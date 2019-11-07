Против 6-метровой скульптуры Николая Чудотворца выступают жители в центре Новосибирска

По мнению общественников, памятник Николаю Чудотворцу «не делает городскую среду лучше», а также сокращает количество парковочных мест. Кроме того, имя святителя, по их мнению, «слабо связано с историей и развитием города».

Новосибирцы усомнились в способности Николая Чудотворца «сделать город лучше»

В Новосибирске завершились общественные слушания по вопросу установки памятника Николая Чудотворцу в районе Нарымского сквера, возле Вознесенского собора. Большинство участников слушаний выступили против установки скульптуры.

Итоги общественных слушаний размещены на сайте мэрии Новосибирска. Предполагалось, что 6-метровый памятник святителю будет установлен в районе Вознесенского кафедрального собора, со стороны улицы Челюскинцев. Инициатором установки выступила РПЦ. Слушания завершились 29 октября, в них приняли участие 22 человека. 18 участников обсуждения выступили против монументального произведения. По их словам, памятник Николаю Чудотворцу «не делает городскую среду лучше», а также сокращает количество парковочных мест. Кроме того, имя святителя, по их мнению, «слабо связано с историей и развитием города».

При этом 9 человек, голосовавших против памятника, согласились с его установкой на территории самого Вознесенского собора. Один из участников по неназванным причинам был готов рассмотреть появление такой скульптуры в поселке Бурмистрово в Искитимском районе. 4 участника обсуждения высказались за установку памятника в районе Нарымского сквера, пояснив, что Николай Чудотворец почитался гражданами как небесный покровитель Ново-Николаевска. В итоге городские власти резюмировали, что мнения по памятнику разделились, протокол общественного обсуждения будет отправлен на рассмотрение художественного совета Новосибирска.

Источник: ksonline.ru