Четыре десятка трудящихся собрались 7 ноября под флагами в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Четыре десятка трудящихся собрались 7 ноября под флагами в Бердске

5:02:3711/7/2019
0

<div></div>

Сегодня представители коммунистической партии отмечают 102 годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.

Бердчане скромно расположились в парке культуры и отдыха возле памятника партизанам, погибшим в годы гражданской войны. В руках – традиционные плакаты и транспаранты. Сегодня, как и в предыдущие годы, они пели песни, читали стихи, высказывались о наболевшем.

На торжественном митинге были вручены памятные медали к 140-летию со дня рождения Иосифа Сталина. Юбилейные медали получили Валентина Хорошилова, Татьяна Кузьменок и Вячеслав Ершов. По окончанию торжественной части коммунисты выстроились в колонну и прошествовали к памятнику Ленину, где возложили цветы. Завершился памятный день концертом хора «Красная гвоздика» в городском Доме культуры.

Александра Бурковская, фото и видео автора

[object Object]

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Поставили прививки от коронавируса почти 36 000 жителей Новосибирской области на 16 февраля 2021
    8:18:09 2/16/2021
    Поставили прививки от коронавируса почти 36 000 жителей Новосибирской области на 16 февраля 2021
    Взорвать Останскинскую телебашню пообещал неизвестный: Людей эвакуируют
    8:00:52 2/16/2021
    Взорвать Останскинскую телебашню пообещал неизвестный: Людей эвакуируют
    "Оскорблять ветеранов в России нельзя": Песков прокомментировал суд над Навальным
    7:49:13 2/16/2021
    "Оскорблять ветеранов в России нельзя": Песков прокомментировал суд над Навальным
    БердскТребуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в мебельный магазин «Лазурит»
    7:32:46 2/16/2021
    Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в мебельный магазин «Лазурит»
    Арестовывать унитаз и квартирные двери должников запретил Верховный суд
    7:30:57 2/16/2021
    Арестовывать унитаз и квартирные двери должников запретил Верховный суд
    Как повысились цены за месяц в 2021 году: Больше всего подорожала готовая еда в Новосибирской области
    7:17:42 2/16/2021
    Как повысились цены за месяц в 2021 году: Больше всего подорожала готовая еда в Новосибирской области
    Запретила выгонять детей-зайцев из общественного транспорта Госдума
    7:09:10 2/16/2021
    Запретила выгонять детей-зайцев из общественного транспорта Госдума
    Навального ни разу не назвали по фамилии в Кремле: Как подбирают синонимы
    6:53:06 2/16/2021
    Навального ни разу не назвали по фамилии в Кремле: Как подбирают синонимы
    Из-за вируса-мутанта Россия продлила запрет на полеты в Великобританию
    6:32:27 2/16/2021
    Из-за вируса-мутанта Россия продлила запрет на полеты в Великобританию
    Таинственный крест обнаружили на дереве рядом с кладбищем жители Новосибирска
    6:30:18 2/16/2021
    Таинственный крест обнаружили на дереве рядом с кладбищем жители Новосибирска