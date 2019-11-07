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Член КПРФ Бердска: Как Сталин нужны руководители всегда

17:15 07.11.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Около 50 человек пришли на митинг в 102-ю годовщину революции. Большинство — люди старшего возраста.

Член КПРФ Бердска: Как Сталин нужны руководители всегда
Большевистский переворот митингом и концертом отметили коммунисты Бердска

Возле парка, 7 ноября звучали песни. «И вновь продолжается бой..И Ленин такой молодой…» С портретами великого вождя и алыми знаменами собрались горожане у памятника партизанам, погибшим в Гражданскую войну, на ул. Свердлова.

Открыл митинг, посвященный 102 годовщину революции, лидер бердского отделения КПРФ Сергей Бессонов.
— Вы прекрасно знаете историю нашей страны, историю революционного движения. В основном здесь люди пожилые, те, кто учился в советской школе и получили знания по истории Родины, которая тогда называлась СССР — Союз советских социалистических республик, — высказался оратор.

Депутат горсовета, учитель ОБЖ и подполковник Андрей Некрасов обратился к присутствующим со словами:
— Разрешите вас поздравить с этим великим днем. Герберт Уэллс после четырех дней свершения Великой Октябрьской революции приехал в Москву и встречался в кабинете с Владимиром Лениным. Это теоретик, такого умного человека уже не будет. Когда он рассказывал, что будет в Советсой России Уэллс назвал его фантазером. А когда в 1934 году он приехал в Советский союз, он был поражен энтузиазмом народа.

Пожелав успехов, он призвал помнить, что мы последнее поколение, которое хранит дома черно-белые фотографии, умеет и садит картофель, делает закрутки.
— Воспитывайте внуков, рассказывайте им историю, показывайте им комсомольские значки, пионерские галстуки, читайте им про Павку Корчагина,- призвал Андрей Владимирович.

Член коммунистической партии Вячеслав Никитенко пришел на митинг с портретом Сталина.
— В советском обществе народ его любил и называл отцом народа. После его смерти осталось две пары сапог, два френча, две шинели и великая промышленная держава. После разрухи он поднял страну, после войны в течение двух лет он отменил продовольственные карточки. 7 ноября для меня-это великая победа и торжество над династией Романовых, закабаливших наше общество, Русь-Матушку.

По его мнению, такие руководители как Сталин нужны всегда. Народу нужно просыпаться ментально, старшим нужно обучать младших.
— Госсекретарь США Генрих Киссинджер, на 94 году своей жизни сказал, что это огромная ошибка, что развалили Советский союз. Он назвал Советский союз заповедником справедливой жизни на планете Земля.
После митинга горожане прошли колонной к ГДК, чтобы возложить цветы к памятнику В.И. Ленину. А дальше состоялся концерт «Красной гвоздики».

Член КПРФ Бердска: Как Сталин нужны руководители всегда
Член КПРФ Бердска: Как Сталин нужны руководители всегда
Член КПРФ Бердска: Как Сталин нужны руководители всегда
Член КПРФ Бердска: Как Сталин нужны руководители всегда
Член КПРФ Бердска: Как Сталин нужны руководители всегда
Член КПРФ Бердска: Как Сталин нужны руководители всегда
Член КПРФ Бердска: Как Сталин нужны руководители всегда
Член КПРФ Бердска: Как Сталин нужны руководители всегда
Член КПРФ Бердска: Как Сталин нужны руководители всегда
Член КПРФ Бердска: Как Сталин нужны руководители всегда
Член КПРФ Бердска: Как Сталин нужны руководители всегда
Член КПРФ Бердска: Как Сталин нужны руководители всегда
Член КПРФ Бердска: Как Сталин нужны руководители всегда

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Вы ходите на митинги?

Аноним, 07 ноября 2019 17:39
Сталин не Сталин, коммунизм, капитализм, нынче ни то и не это.
Сидят не профессионалы, сидят, чтоб лоббировать интересы местных царьков.
Если задать всем вопрос почему вы так плохо живете, то не ищите причины в себе их там нет.
Если кто то зарабатывает деньги, то это на горе и безисходности людей.
Частные клиники(Потому что в больницах нет оборудования и не будет), Жкх,агенство недвижиости, судьи, микробанки, если вы не из их числа, то сидите на зарплате что подадут и если вас они коснуться, то вы отдадите все этим г..кам, будете сидеть в соц сетях и клянчить на лечение или похороны и вам дадут такие же работяги или пенсионеры.
Пенсионеры вообще отдельная тема.
Нет у нас капитализма, ни одна капиталистическая страна так не живет.
Это все называется расхитительство по беспеределу и если вы будете против, то вас упрячут в тюрьму.
Надо все менять или это конец.

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