Кристина Олейникова, Алина Гарнецева и Елена Олина выиграли в конкурсе «Бердская красавица-2020»

По условиям конкурса участницы должны были прислать не одно фото, а два — в рост и портретный снимок. Это помогло членам жюри выбрать самых достойных

6 ноября в редакции газеты «Курьер. Среда. Бердск» выбрали самых красивых девушек года. Победительницы конкурса не только весь 2020 год будут носить звание «Бердская красавица», но и украшать квартиры и офисы — фотографии девушек украсят большой календарь-2020.

Двенадцатый год подряд фотографии конкурсанток публиковались в газете и на сайте «Курьер. Среда. Бердск» и вызывали умиление и восторг.

За звание «Бердская красавица- 2020» боролись 56 участниц.



Кристина Олейникова

Алина Гарнецева

Елена Олина

Вероника Ивашина

По присланным фотографиям жюри выбрало: несравненную Кристину Олейникову, очаровательную Алину Гарнецеву и загадочную Елену Олину. Почетный титул «Мисс «Курьер» завоевала Вероника Ивашина.

В ближайшее время победительницам конкурса «Бердская красавица» вручат ценные призы от спонсоров конкурса. Совсем скоро они предстанут на огромном календаре, который в течении всего следующего года будет украшать офисы и квартиры Бердска. Поздравляем победительниц!

Победительницам нужно позвонить Елене по телефону: 8-983-315-11-31, с 9-18, в будние дни.

Фотоальбом «Бердская красавица -2020» ВКонтакте.

Спонсоры конкурса:

ИД «БукЪвица»

г. Бердск, ул. К. Маркса, 24, оф. 2, т. 3-00-10;

доп. офис: ул. Ленина, 38, т. 2-70-12

Магазин «Вершки и корешки»

г.Бердск, ул.Ленина, 41Б, 1 этаж,

ТЦ «Сибирский Версаль», т. 8-800-500-23-36

Соляные пещеры «МариСоль»

г.Бердск, ул.К.Маркса, 23, т. 8-913-013-44-33

Студия танца «Параллель»

г.Бердск, м-он «Молодежный»,

ул. Боровая 4/6, т. 8-923-239-76-90

Суши доставка «Давай Суши»

г.Бердск, Микрорайон, 71, т. 8-953-765-45-59

Ювелирный салон «Леди»

г.Бердск, ТЦ «ГУМ», ул.Лелюха, 28, т. 8-905-953-52-60

Салон красоты «ИньЯнь»

г.Бердск, ул.Лунная, 51, т. 8-913-470-33-22