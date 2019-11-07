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Ипотеку под 6% дадут семьям с детьми-инвалидами в России

16:45 07.11.2019 Фото: pixabay.com
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Теперь на льготную ставку по ипотечному кредиту могут также рассчитывать россияне, имеющих ребенка-инвалида, рожденного не позднее 31 декабря 2022 года.

Ипотеку под 6% дадут семьям с детьми инвалидами в России
Правительство распространило льготы по ипотеке на семьи с детьми-инвалидами

Правительство России распространило программу субсидирования ставки по ипотечному кредиту на семьи с детьми-инвалидами. Постановление о внесении изменений в правила возмещения недополученных банками доходов по выданным семьям с детьми ипотечным кредитам опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

В начале 2018 года в России была запущена программа льготной ипотеки под 6% годовых для семей с двумя и более детьми, в которых хотя бы один из них рожден в 2018-2022 годах. Разницу между льготной и фактической ставкой банка по ипотечным кредитам компенсирует государство. Кроме того, компенсации из федерального бюджета предусмотрены банкам, предоставляющим льготную ипотеку под 5% годовых жителям Дальнего Востока, у которых второй или последующий ребенок рождается в 2019-2022 годах.

В обновленных правилах указывается, что теперь на льготную ставку 6% по ипотечному кредиту могут также рассчитывать россияне, имеющих ребенка-инвалида, рожденного не позднее 31 декабря 2022 года. Для находящихся в аналогичной ситуации жителей Дальнего Востока льготная ставка по ипотеке составит 5% годовых.

Воспользоваться льготой семьи с детьми-инвалидами смогут до конца 2022 года. Однако в случае установления инвалидности у ребенка, рожденного до 31 декабря 2022 года, после этого срока взять ипотеку на льготных условиях можно будет до конца 2027 года, указывается в документе.
В связи с расширением категорий граждан, имеющих право воспользоваться льготной ипотекой, общая сумма субсидируемых кредитов увеличена правительством с 600 до 800 миллиардов рублей.

Источник: РИА Новости

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