Менее дружелюбными стали жители Бердска

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как россияне относятся к соседям в своих городах, и составили ежегодный рейтинг 200 городов. Средняя оценка по стране остается достаточно высокой уже на протяжении четырех лет – 7,3 балла из 10 возможных. Однако в 2019 году жители оценили отношения с соседями на 0,3 балла ниже, чем раньше. Самым доброжелательным городом остается Грозный — с 8,3 балла. А самым недружелюбным стал Якутск — с 6,4 балла.
Обзор исследования
Участникам опроса предложили оценить утверждение «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны отношениями с соседями.
В исследовании приняло участие более 90 000 человек. Средняя оценка по стране составила 7,3 балла. Это на 0,3 балла меньше, чем в прошлом году. Впервые за три года уровень дружелюбия в России снизился, хоть и незначительно.
Разница между максимальной и минимальной оценками по городам также уменьшилась: 1,9 балла в этом году против 2,3 в предыдущем. Разрыв сократился за счет того, что у города – лидера рейтинга оценка значительно снизилась.
Города, в которых у жителей отличные отношения с соседями
Шесть из десяти позиций в верхней части рейтинга заняли южные города. Лидером остался Грозный. В столице Чеченской Республики жители оценили дружелюбие соседей на 8,3 балла. Это меньше, чем в прошлом году: тогда горожане поставили 9 баллов.
Также по сравнению с прошлым годом снизились оценки у Геленджика (7,9 балла против 8,2) и подмосковного Чехова (7,8 вместо 7,9). Северск (Томская область), который принял участие в опросе первый раз, занял сразу второе место с результатом в 8,2 балла. Третье место поделили Гурьевск, который также участвует в исследовании впервые, Ессентуки и Майкоп. Они получили от местных жителей 8 баллов.
Замыкает список топ-10 дружелюбных городов небольшой город Всеволожск (Ленинградская область), его оценка — 7,8 балла.
10 городов России, жители которых высоко оценили дружелюбие соседей[1]
|Место в 2019 году
|Баллы в 2018 году
|Динамика
|Город
|Регион
|Баллы в 2019 году
|1
|9
|-0,7
|Грозный
|Чечня
|8,3
|2
|—
|—
|Северск
|Томская область
|8,2
|3
|—
|—
|Гурьевск
|Калининградская область
|8
|4
|7,7
|0,3
|Ессентуки
|Ставропольский край
|8
|5
|7,6
|0,3
|Майкоп
|Адыгея
|8
|6
|7,9
|0,0
|Махачкала
|Дагестан
|7,9
|7
|—
|—
|Туапсе
|Краснодарский край
|7,9
|8
|8,2
|-0,4
|Геленджик
|Краснодарский край
|7,9
|9
|7,9
|-0,1
|Чехов
|Московская область
|7,8
|10
|7,3
|0,6
|Всеволожск
|Ленинградская область
|7,8
Города, где отношения с соседями хуже
Пять городов на нижних строчках приняли участие в исследовании впервые. Якутск стал лидером антирейтинга по дружелюбию соседей. Второе с конца место поделили три города: у челябинского Златоуста, Воркуты (Коми) и Новомосковска Тульской области по 6,5 балла. На третьем месте Арзамас и Шахты с 6,6 балла.
В Ялте, Орске, Норильске и Комсомольске-на-Амуре оценки примерно одинаковы: своим городам жители поставили по 6,7 балла.
Пять городов в последней десятке потеряли за год от 0,5 до 1,1 балла.
