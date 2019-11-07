На грязный салон автобуса Higer до Белокаменного жалуются пассажиры Бердска

Директор БАТП Елена Бороздина заверила, что на маршруте №1 работает лучший экипаж и все муниципальные автобусы моют каждый день. Она предложила снабжать жалобы фотодоказательствами.

Автобус №1 ходит от вокзала до микрорайона Белокаменного

В «Курьер. Среда. Бердск» снова поступила жалоба на грязный салон автобуса №1, принадлежащего муниципальному ПАТП.

— 4 ноября ехала на данном автобусе днем из микрорайона Белокаменного. Такого грязного салона давно не видела. Окна, боковые стены, сиденья — все очень грязное. Такое впечатление, что автобус в летнее время обслуживал дачников, а теперь без уборки отправили на городской маршрут. На полу, особенно под сиденьями, толстый слой грязи. Как можно выпускать в рейс автобус в таком состоянии? Кто-то за это отвечает? — сообщила пассажир, прислав фото автобуса, но только снаружи.

Директор пассажирского АТП Елена Бороздина, попросила бердчан, заметивших грязь в салонах автобусов, подтверждать свои претензии фотографиями «безобразий». Тогда у нее будет повод не голословно, а с доказательствами принимать меры, наказывать водителей. Хотя, по ее словам, муниципальные автобусы моют, в том числе салоны, каждый день по окончании смены. И на утро они выезжают чистыми.

— На этом автобусе у меня работает самый лучший экипаж. Автобус недавно вышел с СТО. Ежедневно моется весь салон после выхода с линии. Весь транспорт проходит через мойку. На конечных остановках гидрантов нет, поэтому там в принципе не представляется возможным помыть. Там даже туалетов нет. А этот автобус в принципе всегда чистый. В «Авторах», которым по 15-16 лет, обшивка затирается. Это не грязь. Бывает, что люди некорректно ведут себя в салонах. Я задерживаюсь на работе до девяти часов вечера и вижу, что все автобусы проходят через мойку… — прокомментировала !Курьер. Среда. Бердск» Елена Викторовна 7 ноября.

Она отметила, что каждый вторник в ПАТП проходит проверка «с пристрастием» всего подвижного состава, что позволяет выявлять недочеты. Водитель-«загонщик» не поставит в гараж грязный автобус.

Красный китайский Higer бердское АТП приобрело полтора года назад, он не новый, то теплый и комфортный, подчеркнула Бороздина. Он ходит от вокзала до микрорайона Белокаменного — люди просили поставить на этот маршрут большой автобус. Путь в одну сторону составляет около 25 минут.

— Пусть пришлют фотографии грязного салона. По каждой обоснованной жалобе я готова проводить проверки. Можно отправлять прямо на электронную почту БАТП со своими контактными телефонами и именами, чтобы иметь обратную связь, — предложила Елена Бороздина. — Когда мы разберемся по жалобе — был факт или нет — мне нужно перезвонить и сообщить результаты. Анонимные жалобы, как правило, не являются обоснованными.