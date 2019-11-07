Намерены пожаловаться в прокуратуру на бездействие местных властей в Бердске инвалиды-колясочники
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Намерены пожаловаться в прокуратуру на бездействие местных властей в Бердске инвалиды-колясочники

5:24:5011/7/2019
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Обещания, данные год назад маломобильным людям, чиновники администрации не выполнили до сих пор.

7 ноября по инициативе мужчин, передвигающихся в колясках, по главной улице города был проведен повторный рейд на доступность среды для людей с ОВЗ. На акцию были приглашены представители СМИ и чиновники администрации, однако специалисты мэрии на акцию не пришли.

Смотрите запись прямой трансляции рейда в нашей группе ВКонтакте.

— Видно, сказать нечего, вот и проигнорировали наше предложение, — считают организаторы. — После первого тест-драйва на колясках представители ЖКХ заверили нас, что в апреле 2019 года, как только растает снег, они устранят недочеты. А что по факту? Практически ничего! Если в ближайшее время не произойдёт никаких изменений, мы обратимся с жалобой в прокуратуру Бердска.

В том, что почти ничего не сделано, журналисты «Свидетеля» смогли убедиться лично, понаблюдав за передвижением парней. Каменные бордюры на главной улице убраны только в двух местах и то лишь потому, что здесь была произведена замена асфальта.

Весь остальной путь ребятам приходилось преодолевать с неимоверными трудностями! Данная среда оказалась не только не доступной, но и опасной для жизни!

К примеру, Роману, который передвигается на электрической коляске, дважды приходилось выезжать на оживленную проезжую часть и катиться прямо по дороге.

Виктору на механическом средстве передвижения самостоятельно удалось проехать треть пути, а вот Аркадия везли волонтеры.

— Сегодня мне помогают крепкие парни и пресса, а когда мы выходим на улицу с матушкой, то многие участки дороги остаются непреодолимыми: не под силу такой труд слабой женщине.

Частные предприниматели, которым год назад были разосланы предписания об установлении «правильных» пандусов и ситуативных кнопок, тоже ничего не сделали.

Не работает ситуативная кнопка в Сбербанке, а внутрь здания попасть мешает невысокий порожек.

В медсанчасти «Вега» кнопка работает, однако на помощь к инвалидам-колясочникам никто так и не вышел. На вопрос «Почему?» нам ответили: «Обычно люди звонят, когда у нас дверь на замке. А сейчас она открыта, заходите, пожалуйста, кто вам мешает?!». Только после разъяснений миловидная медсестра вышла на крыльцо «Веги», открыла обе дверные створки и помогла одному из участников эксперимента заехать внутрь. По первому этажу он передвигался свободно, на второй путь преградила кутая лестница: лифт для маломобильных граждан в медклинике не предусмотрен.

Не смогли мужчины попасть в аптеки, нотариальные конторы, продовольственные магазины… В почтовом отделении ситуативная кнопка работает, но пандус — бесполезная железяка. Специалист учреждения заверила нас, что через год, после капитального ремонта здесь появится новый удобный подъемник.

Дойдя до перекрестка улиц Ленина и Первомайская, колясочники уткнулись в самый страшный и самый опасный участок пути.

— Как хотите, но даже под чутким наблюдением волонтеров мы не рискнем перебраться на ту сторону улицы, — сказали организаторы рейда. — Съезд очень крутой, заканчивается высоким бордюрным камнем. Съезжая по такому приспособлению, запросто можно перекувыркнуться через коляску либо скатиться на ней под колеса авто.

Как чиновники прокомментируют свое бездействие, как намерены исправлять ошибки? Об этом мы расскажем жителям Бердска в ближайшем номере газеты «Свидетель».

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Источник: svidetel24.info

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