10 городов России, жители которых низко оценили дружелюбие соседей
|Место в 2019 году
|Баллы в 2018 году
|Динамика
|Город
|Регион
|Баллы в 2019 году
|200
|—
|—
|Якутск
|Якутия
|6,4
|199
|—
|—
|Златоуст
|Челябинская область
|6,5
|198
|7,6
|-1,1
|Воркута
|Коми
|6,5
|197
|7,5
|-1
|Новомосковск
|Тульская область
|6,5
|196
|7,4
|-0,9
|Арзамас
|Нижегородская область
|6,6
|195
|—
|—
|Шахты
|Ростовская область
|6,6
|194
|—
|—
|Ялта
|Крым
|6,7
|193
|—
|—
|Норильск
|Красноярский край
|6,7
|192
|7,2
|-0,5
|Орск
|Оренбургская область
|6,7
|191
|7,3
|-0,5
|Комсомольск-на-Амуре
|Хабаровский край
|6,7
Рейтинг дружелюбия городов-миллионеров
Среди городов-миллионеров лидируют столицы национальных республик: Казань с 7,4 и Уфа с 7,3 балла. Уфа, впрочем, лишь на сотые доли балла опередила Санкт-Петербург, Красноярск, Москву и Нижний Новгород. Оценки ниже других получили Ростов-на-Дону и Челябинск: по 6,9 балла.
В общем рейтинге даже Казань и Уфа не попали не только в топ-10, но и в число первых 50 городов: у столицы Татарстана 60-е место, а Уфа оказалась на 84-м. 88-ю строчку рейтинга занял Санкт-Петербург, а столица с 97-м местом уступила Красноярску — самый молодой мегаполис на 91-м месте.
За исключением Уфы, Нижнего Новгорода и Красноярска, в городах-миллионерах оценки отношений с соседями снизились. Больше других потеряли за год Пермь, Самара и Челябинск: 0,4 балла.
Интересно, что только Казань в этом списке получила оценку выше средней по стране.
Рейтинг городов-миллионеров по отношениям с соседями
|Место в 2019 году
|Баллы в 2018 году
|Динамика
|Город
|Регион
|Баллы в 2019 году
|60
|7,6
|-0,1
|Казань
|Татарстан
|7,4
|84
|7,3
|0
|Уфа
|Башкортостан
|7,3
|88
|7,4
|-0,1
|Санкт-Петербург
|Санкт-Петербург
|7,3
|91
|7,3
|0
|Красноярск
|Красноярский край
|7,3
|97
|7,4
|-0,1
|Москва
|Москва
|7,3
|105
|7,2
|+0,1
|Нижний Новгород
|Нижегородская область
|7,3
|117
|7,4
|-0,2
|Екатеринбург
|Свердловская область
|7,2
|118
|7,5
|-0,3
|Краснодар
|Краснодарский край
|7,2
|141
|7,5
|-0,4
|Пермь
|Пермский край
|7,1
|145
|7,3
|-0,2
|Воронеж
|Воронежская область
|7,1
|146
|7,24
|-0,2
|Новосибирск
|Новосибирская область
|7,1
|152
|7,4
|-0,4
|Самара
|Самарская область
|7,1
|158
|7,2
|-0,2
|Омск
|Омская область
|7
|162
|7,3
|-0,3
|Волгоград
|Волгоградская область
|7
|170
|7,2
|-0,3
|Ростов-на-Дону
|Ростовская область
|6,9
|175
|7,4
|-0,4
|Челябинск
|Челябинская область
|6,9
Рейтинг 200 городов России по уровню дружелюбия
(по оценке местных жителей)[2]
