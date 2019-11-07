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Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет в мире

17:45 07.11.2019 Фото: pixabay.com
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Обнаруженный штамм относится к виду ВИЧ-1 группе М. Эта группа является основной и причиной более 90% случаев ВИЧ-инфекции.

Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет в мире
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что обнаруженный штамм относится к виду ВИЧ-1 группе М. Эта группа является основной и причиной более 90% случаев ВИЧ-инфекции.

Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.

По словам ученых, результат их исследований позволяет лучше понимать механизм развития вируса. Согласно некоторым данным, современные методы лечения могут сопротивляться новому обнаруженному штамму ВИЧ.

Источник: gazeta.ru

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