Отключат горячую воду в жилых домах по ул. Пионерской и Советской 8 ноября в Бердске

Воду отключат на несколько часов из-за проведения внеплановой чистки водоподогревателей на ЦТП-В/Ч.

Воды не будет несколько часов В связи с проведением внеплановой чистки водоподогревателей на ЦТП-В/Ч , будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам:(ул.Пионерская 8,9,10,12,13,ул.Советская 54,56,58,60,62,64) с 07:00ч. 08.11.2019 года,ориентировочно до 17:00ч. 08.11.2019 года, сообщает Комбинат бытовых услуг Бердска.

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Запаслись тазами? Ответить