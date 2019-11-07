Попался на взятке в 124 тыс. рублей начальник железнодорожной станции «Новосибирск-Главный»

Бизнесмен предложил начальнику станции регулярно передавать взятки за отсутствие проверок грузов компании на соответствие правилам железнодорожных перевозок и за общее покровительство.

Начальник железнодорожной станции «Новосибирск-Главный» подозревается во взяточничестве

Уголовное дело возбуждено против начальника железнодорожной станции «Новосибирск-Главный». Его подозревают в получении взятки в размере 124 тыс. рублей.

Отдел по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России по материалам ФСБ возбудил уголовное дело в отношении начальника железнодорожной станции «Новосибирск-Главный» по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере).

По информации ведомства, коммерсант, оказывающий услуги по железнодорожным грузоперевозкам, предложил начальнику станции «Новосибирск-Главный» регулярно передавать взятки за отсутствие проверок грузов компании на соответствие правилам железнодорожных перевозок и за общее покровительство. Предварительный размер взятки составил 124 тыс. рублей.

10 сентября 2019 года при получении очередной взятки подозреваемый был задержан. Судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, писала Тайга.инфо.

Источник редакции в силовых структурах отметил, что в разработке у правоохранительных органов находится еще несколько аналогичных ситуаций и это дело может стать не последним.

Источник: tayga.info