие телевидения и других видов проведения досуга повышает требовательность к внешнему и внутреннему виду кинотеатров, работе киносети.

В этом году силами РСУ закончен капитальный ремонт кинотеатра «Октябрь», заканчивается текущий ремонт кинотеатра «Салют» и кинотеатра «Орион».

— Но есть еще много проблем у нас. Слаба наша материально-техническая база. Нет теплого гаража для автомашин, складского помещения, испытываем большую трудность с гуашью светлых тонов и сухими белилами. С великим трудом добываем материалы для ремонта кинотеатров. Нет запчастей для киноаппаратуры в кинотеатре «Орион». Но между тем все усилия для выполнения поставленных партией задач выполняются. Жизнь требует от нас участия в правовой пропаганде, борьбе с пьянством и алкоголизмом. В кинотеатре «Орион» работает кинолекторий «Пьянству бой!». Налажена связь с парткомами предприятий, училищами и школами, профсоюзными комитетами, со многими заключены договора о культурном сотрудничестве. Хорошо сотрудничаем мы с заводом НИКТИБАВ, радиозаводом, где у нас открыты точки по предварительной продаже кинобилетов. Жаль, что не все предприятия откликаются на наши просьбы, — сообщила Пузырева.