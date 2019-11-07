Пожалуются в прокуратуру на высокие бордюры на ул. Ленина инвалиды-колясочники Бердска

Бердчане решили проверить, исправила ли власть те недочеты, которые они выявили в прошлом году. И выяснили, что почти ничего не изменилось.

Инвалиды-колясочники проинспектировали участок ул. Ленина от ул. Кирова до Первомайской

Проверили доступную среду на главной улице города инвалиды-колясочники в Бердске.

Трое бердчан, прикованные к инвалидной коляске, назначили место сбора 7 ноября в полдень на 18 квартале.

— Год назад мы уже проезжали по ул. Ленина от ул. Кирова до ул. Первомайской. Фиксировали нарушения. Год спустя решили повторить поездку и посмотреть, что изменилось за этот год, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Аркадий Ситников.

Аркадий обозначил проблемы, которые они выявили в прошлом году: кнопки вызова на социально-значимых объектах «не работали», высокие бордюры во многих местах не давали возможности самостоятельно проехать на коляске, на парковки невозможно было заехать. Власть обещала изменить ситуацию, подчеркнул бердчанин.

— В прошлом году заезжали в ГДК, меня сопровождала мама, с трудом туда заехали. В фойе стояли люди, никто не подошел и не подержал дверь. Все стояли и смотрели, как мама корячится, так же назад и выезжали, — с горечью произнес Аркадий.

Инвалиды-колясочники уверяли, что ул. Ленина мало приспособлена для их «транспорта», хотя один участок отметили положительно — от старого универмага до ТЦ «Астор». Только в одном-двух местах высокие бордюры, отметил Виктор Перемитин.

Виктор Перемитин указал и еще одно недоступное для него место — невозможно с ул. Комсомольской заехать на Первомайскую, чтобы попасть на рынок. Две высокие ступени инвалидам-колясочникам никогда не преодолеть. Или со стороны ул. Ленина невозможно попасть в магазин «Лента», находящемся на площади Горького. Необходимо сделать большой крюк, чтобы заехать в него.

На «ревизионную» прогулку по ул. Ленина инвалиды пригласили представителей СМИ и бердской горадминистрации. Пришли только журналисты.

Все испытать на себе пришлось Виктору Перемитину. Первый объект — Сбербанк России. Находится как раз рядом с местом сбора. Виктор несколько раз жмет на кнопку, но никто не выходит на звонок. Сопровождающая ребят девушка заходит в офис, и ей отвечают, что сигнала никто не слышал. Ребята говорят, что в прошлом году было то же самое. Виктор решает самостоятельно заехать в банк. Получается у него это с трудом. Но получается.

Автор видео Галина Панчева



В МСЧ «Вега» звонок услышали, но сразу не вышли. После вопроса, почему это не сделали, вышла сотрудник клиники и помогла инвалиду-колясочнику заехать внутрь. Без посторонней помощи ступеньки в помещении Виктору, действительно, было бы не преодолеть. Сотрудник «Веги» уверила, что у них еще никогда не было случая, чтобы инвалиды не попали на прием к врачам.

Автор видео Галина Панчева



Виктор привел в пример новосибирскую клинику, где для инвалидов созданы все условия: удобные пандусы, широкие коридоры, лифт работает — можно передвигаться даже без сопровождающего. Положительным примером может служить и бердский «Ортос», отметил Перемитин.

Аркадий, Виктор и Роман остановились возле магазина «Мария-Ра». И провели только визуальный осмотр, который и дал понять, что внутрь никому из них не попасть. Открытая дверь перегораживает пандус, и входной проем слишком узок для проезда коляски. К тому же, в этом магазине большой наплыв посетителей.

Далее путь инвалидов-колясочников лежал к ул. Горького. И ждали очередные преграды — высокие бордюры. Хотя два из них за год все же убрали. Обычные коляски с трудом преодолевают путь. А вот электрическая Романа виснет на высоком бордюре — колеса крутятся в воздухе. Роману приходится выехать на проезжую часть и добираться до перекрестка ул. Ленина и Горького, который не просто тяжелый для прохождения колясок, но и очень опасный.

Автор видео Галина Панчева



Буквально перед почтой ребят на колясках ждет еще одна преграда — крутой спуск-пандус, завершающийся высоким бордюром. Наши «исследователи» с помощью сопровождающих преодолевают этот участок.

Автор видео Галина Панчева



Очередная остановка у Почты России. Виктор нажимает на звонок. Удивительно, но через несколько минут очень быстро выходит сотрудник почты и интересуется, чем может помочь.

Автор видео Галина Панчева



Магазины и офисы дома №33 и 35 недоступны для инвалидов. Аркадий останавливается возле офиса нотариуса и поясняет, что разговоре с ней узнал, что проект на пандус есть, но есть проблемы с жильцами.

— Мы с ней порешали, что оптимальный вариант расширить крыльцо по метру в каждую сторону, тогда и будет нормальный пандус до самого тротуара, и людям будет, где пройти. Нужно брать разрешение в администрации, — отметил Ситников.

Самым «непроходимым» для инвалидов-колясочников продолжает оставаться перекресток ул. Ленина и Первомайской. Никто из них даже не рискнул съехать на проезжую часть — очень высокие ступеньки.

— В прошлом году мы говорили, что здесь невозможно съехать — ничего не изменилось, — сетует Аркадий.

Именно на перекрестке Ленина и Первомайской «ревизоры» подвели итоги проверки.

— Что я могу сказать. Мы прошли по этим же местам, что и в прошлом году. Работ не выполнили даже на 50%. Единичные места, где что-то сделали — занизили бордюры. Пандусы остались в таком же безобразном состоянии. Остается пожелать: примите меры, иначе мы будем обращаться в прокуратуру, — обратился к чиновникам Виктор Перемитин.

Автор видео Галина Панчева



Аркадий Ситников подчеркнул, что если ему передвигаться по данному участку вместе в матерью, то на некоторые бордюры она просто не закинет его коляску. Придется искать альтернативный путь, иногда даже ехать по проезжей части.