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Обмен жилья: как оформить сделку правильно?

16:33 07.11.2019 Фото: pixabay.com
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Перемены в жизни каждого человека могут поставить его перед необходимостью обмена жилья. Эта сделка является сейчас довольно популярной, ведь многие мечтают об улучшении жилищных условий, о переезде из шумного города в пригород, о смене микрорайона.

Обмен жилья: как оформить сделку правильно?
Что же нужно знать, чтобы правильно обменять жилье

Перемены в жизни каждого человека могут поставить его перед необходимостью обмена жилья. Эта сделка является сейчас довольно популярной, ведь многие мечтают об улучшении жилищных условий, о переезде из шумного города в пригород, о смене микрорайона. Если вы не хотите долго ждать продажи собственного жилья и подбора вариантов для приобретения нового, можно оформить обмен. — рассказала эксперт АН «Ленинград» Елена Велижанская.

Только к оформлению этой сделки с недвижимостью нужно подойти с особой тщательностью. 

Что же нужно знать, чтобы правильно обменять жилье? 

  1. Разновидностей квартирных обменов несколько, но главным условием является то, что жилье должно быть вашей собственностью, то есть быть ранее купленным или приватизированным. Муниципальное жилье тоже можно обменять, но эта процедура требует особого контроля со стороны государства.
  2. Многое при оформлении договора мены будет зависеть от стоимости недвижимости, которая имеется в собственности. Если вы хотите обменять свою квартиру на идентичную, то этот вариант обмена называется равноценным.Доплата в этом случае не предусматривается, каждый участник этой сделки обязан передать свое имущество другому участнику, а в договоре прописывается одинаковая сумма.
  3. Если же вы решились на обменную сделку с неравноценными квартирами, то должны понимать, что в качестве доплаты потребуется денежная сумма или другой объект недвижимости (гараж, садовый участок, дача), а иногда и автомобиль.

Поскольку обмен жилья – неплохая сфера для мошенничества, то при составлении договора мены нужно учесть такие моменты:

— должна быть точная характеристика объекта обмена: адрес, площадь, количество комнат;

— в договоре указываются конкретные сроки и порядок исполнения обязательств по передаче имущества;

— необходимо удостовериться, что на обмениваемое имущество нет притязаний третьих лиц, оно не является залоговым, на него не наложен арест;

— нельзя оформлять обмен квартиры, которая находится в доме, требующем реконструкции или сноса;

— должно быть прописано, сохраняет ли какое-либо лицо право пользоваться квартирой при передаче ее другому лицу. Если этот пункт в договоре упущен, то сделку можно отменить;

 В любых обстоятельствах опытные риэлторы советуют не решать проблемы обмена недвижимости самостоятельно.

Лучше обратиться за помощью к специалистам по сделкам с недвижимостью и быть уверенным, что

  • договор составлен правильно,
  • сделка юридически контролируется,
  • гарантирована полная финансовая ответственность со стороны агентства,
  • а подобранный вариант полностью соответствует вашим требованиям и финансовым возможностям.

Агентство недвижимости «ЛенинГрад» (ООО Компания «Ленинград»)

  • является действительным членом Новосибирской Ассоциации риэлторов с 2012 года, 
  • застраховало свою профессиональную деятельность (Сертификат страхования профессиональной ответственности риэлторов ПАО СК «Росгосстрах» от 31.08.2019 г.(пролонгируется каждый год)
  • располагается в собственном офисе по адресу:

г. Бердск, ул. Лелюха 13-106

прием заявок на продажу и покупку недвижимости осуществляется по тел:

2-70-30, 8-983-314-42-01, 8-953-768-44-88

На любом этапе сделки агентство недвижимости «ЛенинГрад» гарантирует открытость, честность, прозрачность и помощь в решении жилищного вопроса.

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