|Место в рейтинге в 2019 году
|Баллы в 2018 году
|Динамика
|Город
|Регион
|Баллы в 2019 году
|1
|9
|-0,7
|Грозный
|Чечня
|8,3
|2
|—
|—
|Северск
|Томская область
|8,2
|3
|—
|—
|Гурьевск
|Калининградская область
|8
|4
|7,7
|0,3
|Ессентуки
|Ставропольский край
|8
|5
|7,6
|0,3
|Майкоп
|Адыгея
|8
|6
|7,9
|0
|Махачкала
|Дагестан
|7,9
|7
|—
|—
|Туапсе
|Краснодарский край
|7,9
|8
|8,2
|-0,4
|Геленджик
|Краснодарский край
|7,9
|9
|7,9
|-0,1
|Чехов
|Московская область
|7,8
|10
|7,3
|0,6
|Всеволожск
|Ленинградская область
|7,8
|11
|—
|—
|Ханты-Мансийск
|Ханты-Мансийский АО
|7,8
|12
|8,3
|-0,5
|Нальчик
|Кабардино-Балкария
|7,8
|13
|8,2
|-0,4
|Нижнекамск
|Татарстан
|7,8
|14
|8
|-0,2
|Рубцовск
|Алтайский край
|7,8
|15
|7,9
|-0,1
|Тюмень
|Тюменская область
|7,8
|16
|—
|—
|Ейск
|Краснодарский край
|7,8
|17
|7,9
|-0,2
|Миасс
|Челябинская область
|7,8
|18
|—
|—
|Бузулук
|Оренбургская область
|7,7
|19
|7,7
|0,1
|Салават
|Башкортостан
|7,7
|20
|—
|—
|Балаково
|Саратовская область
|7,7
|21
|8
|-0,4
|Сургут
|Ханты-Мансийский АО
|7,7
|22
|—
|—
|Кудрово
|Ленинградская область
|7,7
|23
|—
|—
|Ачинск
|Красноярский край
|7,7
|24
|7,9
|-0,2
|Владикавказ
|Северная Осетия
|7,7
|25
|7,8
|-0,2
|Саранск
|Мордовия
|7,7
|26
|8,1
|-0,5
|Бердск
|Новосибирская область
|7,6
|27
|7,6
|0
|Новочебоксарск
|Чувашия
|7,6
|28
|—
|—
|Воткинск
|Удмуртия
|7,6
|29
|7,8
|-0,2
|Абакан
|Хакасия
|7,6
|30
|7,8
|-0,2
|Нижневартовск
|Ханты-Мансийский АО
|7,6
|31
|7,7
|-0,1
|Королев
|Московская область
|7,6
|32
|7,5
|0,1
|Петрозаводск
|Карелия
|7,6
|33
|—
|—
|Реутов
|Московская область
|7,6
|34
|—
|—
|Феодосия
|Крым
|7,6
|35
|8,3
|-0,7
|Анапа
|Краснодарский край
|7,6
|36
|7,5
|0,1
|Невинномысск
|Ставропольский край
|7,6
|37
|7,8
|-0,2
|Йошкар-Ола
|Марий Эл
|7,6
|38
|7,4
|0,1
|Батайск
|Ростовская область
|7,5
|39
|7,8
|-0,3
|Видное
|Московская область
|7,5
|40
|7,9
|-0,3
|Мытищи
|Московская область
|7,5
|41
|7,8
|-0,3
|Сызрань
|Самарская область
|7,5
|42
|—
|—
|Керчь
|Крым
|7,5
|43
|7,3
|0,2
|Магнитогорск
|Челябинская область
|7,5
|44
|7,6
|-0,1
|Волгодонск
|Ростовская область
|7,5
|45
|7,3
|0,2
|Калининград
|Калининградская область
|7,5
|46
|7,7
|-0,2
|Бийск
|Алтайский край
|7,5
|47
|8
|-0,6
|Домодедово
|Московская область
|7,5
|48
|7,7
|-0,2
|Коломна
|Московская область
|7,5
|49
|7,8
|-0,3
|Мурманск
|Мурманская область
|7,5
|50
|7,8
|-0,3
|Черкесск
|Карачаево-Черкесия
|7,5
|51
|7,4
|0,1
|Энгельс
|Саратовская область
|7,5
|52
|7,6
|-0,1
|Прокопьевск
|Кемеровская область
|7,5
|53
