Затыкает уши ватой и не спит по ночам от гула труб в туалете житель Бердска

Лишился сна и покоя житель дома №101 по ул. Островского в Бердске. В последнее время ему мешает спать и, следовательно, нормально жить гул в трубах санузла.
Пенсионер Борис Спиридонов утверждает, что от шума в трубах, в том числе и сливной, стены ванной дребезжат так, что гул стоит по всей квартире. Но только ночью. Днем все тихо.
— Мы с супругой пожилые больные люди, ночью хочется отдыхать. А не получается. Я даже затыкаю уши ватой, чтобы не так этот шум слышать, — пожаловался «Курьер. Среда. Бердск» Борис Трофимович.
Пенсионер обращался с данной проблемой и в управляющую компанию «Лига», обслуживающую их дом, и в горадминистрацию. Приходили, смотрели, шума не обнаружили, ничего конкретно не сказали, акцентировал бердчанин. Разве что посоветовали обратиться в Роспотребнадзор, чтобы специалисты измерили уровень шума.
— А мы так и продолжаем не спать по ночам, — отметил Спиридонов.
Как сообщили в отделе энергетики и ЖКХ, специалисты отработали жалобу бердчанина. Они побывали у него дома, естественно, в светлое время суток. И никакого шума в трубах ванной комнаты не обнаружили. Жалобу пенсионера передали в управляющую компанию.
В квартире Спиридоновых побывали и сотрудники УК «Лига».
— Посторонних звуков мы не услышали. Провели осмотр — нарушений в работе труб нет никаких, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Петягов.
Евгений Григорьевич предположил, что пожилые больные люди страдают бессонницей, и каждый звук воспринимают болезненно. И даже, если кто-то придет в их квартиру ночью, то также никакого гула не услышит.
Особенно после новостей по ТВ.
Можно еще пожаловаться, что ночью воришки воруют. Проверять надо когда?, правильно, пенсионер уже знает.