Четыре десятка трудящихся собрались 7 ноября под флагами в Бердске

Сегодня представители коммунистической партии отмечают 102 годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Бердчане скромно расположились в парке культуры и отдыха возле памятника партизанам, погибшим в годы гражданской войны. В руках – традиционные плакаты и транспаранты. Сегодня, как и в предыдущие годы, они пели песни, читали стихи, высказывались о наболевшем. На торжественном митинге были вручены памятные медали к 140-летию со дня рождения Иосифа Сталина. Юбилейные медали получили Валентина Хорошилова, Татьяна Кузьменок и Вячеслав Ершов. По окончанию торжественной части коммунисты выстроились в колонну и прошествовали к памятнику Ленину, где возложили цветы. Завершился памятный день концертом хора «Красная гвоздика» в городском Доме культуры.
Сегодня представители коммунистической партии отмечают 102 годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.
Бердчане скромно расположились в парке культуры и отдыха возле памятника партизанам, погибшим в годы гражданской войны. В руках – традиционные плакаты и транспаранты. Сегодня, как и в предыдущие годы, они пели песни, читали стихи, высказывались о наболевшем.
На торжественном митинге были вручены памятные медали к 140-летию со дня рождения Иосифа Сталина. Юбилейные медали получили Валентина Хорошилова, Татьяна Кузьменок и Вячеслав Ершов. По окончанию торжественной части коммунисты выстроились в колонну и прошествовали к памятнику Ленину, где возложили цветы. Завершился памятный день концертом хора «Красная гвоздика» в городском Доме культуры.
Александра Бурковская, фото и видео автора
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