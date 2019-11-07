Не будет горячей воды до 8 ноября в домах и детсаду по ул. Ленина и Лелюха в Бердске

При отсутствии горячей воды на помощь приходят кипятильники и чайники

Производство работ по внеплановой чистке водоподогревателей на ЦТП-6, продолжится ориентировочно до 13:00ч. 08.11.2019 года в связи с этим, продлевается срок отключения горячей воды у потребителей по адресам : ул.Комсомольская 13.17,19,21,23,ул.Лелюха 7,9,д/сад № 3, сообщает Комбинат бытовых услуг Бердска.