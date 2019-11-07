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Много пьешь: Какие продукты есть при употреблении алкоголя? Можно ли запивать?

18:16 07.11.2019, Анастасия Солодкова Фото: pixnio.com
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Смело запивайте, не вижу в этом проблемы. Но только следом закусывайте. И лучше жирной пищей. Это важно, поскольку жиры помогают организму намного легче воспринять алкоголь, считает врач-нарколог из Бердска.

Много пьешь: Какие продукты есть при употреблении алкоголя? Можно ли запивать?
Нарколог советует вообще отказаться от алкоголя людям с хроническими заболеваниями, особенно при проблемах с печенью и поджелудочной железой
Сюжет: Алкоголизм
Много пьешь: Какие продукты есть при употреблении алкоголя? Можно ли запивать?

Много пьешь: Какие продукты есть при употреблении алкоголя? Можно ли запивать?Много пьешь: не смешивать алкогольные напитки и не понижать градус крепости, советует нарколог из БердскаЕщё 9 новостей

Мера и высокое качество алкоголя — важные аспекты «пития», позволяющие избежать жестокого похмелья.
— Не торопитесь напиться. Выпил, закусил, пообщался. После третьей рюмки сделай перерыв, подожди эффекта. Не надо гнать, стараться выпить за час 10 рюмок. Это бессмысленно. Пить и закусывать нужно медленно, — рекомендует врач-нарколог ЦГБ Бердска Константин Фалалеев.

По словам врача-нарколога, вечерняя закуска играет немаловажную роль в утреннем состоянии человека:

— Закуска должна быть жирной: масло, сало, мясо, рыба. Едой себя можно несколько обмануть. Дескать, ты сел не пить, а ужинать, припивая алкоголь для вкуса. Хорошо приготовить вкусную еду самому. И делать акцент на поедании, а не на выпивке. Пройдет два часа и ты поймешь, что сыт, в меру пьян после трех рюмок. И проблемы отступили на второй план, и ты забыл про работу, про ссору с начальником. Прими душ и ляг спать. Можно же так жить?

Многие задаются вопросом, можно ли запивать крепкий алкоголь. Как считает доктор Фалалеев, запить соком водку не возбраняется. Но при условии, что и такой способ выпивки следует хорошо заедать. Сок не является закуской. От такой смеси наступает рвота — желудок ее не примет.

— Смело запивайте, не вижу в этом проблемы. Но только следом закусывайте. И лучше жирной пищей. Это важно, поскольку жиры помогают организму намного легче воспринять алкоголь. Не будет жуткого похмелья. Во время застолья состояние намного лучше, — полагает Константин Фалалеев.

Нарколог советует вообще отказаться от алкоголя людям с хроническими заболеваниями, особенно при проблемах с печенью и поджелудочной железой.

В ближайшее время врач-нарколог расскажет, а как выбрать качественный алкоголь.

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