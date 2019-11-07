Член КПРФ Бердска: Как Сталин нужны руководители всегда

Около 50 человек пришли на митинг в 102-ю годовщину революции. Большинство — люди старшего возраста.

Большевистский переворот митингом и концертом отметили коммунисты Бердска

Возле парка, 7 ноября звучали песни. «И вновь продолжается бой..И Ленин такой молодой…» С портретами великого вождя и алыми знаменами собрались горожане у памятника партизанам, погибшим в Гражданскую войну, на ул. Свердлова.

Открыл митинг, посвященный 102 годовщину революции, лидер бердского отделения КПРФ Сергей Бессонов.

— Вы прекрасно знаете историю нашей страны, историю революционного движения. В основном здесь люди пожилые, те, кто учился в советской школе и получили знания по истории Родины, которая тогда называлась СССР — Союз советских социалистических республик, — высказался оратор.

Депутат горсовета, учитель ОБЖ и подполковник Андрей Некрасов обратился к присутствующим со словами:

— Разрешите вас поздравить с этим великим днем. Герберт Уэллс после четырех дней свершения Великой Октябрьской революции приехал в Москву и встречался в кабинете с Владимиром Лениным. Это теоретик, такого умного человека уже не будет. Когда он рассказывал, что будет в Советсой России Уэллс назвал его фантазером. А когда в 1934 году он приехал в Советский союз, он был поражен энтузиазмом народа.

Пожелав успехов, он призвал помнить, что мы последнее поколение, которое хранит дома черно-белые фотографии, умеет и садит картофель, делает закрутки.

— Воспитывайте внуков, рассказывайте им историю, показывайте им комсомольские значки, пионерские галстуки, читайте им про Павку Корчагина,- призвал Андрей Владимирович.

Член коммунистической партии Вячеслав Никитенко пришел на митинг с портретом Сталина.

— В советском обществе народ его любил и называл отцом народа. После его смерти осталось две пары сапог, два френча, две шинели и великая промышленная держава. После разрухи он поднял страну, после войны в течение двух лет он отменил продовольственные карточки. 7 ноября для меня-это великая победа и торжество над династией Романовых, закабаливших наше общество, Русь-Матушку.

По его мнению, такие руководители как Сталин нужны всегда. Народу нужно просыпаться ментально, старшим нужно обучать младших.

— Госсекретарь США Генрих Киссинджер, на 94 году своей жизни сказал, что это огромная ошибка, что развалили Советский союз. Он назвал Советский союз заповедником справедливой жизни на планете Земля.

После митинга горожане прошли колонной к ГДК, чтобы возложить цветы к памятнику В.И. Ленину. А дальше состоялся концерт «Красной гвоздики».

Автор видео Елена Белоусова

