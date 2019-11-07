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Менее дружелюбными стали жители Бердска

18:28 07.11.2019 Фото: Pixabay
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В 2019 году бердчане по своей же оценке стали менее дружелюбными по сравнению с 2018 годом. Впервые за три года уровень дружелюбия в России снизился, хоть и незначительно.

Менее дружелюбными стали жители Бердска
Средняя оценка по стране остается достаточно высокой уже на протяжении четырех лет – 7,3 балла из 10 возможных

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как россияне относятся к соседям в своих городах, и составили ежегодный рейтинг 200 городов. Средняя оценка по стране остается достаточно высокой уже на протяжении четырех лет – 7,3 балла из 10 возможных. Однако в 2019 году жители оценили отношения с соседями на 0,3 балла ниже, чем раньше. Самым доброжелательным городом остается Грозный — с 8,3 балла. А самым недружелюбным стал Якутск — с 6,4 балла.

Обзор исследования

Участникам опроса предложили оценить утверждение «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны отношениями с соседями.

В исследовании приняло участие более 90 000 человек. Средняя оценка по стране составила 7,3 балла. Это на 0,3 балла меньше, чем в прошлом году. Впервые за три года уровень дружелюбия в России снизился, хоть и незначительно.

Разница между максимальной и минимальной оценками по городам также уменьшилась: 1,9 балла в этом году против 2,3 в предыдущем. Разрыв сократился за счет того, что у города – лидера рейтинга оценка значительно снизилась.

Города, в которых у жителей отличные отношения с соседями

Шесть из десяти позиций в верхней части рейтинга заняли южные города. Лидером остался Грозный. В столице Чеченской Республики жители оценили дружелюбие соседей на 8,3 балла. Это меньше, чем в прошлом году: тогда горожане поставили 9 баллов.

Также по сравнению с прошлым годом снизились оценки у Геленджика (7,9 балла против 8,2) и подмосковного Чехова (7,8 вместо 7,9). Северск (Томская область), который принял участие в опросе первый раз, занял сразу второе место с результатом в 8,2 балла. Третье место поделили Гурьевск, который также участвует в исследовании впервые, Ессентуки и Майкоп. Они получили от местных жителей 8 баллов.

Замыкает список топ-10 дружелюбных городов небольшой город Всеволожск (Ленинградская область), его оценка — 7,8 балла.

10 городов России, жители которых высоко оценили дружелюбие соседей[1]

Место в 2019 году Баллы в 2018 году Динамика Город Регион Баллы в 2019 году
1 9 -0,7 Грозный Чечня 8,3
2 Северск Томская область 8,2
3 Гурьевск Калининградская область 8
4 7,7 0,3 Ессентуки Ставропольский край 8
5 7,6 0,3 Майкоп Адыгея 8
6 7,9 0,0 Махачкала Дагестан 7,9
7 Туапсе Краснодарский край 7,9
8 8,2 -0,4 Геленджик Краснодарский край 7,9
9 7,9 -0,1 Чехов Московская область 7,8
10 7,3 0,6 Всеволожск Ленинградская область 7,8

Города, где отношения с соседями хуже

Пять городов на нижних строчках приняли участие в исследовании впервые. Якутск стал лидером антирейтинга по дружелюбию соседей. Второе с конца место поделили три города: у челябинского Златоуста, Воркуты (Коми) и Новомосковска Тульской области по 6,5 балла. На третьем месте Арзамас и Шахты с 6,6 балла.

В Ялте, Орске, Норильске и Комсомольске-на-Амуре оценки примерно одинаковы: своим  городам жители поставили по 6,7 балла.

Пять городов в последней десятке потеряли за год от 0,5 до 1,1 балла.

10 городов России, жители которых низко оценили дружелюбие соседей

Место в 2019 году Баллы в 2018 году Динамика Город Регион Баллы в 2019 году
200 Якутск Якутия 6,4
199 Златоуст Челябинская область 6,5
198 7,6 -1,1 Воркута Коми 6,5
197 7,5 -1 Новомосковск Тульская область 6,5
196 7,4 -0,9 Арзамас Нижегородская область 6,6
195 Шахты Ростовская область 6,6
194 Ялта Крым 6,7
193 Норильск Красноярский край 6,7
192 7,2 -0,5 Орск Оренбургская область 6,7
191 7,3 -0,5 Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край 6,7

Рейтинг дружелюбия городов-миллионеров

Среди городов-миллионеров лидируют столицы национальных республик: Казань с 7,4 и Уфа с 7,3 балла. Уфа, впрочем, лишь на сотые доли балла опередила Санкт-Петербург, Красноярск, Москву и Нижний Новгород. Оценки ниже других получили Ростов-на-Дону и Челябинск: по 6,9 балла.

