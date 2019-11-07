Производство работ по внеплановой чистке водоподогревателей на ЦТП-6, продолжится ориентировочно до 13:00ч. 08.11.2019 года в связи с этим, продлевается срок отключения горячей воды у потребителей по адресам : ул.Комсомольская 13.17,19,21,23,ул.Лелюха 7,9,д/сад № 3, сообщает Комбинат бытовых услуг Бердска.
Не будет горячей воды до 8 ноября в домах и детсаду по ул. Ленина и Лелюха в Бердске
16:49 07.11.2019
Внеплановая чистка водоподогревателей на ЦТП-6 продолжается.
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