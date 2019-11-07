Как приватизировать квартиру?

Граждане, занимающие жилые помещения (квартиры) в домах государственного или муниципального жилищного фонда, вправе бесплатно получить их в собственность

Граждане, занимающие жилые помещения (квартиры) в домах государственного или муниципального жилищного фонда, вправе бесплатно получить их в собственность.

При этом жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, передаются им в собственность по заявлению родителей (усыновителей), опекунов с предварительного разрешения органов опеки и попечительства либо по инициативе указанных органов. Жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, передаются им в собственность по их заявлению с согласия родителей (усыновителей), попечителей и органов опеки и попечительства (ст. ст. 1, 2 Закона от 04.07.1991 N 1541-1).

Срок окончания бесплатной приватизации жилья не установлен.



Чтобы приватизировать квартиру (на примере г. Москвы), рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Подготовьте необходимые документы

Перечень документов, необходимых для приватизации жилья, на федеральном уровне не установлен, но предусмотрен региональным законодательством.

Так, для оформления приватизации квартиры в г. Москве вам понадобятся (п. 2.5.1.1 Административного регламента, Приложения N 5 к Постановлению Правительства Москвы от 10.09.2014 N 521-ПП):

1) запрос (заявление) на предоставление государственной услуги;

2) документы, удостоверяющие личность заявителя и всех членов его семьи, а также лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении, и лиц, имеющих право пользования этим помещением на условиях социального найма (для достигших 14-летнего возраста — паспорт);

3) свидетельство о рождении или документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный в установленном порядке (в случае рождения ребенка на территории иностранного государства), — для членов семьи заявителя, лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении, лиц, имеющих право пользования данным помещением на условиях соцнайма, не достигших 14-летнего возраста. Представляется в отношении детей-сирот, а также если свидетельство было получено не в г. Москве;

4) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (в случае обращения представителя), и документ, подтверждающий его полномочия по представлению документов для подписания договора передачи, подписанию и получению указанного договора. В зависимости от категории представляемого это может быть нотариальная доверенность, решение органа опеки, попечительства и патронажа и др.;

5) заверенная судом копия вступившего в законную силу решения о признании недееспособным или ограниченно дееспособным заявителя, членов семьи заявителя, лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении, а также лиц, имеющих право пользования данным помещением на условиях социального найма;

6) согласие органа опеки и попечительства на передачу жилого помещения в собственность недееспособного или ограниченно дееспособного гражданина, а также детей, оставшихся без попечения родителей, детей, помещенных под надзор в специализированные учреждения (в отношении заявителя, членов его семьи, лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении, а также лиц, имеющих право пользования им на условиях соцнайма);

7) договор социального найма на приватизируемое жилое помещение — экземпляр заявителя (за исключением случаев утери договора социального найма);

ордер/выписка из распоряжения органа исполнительной власти (при наличии у заявителя); в случае утери ордера — копия распоряжения органа исполнительной власти, выданная органами, уполномоченными на предоставление сведений архивного фонда РФ, на приватизируемое жилое помещение.

В г. Москве копию распоряжения органа исполнительной власти на бумажном носителе можно получить бесплатно в любом МФЦ (п. п. 2.3.2, 2.11.2.1, 2.11.3, 2.12 Административного регламента, утв. Постановлением Правительства Москвы от 01.12.2015 N 789-ПП);

9) документ, подтверждающий наличие гражданства РФ, — для лиц, не достигших 14-летнего возраста (за исключением случаев, если родители являются гражданами РФ и зарегистрированы в приватизируемом жилом помещении);

10) выписка из домовой книги за период с 21.07.1991 до прибытия на данное место жительства либо аналогичный документ, ее заменяющий;

11) документ уполномоченного органа, подтверждающий неиспользованное право на участие в приватизации по прежнему месту жительства, а также документ, подтверждающий полномочия данного органа по выдаче указанного документа;

12) выписка из личного дела (справка) с указанием периода прохождения службы, состава семьи и отражением регистрации при воинской части по периодам службы (для офицеров, в том числе уволенных в запас, и членов их семей; граждан, проходящих (проходивших) военную службу по контракту, и членов их семей; граждан, которым предоставлено (было предоставлено) в пользование служебное жилое помещение при воинской части на период трудового договора (контракта), и членов их семей);

13) справка об освобождении гражданина, участвующего в приватизации, и ее копия;

14) заверенная судом копия вступившего в законную силу приговора, а также документ, подтверждающий отбывание наказания гражданами, осужденными к лишению свободы или к принудительным работам (в соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 23.06.1995 N 8-П);

15) заверенная судом копия вступившего в законную силу решения о наличии или отсутствии (лишении) прав на жилое помещение;

16) письменное согласие на приватизацию занимаемого жилого помещения или письменный отказ от приватизации занимаемого жилого помещения. Указанные документы оформляются по формам, утверждаемым правовым актом Департамента, нотариально удостоверяются либо подписываются при личном обращении в МФЦ в присутствии работника МФЦ.