|—
|—
|Ноябрьск
|Ямало-Ненецкий АО
|7,5
|54
|—
|—
|Михайловск
|Ставропольский край
|7,5
|55
|7,6
|-0,2
|Братск
|Иркутская область
|7,5
|56
|7,6
|-0,1
|Сочи
|Краснодарский край
|7,5
|57
|—
|—
|Елец
|Липецкая область
|7,4
|58
|—
|—
|Белово
|Кемеровская область
|7,4
|59
|7,5
|-0,1
|Глазов
|Удмуртия
|7,4
|60
|7,6
|-0,1
|Казань
|Татарстан
|7,4
|61
|—
|—
|Мичуринск
|Тамбовская область
|7,4
|62
|7,4
|0,1
|Иваново
|Ивановская область
|7,4
|63
|7,6
|-0,2
|Муром
|Владимирская область
|7,4
|64
|7,3
|0,2
|Первоуральск
|Свердловская область
|7,4
|65
|8
|-0,6
|Северодвинск
|Архангельская область
|7,4
|66
|7,3
|0,2
|Чебоксары
|Чувашия
|7,4
|67
|7,8
|-0,4
|Череповец
|Вологодская область
|7,4
|68
|—
|—
|Севастополь
|Севастополь
|7,4
|69
|—
|—
|Губкин
|Белгородская область
|7,4
|70
|—
|—
|Выборг
|Ленинградская область
|7,4
|71
|—
|—
|Великие Луки
|Псковская область
|7,4
|72
|7,3
|0,1
|Серпухов
|Московская область
|7,4
|73
|7,8
|-0,4
|Димитровград
|Ульяновская область
|7,4
|74
|7,7
|-0,3
|Набережные Челны
|Татарстан
|7,4
|75
|7,5
|-0,2
|Волжский
|Волгоградская область
|7,4
|76
|—
|—
|Долгопрудный
|Московская область
|7,4
|77
|—
|—
|Серов
|Свердловская область
|7,4
|78
|7,8
|-0,4
|Белгород
|Белгородская область
|7,4
|79
|7,4
|0,0
|Ковров
|Владимирская область
|7,4
|80
|7,5
|-0,1
|Химки
|Московская область
|7,4
|81
|7,7
|-0,4
|Гатчина
|Ленинградская область
|7,3
|82
|7,7
|-0,4
|Оренбург
|Оренбургская область
|7,3
|83
|7,7
|-0,3
|Тольятти
|Самарская область
|7,3
|84
|7,3
|0,0
|Уфа
|Башкортостан
|7,3
|85
|—
|—
|Дмитров
|Московская область
|7,3
|86
|—
|—
|Нефтеюганск
|Ханты-Мансийский АО
|7,3
|87
|—
|—
|Таганрог
|Ростовская область
|7,3
|88
|7,4
|-0,1
|Санкт-Петербург
|Санкт-Петербург
|7,3
|89
|7,8
|-0,4
|Стерлитамак
|Башкортостан
|7,3
|90
|8,2
|-0,8
|Альметьевск
|Татарстан
|7,3
|91
|7,3
|0,0
|Красноярск
|Красноярский край
|7,3
|92
|7,3
|0,0
|Березники
|Пермский край
|7,3
|93
|—
|—
|Новоуральск
|Свердловская область
|7,3
|94
|7,7
|-0,4
|Ставрополь
|Ставропольский край
|7,3
|95
|—
|—
|Калуга
|Калужская область
|7,3
|96
|7,6
|-0,3
|Минеральные Воды
|Ставропольский край
|7,3
|97
|7,4
|-0,1
|Москва
|Москва
|7,3
|98
|7,4
|-0,1
|Хабаровск
|Хабаровский край
|7,3
|99
|—
|—
|Балашиха
|Московская область
|7,3
|100
|7,6
|-0,4
|Пенза
|Пензенская область
|7,3
|101
|7,6
|-0,3
|Пятигорск
|Ставропольский край
|7,3
|102
|7,5
|-0,2
|Владимир
|Владимирская область
|7,3
|103
|7,6
|-0,3
|Ижевск
|Удмуртия
|7,3
|104
|7,2
|+0,1
|Каменск-Шахтинский
|Ростовская область
