Съел на спор 42 яйца и умер житель Индии

В соответствии с договоренностью, съевшему 50 яиц полагалось две тысячи рупий (более 1700 рублей). Ядав потерял сознание после того, как управился с 41-м яйцом. Его срочно госпитализировали в больницу, через пару часов он скончался

Мужчина решил на спор съесть 50 яиц и умер

Житель Индии Субхаш Ядав (Subhash Yadav) умер из-за употребления большого количества яиц, он потерял сознание на 42-м. Об этом

сообщает газета Daily Mail в понедельник, 4 ноября.

42-летний мужчина поехал с другом на базар, где между ними возникла ссора. Разрешить спор они решили в ходе своеобразного поединка. В соответствии с договоренностью, съевшему 50 яиц полагалось две тысячи рупий (более 1700 рублей).

Ядав потерял сознание после того, как управился с 41-м яйцом. Его срочно госпитализировали в больницу, через пару часов он скончался. Медики установили, что смерть наступила в результате осложнений, вызванных перееданием.

В октябре сообщалось, что россияне за год съедают больше яиц, чем рекомендовано нормами потребления. В среднем один житель России съедает 280 яиц в год, выяснили аналитики из Sberbank SIB. Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян предостерег граждан от этой привычки.

Источник: lenta.ru