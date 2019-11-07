В связи с проведением внеплановой чистки водоподогревателей на ЦТП-В/Ч , будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам:(ул.Пионерская 8,9,10,12,13,ул.Советская 54,56,58,60,62,64) с 07:00ч. 08.11.2019 года,ориентировочно до 17:00ч. 08.11.2019 года, сообщает Комбинат бытовых услуг Бердска.
Отключат горячую воду в жилых домах по ул. Пионерской и Советской 8 ноября в Бердске
17:25 07.11.2019
Воду отключат на несколько часов из-за проведения внеплановой чистки водоподогревателей на ЦТП-В/Ч.
Спасибо за ваш голос
От редакции
Запаслись тазами?
БердскМенее дружелюбными стали жители Бердска
18:28 07-11-2019
БердскМного пьешь: Какие продукты есть при употреблении алкоголя? Можно ли запивать?
18:16 07-11-2019
БердскПожалуются в прокуратуру на высокие бордюры на ул. Ленина инвалиды-колясочники Бердска
18:00 07-11-2019
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет в мире
17:45 07-11-2019
Попался на взятке в 124 тыс. рублей начальник железнодорожной станции «Новосибирск-Главный»
17:26 07-11-2019
БердскОтключат горячую воду в жилых домах по ул. Пионерской и Советской 8 ноября в Бердске
17:25 07-11-2019
БердскЧлен КПРФ Бердска: Как Сталин нужны руководители всегда 1
17:15 07-11-2019
Минимум 20 минут должен длиться первичный прием у врача
17:15 07-11-2019
С винтовкой в руках отправился в школу житель Воронежа в Туле
17:05 07-11-2019