|7,3
|105
|7,2
|+0,1
|Нижний Новгород
|Нижегородская область
|7,3
|106
|7,4
|-0,2
|Ульяновск
|Ульяновская область
|7,3
|107
|—
|—
|Раменское
|Московская область
|7,3
|108
|—
|—
|Жуковский
|Московская область
|7,3
|109
|7,5
|-0,2
|Барнаул
|Алтайский край
|7,3
|110
|—
|—
|Лобня
|Московская область
|7,2
|111
|7,7
|-0,4
|Ангарск
|Иркутская область
|7,2
|112
|7,7
|-0,5
|Новороссийск
|Краснодарский край
|7,2
|113
|7,8
|-0,6
|Новый Уренгой
|Ямало-Ненецкий АО
|7,2
|114
|—
|—
|Новокуйбышевск
|Самарская область
|7,2
|115
|7,3
|-0,1
|Рязань
|Рязанская область
|7,2
|116
|7,5
|-0,3
|Великий Новгород
|Новгородская область
|7,2
|117
|7,4
|-0,2
|Екатеринбург
|Свердловская область
|7,2
|118
|7,5
|-0,3
|Краснодар
|Краснодарский край
|7,2
|119
|7,6
|-0,4
|Петропавловск-Камчатский
|Камчатский край
|7,2
|120
|7,6
|-0,4
|Томск
|Томская область
|7,2
|121
|—
|—
|Пушкино
|Московская область
|7,2
|122
|7,7
|-0,5
|Киров
|Кировская область
|7,2
|123
|—
|—
|Иркутск
|Иркутская область
|7,2
|124
|7,8
|-0,6
|Кострома
|Костромская область
|7,2
|125
|7,4
|-0,2
|Новочеркасск
|Ростовская область
|7,2
|126
|8,2
|-1
|Обнинск
|Калужская область
|7,2
|127
|7,7
|-0,5
|Ленинск-Кузнецкий
|Кемеровская область
|7,2
|128
|—
|—
|Красногорск
|Московская область
|7,2
|129
|—
|—
|Биробиджан
|Еврейская АО
|7,1
|130
|7,4
|-0,3
|Киселевск
|Кемеровская область
|7,1
|131
|7,6
|-0,5
|Курган
|Курганская область
|7,1
|132
|7,6
|-0,5
|Псков
|Псковская область
|7,1
|133
|7,5
|-0,4
|Щелково
|Московская область
|7,1
|134
|7,7
|-0,5
|Ухта
|Коми
|7,1
|135
|—
|—
|Евпатория
|Крым
|7,1
|136
|7,7
|-0,5
|Вологда
|Вологодская область
|7,1
|137
|—
|—
|Чита
|Забайкальский край
|7,1
|138
|7,4
|-0,3
|Астрахань
|Астраханская область
|7,1
|139
|7,6
|-0,5
|Благовещенск
|Амурская область
|7,1
|140
|8
|-0,9
|Каменск-Уральский
|Свердловская область
|7,1
|141
|7,6
|-0,4
|Пермь
|Пермский край
|7,1
|142
|7,4
|-0,3
|Тверь
|Тверская область
|7,1
|143
|7,3
|-0,2
|Ярославль
|Ярославская область
|7,1
|144
|—
|—
|Ногинск
|Московская область
|7,1
|145
|7,3
|-0,2
|Воронеж
|Воронежская область
|7,1
|146
|7,2
|-0,2
|Новосибирск
|Новосибирская область
|7,1
|147
|—
|—
|Люберцы
|Московская область
|7,1
|148
|7,4
|-0,4
|Одинцово
|Московская область
|7,1
|149
|7,5
|-0,4
|Орехово-Зуево
|Московская область
|7,1
|150
|7,3
|-0,2
|Тула
|Тульская область
|7,1
|151
|8,3
|-1,2
|Азов
|Ростовская область
|7,1
|152
|7,4
|-0,4
|Самара
|Самарская область
|7,1
|153
|7,4
|-0,3
|Нижний Тагил
|Свердловская область
|7,1
|154
|7,6
