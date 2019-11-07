Много пьешь: Какие продукты есть при употреблении алкоголя? Можно ли запивать?

Мера и высокое качество алкоголя — важные аспекты «пития», позволяющие избежать жестокого похмелья.
— Не торопитесь напиться. Выпил, закусил, пообщался. После третьей рюмки сделай перерыв, подожди эффекта. Не надо гнать, стараться выпить за час 10 рюмок. Это бессмысленно. Пить и закусывать нужно медленно, — рекомендует врач-нарколог ЦГБ Бердска Константин Фалалеев.
По словам врача-нарколога, вечерняя закуска играет немаловажную роль в утреннем состоянии человека:
Многие задаются вопросом, можно ли запивать крепкий алкоголь. Как считает доктор Фалалеев, запить соком водку не возбраняется. Но при условии, что и такой способ выпивки следует хорошо заедать. Сок не является закуской. От такой смеси наступает рвота — желудок ее не примет.
— Смело запивайте, не вижу в этом проблемы. Но только следом закусывайте. И лучше жирной пищей. Это важно, поскольку жиры помогают организму намного легче воспринять алкоголь. Не будет жуткого похмелья. Во время застолья состояние намного лучше, — полагает Константин Фалалеев.
Нарколог советует вообще отказаться от алкоголя людям с хроническими заболеваниями, особенно при проблемах с печенью и поджелудочной железой.
В ближайшее время врач-нарколог расскажет, а как выбрать качественный алкоголь.