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Нищают из-за миллионеров жители России

11:45 07.11.2019 Фото: pixabay.com
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Причиной того, что капитализм и глобальная экономика в целом уже не работают в интересах большинства людей, является беспрецедентная доступность денег для богатых.

Нищают из за миллионеров жители России
Названа причина бедности большинства людей

Причиной того, что капитализм и глобальная экономика в целом уже не работают в интересах большинства людей, является беспрецедентная доступность денег для богатых. Об этом в подробном сообщении на LinkedIn заявил основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио.

По его словам, деньги стали почти бесплатны для тех, у кого они уже есть, а всем остальным они почти недоступны. Это ведет к росту больших состояний и разрыву между богатыми и бедными.
В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо. И более того, они угрожают профинансировать конкурентов, если компании откажутся принимать дополнительные средства. Богатые надеются на взрывной рост доходов, основываясь на нескольких успешных примерах компаний, но в результате только надувают очередные финансовые пузыри.

По мнению Далио, адекватное финансирование все менее и менее популярно, особенно в странах с резервными валютами. Вместо этого покупаются, по сути, мечты о будущих прибылях. Никаких опасений по поводу невозврата денег у инвесторов нет, потому что в случае провала они спокойно найдут новые деньги.

Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий. Так как инвестиции не приносят доход, то пенсионные фонды не могут выплачивать средства, которые пообещали. Из ситуации есть несколько выходов, отметил экономист. Можно урезать социальные выплаты, можно повышать налоги и можно включить печатный станок. Ни один из них не приведет к оздоровлению экономики.

За сутки до этого Далио выступил на форуме Greenwich Economic в Коннектикуте, где высказал похожие тезисы, сообщает Bloomberg. Так, он указал, что богатые люди не стремятся исправить ситуацию в месте, где живут, а переезжают туда, где поспокойнее. В свою очередь, власти пытаются удержать их и заставить платить все больше и больше налогов.

Ранее американский ученый, лауреат Нобелевской премии по экономике 2019 года Абхиджит Банерджи заявил, что богачи «сидят на тонне наличных», что не только мешает спросу, но и приводит к росту неравенства в развитых странах. Он предложил поднять налоги для богатых и «раздать деньги» остальным. По его мнению, это приведет к росту спроса, на который отреагирует бизнес.

Источник: lenta.ru

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Семён Семёныч, 07 ноября 2019 13:11
Автор смешал американских и российских "богатых". Если те сидят на деньгах, потому что уже не знают что ещё сделать, а Трамп терроризирует весь мир, чтобы найти рынки сбыта своей продукции, то наши " богатые" просто боятся делать бизнес в России. Те "стартапы", в которые, якобы, вкладываются кучи денег находятся в IT-области и простому жителю не заметны. До сих пор, пока ставка рефинансирования была высокой, действительно было проще сидеть на деньгах, пожиная проценты. А вкладывать у нас есть куда- одна фармацевтическая отрасль требует столько, сколько нет у всех " богатых" России. Да какой дурак будет вкладывать? Вон НПЗ в области пытаются построить безуспешно, хотя, казалось бы, простой бизнес с гарантированным доходом-бензин/солярка нужны и в Сибири и Казахстане.
Аноним, 07 ноября 2019 13:17
Пусть нищают. Раз голова не думает. И так много патриотов.

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