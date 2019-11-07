За «пьяную езду» автоледи отработает 200 часов по решению суда Бердска

Подсудимая дважды за год отказалась проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. Кроме обязательных работ ее наказали лишением прав на 2 года.

Суд Бердска огласил приговор женщине-водителю

Председатель Бердского городского суда Павел Яковинов 6 ноября вынес приговор женщине-водителю за пьяную езду. Уголовное дело поступило в суд 26 сентября 2019 года. Но первое из правонарушений, которые стали поводом для уголовного преследования Татьяны Захарченко, зафиксировали год назад. Она нарушила правила дорожного движения, уже будучи подвергнутая административному наказанию — статья 264.1 УК РФ.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», в октябре 2018 года автоледи, остановленная сотрудниками ГИБДД, отказалась проходить тест на состояние опьянения. Ее оштрафовали на 30 тыс. рублей по ст. 12.26 КоАП РФ, заведя административное дело. Но она попалась второй раз, после чего к ней применили санкции по уголовной статье.

— В августе 2019 года она была вновь задержана при управлении автомобилем. И снова отказалась проходить медицинское освидетельствование. В данном случае ее действия квалифицированы как управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутому административному наказанию за невыполнение законных требований сотрудников Госавтоинспекции, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя горсуда Наталья Сафронова.

Судья Яковинов рассмотрел дело Захарченко за одно заседание и вынес приговор — 200 часов обязательных работ, а также лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на срок 2 года.

справка

УК РФ Статья 264.1. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию

Управление автомобилем… лицом, находящимся в состоянии опьянения, «подвергнутым» административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения… наказывается штрафом в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.