Шаг 2. Представьте необходимые документы в уполномоченный орган

Подать запрос и необходимые документы на предоставление государственной услуги — приватизацию квартиры можно лично, обратившись в любой МФЦ по г. Москве либо направив его в электронной форме через Интернет (п. 2.3.1 Административного регламента).

Получение государственной услуги в электронной форме возможно для одиноко проживающих заявителей или заявителей в составе семьи, если в составе семьи имеются только совершеннолетние, которые с 21.07.1991 либо с рождения проживают на законных основаниях в г. Москве, в составе семьи нет совершеннолетних недееспособных, сирот (п. 1.3 Административного регламента).

При подаче запроса в электронной форме следует заполнить интерактивную форму запроса с указанием реквизитов документов, удостоверяющих личность заявителя. Остальные документы можно приложить к запросу в форме скан-копий документов (в формате DOC, DOCX, PDF, TIFF) либо представить лично в МФЦ в течение пяти рабочих дней со дня подачи запроса. Подача запроса и иных документов в электронной форме представителями заявителей не предусмотрена (п. п. 2.4.4, 2.5.5, 2.5.6 Административного регламента).

Шаг 3. Заключите договор передачи квартиры в собственность

Максимальный срок для заключения договора передачи квартиры в собственность составляет 46 рабочих дней (два месяца) (ст. 8 Закона N 1541-1; п. 2.7.1 Административного регламента).

В договор передачи жилого помещения в собственность включаются несовершеннолетние, имеющие право пользования этим помещением и проживающие совместно с лицами, которым это помещение передается в общую с несовершеннолетними собственность, или несовершеннолетние, проживающие отдельно от указанных лиц, но не утратившие право пользования этим помещением (ст. 7 Закона N 1541-1).

При подписании договора передачи присутствуют включенные в договор лица, достигшие 14-летнего возраста, и/или их законные представители, а также совершеннолетние лица, имеющие право на приватизацию данного жилого помещения и добровольно отказавшиеся от своего права. При невозможности присутствия лиц, имеющих право на приватизацию данного жилого помещения и добровольно отказавшихся от своего права, представляется согласие от них на приватизацию жилого помещения, заверенное нотариально (п. 3.5.4.1.1 Административного регламента).

Если запрос на предоставление государственной услуги был подан в электронной форме через Интернет, то в момент подписания договора передачи квартиры представьте сотруднику МФЦ договор социального найма на приватизируемое жилое помещение, ордер/выписку из распоряжения органа исполнительной власти, а также нотариально удостоверенное письменное согласие на приватизацию занимаемого жилого помещения или письменный отказ от приватизации занимаемого жилого помещения (при невозможности представления нотариально заверенных документов они подписываются лично в присутствии сотрудника МФЦ) (п. 2.5.7 Административного регламента).

Шаг 4. Получите договор передачи квартиры в собственность и выписку из ЕГРН

Должностное лицо уполномоченного органа обеспечивает передачу подписанного договора в Росреестр для государственной регистрации перехода права собственности на жилое помещение (п. 3.5.5.1 Административного регламента).

Заключение договора передачи осуществляется бесплатно, однако за регистрацию права собственности необходимо уплатить госпошлину (ст. 17 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ; п. 2.12 Административного регламента).

Справка. Размер госпошлины

Размер госпошлины за государственную регистрацию права собственности составляет 2 000 руб. Если квартира приобретается в долевую собственность, то госпошлину уплачивает каждый сособственник в размере 2 000 руб., умноженных на размер доли в праве собственности (п. 2 ст. 333.18, пп. 22 п. 1 ст. 333.33 НК РФ; Письмо ФНП от 19.09.2016 N 3329/03-16-3).

При наличии возможности обращения с заявлением и уплаты госпошлины через порталы госуслуг и иные порталы, интегрированные с ЕСИА, госпошлина рассчитывается с коэффициентом 0,7 (п. 4 ст. 333.35 НК РФ).

По окончании регистрации получите в МФЦ договор передачи с отметкой о государственной регистрации перехода права собственности на приватизируемое жилое помещение, а также выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ч. 1 ст. 28 Закона N 218-ФЗ; п. 2.11.1.1 Административного регламента).

Обратите внимание! Став собственником жилья, вы должны уплачивать налог на имущество физических лиц (ст. ст. 400, 401 НК РФ).

Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс/Азбука права