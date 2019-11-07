С винтовкой в руках отправился в школу житель Воронежа в Туле

На место незамедлительно прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. К сотрудникам обратился охранник учебного заведения, который указал на гражданина с винтовкой, росгвардейцы задержали подозреваемого.

Мужчину с винтовкой задержали бойцы Росгвардии

Полиция задержала жителя города Воронежа днем в среду, когда он направлялся в одну из школ Тулы с пневматической винтовкой. Следователи проводят проверку, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Тульской области.

«Информация о мужчине, который направлялся в образовательное учреждение с пневматическим оружием, своевременно поступила в дежурную часть вневедомственной охраны по городу Туле. На место незамедлительно прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. К сотрудникам обратился охранник учебного заведения, который указал на гражданина с винтовкой, росгвардейцы задержали подозреваемого», — говорится на официальном сайте ведомства.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в одной из школ в поселке Косая Гора, входящего в состав Тулы. По данным пресс-службы, задержанным оказался 21-летний житель Воронежа.

Источник: ТАСС