|-0,6
|Старый Оскол
|Белгородская область
|7,1
|155
|7,5
|-0,5
|Сыктывкар
|Коми
|7
|156
|—
|—
|Симферополь
|Крым
|7
|157
|—
|—
|Сарапул
|Удмуртия
|7
|158
|7,2
|-0,2
|Омск
|Омская область
|7
|159
|—
|—
|Воскресенск
|Московская область
|7
|160
|—
|—
|Свободный
|Амурская область
|7
|161
|8,2
|-1,2
|Нефтекамск
|Башкортостан
|7
|162
|7,3
|-0,3
|Волгоград
|Волгоградская область
|7
|163
|7,7
|-0,7
|Кемерово
|Кемеровская область
|7
|164
|7,3
|-0,3
|Саратов
|Саратовская область
|7
|165
|7,4
|-0,4
|Смоленск
|Смоленская область
|7
|166
|7,8
|-0,8
|Дзержинск
|Нижегородская область
|7
|167
|—
|—
|Магадан
|Магаданская область
|7
|168
|—
|—
|Копейск
|Челябинская область
|7
|169
|7,2
|-0,3
|Ивантеевка
|Московская область
|7
|170
|7,2
|-0,3
|Ростов-на-Дону
|Ростовская область
|6,9
|171
|7,3
|-0,4
|Липецк
|Липецкая область
|6,9
|172
|7,4
|-0,5
|Электросталь
|Московская область
|6,9
|173
|7,3
|-0,4
|Владивосток
|Приморский край
|6,9
|174
|7,4
|-0,5
|Орел
|Орловская область
|6,9
|175
|7,4
|-0,4
|Челябинск
|Челябинская область
|6,9
|176
|—
|—
|Курск
|Курская область
|6,9
|177
|—
|—
|Подольск
|Московская область
|6,9
|178
|7,7
|-0,8
|Улан-Удэ
|Бурятия
|6,9
|179
|—
|—
|Кинешма
|Ивановская область
|6,9
|180
|7,6
|-0,7
|Рыбинск
|Ярославская область
|6,9
|181
|—
|—
|Новокузнецк
|Кемеровская область
|6,9
|182
|7,6
|-0,8
|Армавир
|Краснодарский край
|6,9
|183
|—
|—
|Тамбов
|Тамбовская область
|6,9
|184
|7,3
|-0,5
|Брянск
|Брянская область
|6,8
|185
|7,6
|-0,8
|Архангельск
|Архангельская область
|6,8
|186
|—
|—
|Мурино
|Ленинградская область
|6,8
|187
|7,6
|-0,9
|Клин
|Московская область
|6,8
|188
|7,6
|-0,8
|Сергиев Посад
|Московская область
|6,8
|189
|—
|—
|Белогорск
|Амурская область
|6,8
|190
|7,7
|-0,9
|Камышин
|Волгоградская область
|6,7
|191
|7,3
|-0,5
|Комсомольск-на-Амуре
|Хабаровский край
|6,7
|192
|7,2
|-0,5
|Орск
|Оренбургская область
|6,7
|193
|—
|—
|Норильск
|Красноярский край
|6,7
|194
|—
|—
|Ялта
|Крым
|6,7
|195
|—
|—
|Шахты
|Ростовская область
|6,6
|196
|7,4
|-0,9
|Арзамас
|Нижегородская область
|6,6
|197
|7,5
|-1
|Новомосковск
|Тульская область
|6,5
|198
|7,6
|-1,1
|Воркута
|Коми
|6,5
|199
|—
|—
|Златоуст
|Челябинская область
|6,5
|200
|—
|—
|Якутск
|Якутия
|6,4
[1] В 2019 году в исследование вошло на 50 городов больше, чем в 2018-м. В связи с этим оценки для ряда городов за 2018 год отсутствуют.
[2] В 2019 году в исследование вошло на 50 городов больше, чем в 2018-м. В связи с этим оценки для ряда городов за 2018 год отсутствуют.