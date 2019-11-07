Запретили чаепития в школе №183 после скандала с 2-классницей в Новосибирске

по словам директора школы, мнение родителей расходятся. Одни говорят, что такого не было, девочку из-за стола никто не выгонял, никто за руки не вытаскивал. Мама девочки имеет другую информацию.

Мама девочки отказалась сдавать деньги на чаепитие без отчетности и чеков

В школе во время каникул созвали экстренный педсовет. А со всех родителей взяли объяснение в полиции.

В новосибирской школе №183 прервали молчание, там прокомментировали скандальную историю, которая стала известна всей стране благодаря соцсетям. Напомним, родные второклассницы Миланы обвинили родительский комитет в издевательствах над ребенком. Мама девочки отказалась сдавать деньги на чаепитие без отчетности и чеков. Тогда на самом празднике ребенка якобы отсадили за отдельный стол. На этом настаивает сама Милана.

— Воспользовавшись тем, что школьница пришла на осенний праздник и чаепитие без матери (та находится в больнице) одна из мам взяла за руку ребенка со словами «Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди, садись там, где твои кексы, там и кушай». После это девочка выбежала из-за стола и ушла рыдать в туалет, — описывали в пабликах историю.

«Мать затравили, а другие молчат» — инцидент с чаепитием прокомментировала общественница, пережившая травлю дочери. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

Была и другая коробящая деталь: когда девочка вернулась в класс, села за отдельный стол, перед ней поставили стаканчик для сока. Но одна из мам снова сделала акцент на деньгах: «Я тебе стакан не дам, твоя мать деньги не сдает», — якобы было сказано.

Наталья Пермякова, директор школы №183, рассказала журналистам КП—Новосибирск, что пока этой истории не стоит верить на сто процентов.

— Мы сами узнали об этом случае из соцсетей, — рассказала КП-Новосибирск Наталья Пермякова. — Сразу было организовано педагогическое расследование. Был разговор с родителями, которые присутствовали на данном мероприятии. Все пришли, и родители, которые присутствовали на чаепитии, а также мама Миланы. Были составлены протоколы, все объяснения написали. Был проведен экстренный педсовет. Естественно психолог, социальный педагог и замдиректора по учебной работе составили карту психологического сопровождения, она может работать, если родители согласятся, чтобы школьный психолог посмотрел девочку. Что касается самого происшествия… Мнение родителей расходятся. Одни говорят, что такого не было, девочку из-за стола никто не выгонял, никто за руки не вытаскивал. Мама девочки имеет другую информацию.



Директор школы запретила чаепития. Фото: Анна ПАШАГИНА Директор школы запретила чаепития.Фото: АННА ПАШАГИНА

— Почему все родители отказывают от комментариев?

— Мне кажется, что это происходит, потому что в соцсетях идут такие комментарии… Сейчас происходит травля родителей. И родителей, которые являлись организаторами праздника. Вы читали комментарии? Там угрозы… И родителей Миланы травят. Эта ситуация вышла за все рамки. Мне хочется обратиться ко всем, кто пишет: «Уважаемые жители, успокойтесь, ведется расследование». Прокуратура тоже заинтересовалась этой историей, они приедут к нам в понедельник. Там заинтересовались, потому что одна из мам написала заявление о защите чести и достоинства (та, которую обвинили в травле ребенка и которая состоит в родительском комитете — Ред.). Плюс ее очень сильно оскорбляют комментарии…

«Не надо верить тому, что пишут в соцсетях» — директор школы прокомментировала скандал на чаепитии. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

— А с чего все началось, кто выложил пост?

— Тетя Миланы написала это. Она была на первой части чаепития. Она написала в группу «Мамочки на Затулинке». И с этого пошло.

— Классный руководитель, какую версию рассказывает?

— Говорит, что не было никаких предпосылок и Милана не плакала.

— А как можете охарактеризовать семью?

— Хорошая семья, обычная, там есть еще один маленький ребеночек.

— Был ли поднят вопрос, почему родительский комитет не мог предоставить маме девочки чеки о покупках?

— Не объясняли они это мне. Сказали, что все фотографируют, выкладывают в Whatsapp. Школа вообще не проводит никаких сборов, я работаю тут 11 лет, ничего подобного у нас нет. У нас нет даже попечительского совета. То, что родители в классе собирают деньги на мероприятие, это их личное дело. Они хотят какие-то подарочки детям подарить, провести дни именинника. Понимаете, такие внеклассные мероприятия сближают детей. Как мы еще можем заняться воспитанием детей? Это было внеклассное мероприятие «Праздник картошки». Смешно звучит, но для второклассников — это нормальное событие. Они пели, читали стихи, отгадывали загадки про картошку, изучали географию и историю этого овоща. Это была первая часть. А вторая часть праздника — родители захотели, чтобы дети попили чай, лимонад… Это был последний день четверти, 1 ноября…

— Может, школа запретить теперь проводить чаепития?

— Правильно! Это я уже сделала. Чаепития теперь запрещены. И если все-таки будет подтвержден факт, что девочку отсадили, то это вопиющий случай. Ни в коем разе нельзя было так поступать с ребенком!.. Даже если происходит конфликт между одной мамой и другой, они должны были выяснить отношения на своем взрослом уровне, но не втягивать в это детей. Оказалось, мамы конфликтовали, они не настроены на общение друг с другом. Самое интересное, в классе Милану все любят, с ней все дружат. Понимаете, дети дружат, у них конфликта нет. А конфликт родителей вылился вот в это.

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