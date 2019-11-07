«Золотые паспорта» забрала у девяти россиян власть Кипра

Программа получения паспортов в обмен на инвестиции действует на Кипре с 2013 года. С тех пор гражданство приобрели порядка двух тысяч человек, не считая членов их семей.

Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России

Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции «золотые» паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно. Соответствующую информацию распространило издание Cyprus Times.

Также с «золотыми паспортами» распрощаются восемь граждан Камбоджи, пятеро китайцев, два кенийских подданных, иранец и малайзиец. Чьи документы будут аннулированы, власти не сообщают.

По данным издания, количество аннулированных паспортов будет возрастать, поскольку правительство Кипра поручило МВД продолжить проверки всех лиц, получивших гражданство до 2018 года. Именно с этого года была ужесточена система проверки претендентов на кипрское гражданство.



Решение об аннулировании гражданства принял министр внутренних дел страны Константинос Петридис. Чиновник выступил с соответствующим заявлением в продолжение поднятой в минувшем октябре темы, когда правительство пообещало подвергнуть проверке существующую в стране практику предоставления гражданства в обмен на инвестиции и лишить гражданства тех лиц, кому оно было присвоено на неправовом основании.Для этой процедуры был создан специальный комитет, куда вошли главный бухгалтер аппарата МВД, председатель кипрской комиссии по рынку капитала и представитель юридической службы.Задача комитета состоит в расследовании в отношении данных натурализованных иностранцев, а также в выработке механизма лишения гражданства.При условии, что в ходе расследования будут обнаружены какие-либо дисциплинарные или уголовные преступления со стороны одного из 26 человек, разбирательство будет продолжено с участием генеральной прокуратуры республики.

Сократить выдачу «золотых паспортов»

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова в августе прошлого года призвала страны — члены ЕС ужесточить правила предоставления гражданства и вида на жительство в обмен на инвестиции или покупку недвижимости.

Среди европейских стран ЕК особо выделила Кипр, Грецию и Мальту, а среди обладателей «золотых паспортов» под подозрением оказались граждане России, бывших советских республик и Китая.

Из стран — членов Евросоюза гражданство в обмен на инвестиции можно получить в Австрии, Германии, на Мальте и Кипре, в Ирландии и странах Соединенного Королевства. При этом каждое государство решает вопрос о присвоении гражданства или выдаче вида на жительство самостоятельно.

«Золотой паспорт»

Программа получения паспортов в обмен на инвестиции действует на Кипре с 2013 года. С тех пор гражданство приобрели порядка двух тысяч человек, не считая членов их семей.

Кипрский паспорт на сегодняшний день обходится в два миллиона евро, если инвестиции сделаны исключительно в жилую недвижимость, при этом как минимум четверть из них должна быть потрачена на приобретение собственного жилья для проживания. Если инвестиции распределяются и по другим секторам, то сумма возрастает до 2,5 миллиона евро, из которых как минимум 500 тысяч должны быть потрачены на приобретение постоянного жилья. В обоих случаях требование постоянного жилья гарантирует, что инвестор остается тесно связанным с Кипром, хотя фактически не обязан жить на острове.

Источник: РИА Новости