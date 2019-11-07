Затыкает уши ватой и не спит по ночам от гула труб в туалете житель Бердска

С проверкой в квартиру пенсионера приходили сотрудники администрации и управляющей компании. Гула не обнаружили. Дефектов в трубах тоже.

Ночью от гула труб дребезжат стены ванной комнаты в квартире пенсионера

Лишился сна и покоя житель дома №101 по ул. Островского в Бердске. В последнее время ему мешает спать и, следовательно, нормально жить гул в трубах санузла.

Пенсионер Борис Спиридонов утверждает, что от шума в трубах, в том числе и сливной, стены ванной дребезжат так, что гул стоит по всей квартире. Но только ночью. Днем все тихо.

— Мы с супругой пожилые больные люди, ночью хочется отдыхать. А не получается. Я даже затыкаю уши ватой, чтобы не так этот шум слышать, — пожаловался «Курьер. Среда. Бердск» Борис Трофимович.

Пенсионер обращался с данной проблемой и в управляющую компанию «Лига», обслуживающую их дом, и в горадминистрацию. Приходили, смотрели, шума не обнаружили, ничего конкретно не сказали, акцентировал бердчанин. Разве что посоветовали обратиться в Роспотребнадзор, чтобы специалисты измерили уровень шума.

— А мы так и продолжаем не спать по ночам, — отметил Спиридонов.

Как сообщили в отделе энергетики и ЖКХ, специалисты отработали жалобу бердчанина. Они побывали у него дома, естественно, в светлое время суток. И никакого шума в трубах ванной комнаты не обнаружили. Жалобу пенсионера передали в управляющую компанию.

В квартире Спиридоновых побывали и сотрудники УК «Лига».

— Посторонних звуков мы не услышали. Провели осмотр — нарушений в работе труб нет никаких, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Петягов.

Евгений Григорьевич предположил, что пожилые больные люди страдают бессонницей, и каждый звук воспринимают болезненно. И даже, если кто-то придет в их квартиру ночью, то также никакого гула не услышит.