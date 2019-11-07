Показал убийство 16-летней девушки маньяком в Адыгее на видео СК

47-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве и разбойном нападении. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе проверки показаний на месте подозреваемый указал место захоронения несовершеннолетней

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Адыгея 47-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве 16-летней девушки и разбойном нападении (ч.2 ст.105 УК РФ и ч.4 ст.162 УК РФ). По ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что 24 мая 2019 года около 11 часов 10 минут девушка вышла из лицея в городе Майкопе и не вернулась домой. В ходе предварительного следствия было установлено, что у несовершеннолетней не было каких-либо оснований исчезать на длительное время и не сообщать о месте своего нахождения, в связи с чем органы предварительного следствия рассматривали в качестве основной версии безвестного исчезновения 16-летней девушки совершение в отношении нее преступления.

В ходе отработки большого объема биллинговой информации ранее судимых и детализаций их телефонных соединений следователем и криминалистами следственного управления по Республике Адыгея установлен 47-летний местный житель, ранее судимый за совершение преступления, схожего по своим криминалистическим характеристикам с преступлением, совершенным в отношении 16-летней девушки.

По поручению органов следствия сотрудники уголовного МВД России по Республике Адыгея организовали оперативно-разыскные мероприятия, направленные на проверку алиби данного мужчины, его круга общения, и после получения всех необходимых сведений он был задержан.

В последующем благодаря грамотно спланированным действиям следователей и оперативных сотрудников мужчина под давлением улик стал давать признательные показания. Он сообщил, что 24 мая 2019 года, находясь на правом берегу реки Белой города Майкопа Республики Адыгея, совершил разбойное нападение на девушку и ее убийство. В ходе проверки показаний на месте он указал место захоронения несовершеннолетней. В результате слаженной совместной работы сотрудников отдела криминалистики следственного управления СКР по Республике Адыгея, республиканских МВД России, МЧС России, Росгвардии, волонтерской организации «Лиза Алерт» обнаружено тело девочки с телесными повреждениями.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

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Источник: Следком