В общем рейтинге даже Казань и Уфа не попали не только в топ-10, но и в число первых 50 городов: у столицы Татарстана 60-е место, а Уфа оказалась на 84-м. 88-ю строчку рейтинга занял Санкт-Петербург, а столица с 97-м местом уступила Красноярску — самый молодой мегаполис на 91-м месте.

За исключением Уфы, Нижнего Новгорода и Красноярска, в городах-миллионерах оценки отношений с соседями снизились. Больше других потеряли за год Пермь, Самара и Челябинск: 0,4 балла.

Интересно, что только Казань в этом списке получила оценку выше средней по стране.

Рейтинг городов-миллионеров по отношениям с соседями

Место в 2019 году Баллы в 2018 году Динамика Город Регион Баллы в 2019 году
60 7,6 -0,1 Казань Татарстан 7,4
84 7,3 0 Уфа Башкортостан 7,3
88 7,4 -0,1 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 7,3
91 7,3 0 Красноярск Красноярский край 7,3
97 7,4 -0,1 Москва Москва 7,3
105 7,2 +0,1 Нижний Новгород Нижегородская область 7,3
117 7,4 -0,2 Екатеринбург Свердловская область 7,2
118 7,5 -0,3 Краснодар Краснодарский край 7,2
141 7,5 -0,4 Пермь Пермский край 7,1
145 7,3 -0,2 Воронеж Воронежская область 7,1
146 7,24 -0,2 Новосибирск Новосибирская область 7,1
152 7,4 -0,4 Самара Самарская область 7,1
158 7,2 -0,2 Омск Омская область 7
162 7,3 -0,3 Волгоград Волгоградская область 7
170 7,2 -0,3 Ростов-на-Дону Ростовская область 6,9
175 7,4 -0,4 Челябинск Челябинская область 6,9

Рейтинг 200 городов России по уровню дружелюбия
(по оценке местных жителей)[2]

Место в рейтинге в 2019 году Баллы в 2018 году Динамика Город Регион Баллы в 2019 году
1 9 -0,7 Грозный Чечня 8,3
2 Северск Томская область 8,2
3 Гурьевск Калининградская область 8
4 7,7 0,3 Ессентуки Ставропольский край 8
5 7,6 0,3 Майкоп Адыгея 8
6 7,9 0 Махачкала Дагестан 7,9
7 Туапсе Краснодарский край 7,9
8 8,2 -0,4 Геленджик Краснодарский край 7,9
9 7,9 -0,1 Чехов Московская область 7,8
10 7,3 0,6 Всеволожск Ленинградская область 7,8
11 Ханты-Мансийск Ханты-Мансийский АО 7,8
12 8,3 -0,5 Нальчик Кабардино-Балкария 7,8
13 8,2 -0,4 Нижнекамск Татарстан 7,8
14 8 -0,2 Рубцовск Алтайский край 7,8
15 7,9 -0,1 Тюмень Тюменская область 7,8
16 Ейск Краснодарский край 7,8
17 7,9 -0,2 Миасс Челябинская область 7,8
18 Бузулук Оренбургская область 7,7
19 7,7 0,1 Салават Башкортостан 7,7
20 Балаково Саратовская область 7,7
21 8 -0,4 Сургут Ханты-Мансийский АО 7,7
22 Кудрово Ленинградская область 7,7
23 Ачинск Красноярский край 7,7
24 7,9 -0,2 Владикавказ Северная Осетия 7,7
25 7,8 -0,2 Саранск Мордовия 7,7
26 8,1 -0,5 Бердск Новосибирская область 7,6
27 7,6 0 Новочебоксарск Чувашия 7,6
28 Воткинск Удмуртия 7,6
29 7,8 -0,2 Абакан Хакасия 7,6
30 7,8 -0,2 Нижневартовск Ханты-Мансийский АО 7,6
31 7,7 -0,1 Королев Московская область 7,6
32 7,5 0,1 Петрозаводск Карелия 7,6
33 Реутов Московская область 7,6
34 Феодосия Крым 7,6
35 8,3 -0,7 Анапа Краснодарский край 7,6
36 7,5 0,1 Невинномысск Ставропольский край 7,6
37 7,8 -0,2 Йошкар-Ола Марий Эл 7,6
38 7,4 0,1 Батайск Ростовская область 7,5
39 7,8 -0,3 Видное Московская область 7,5
40 7,9 -0,3 Мытищи Московская область 7,5
41 7,8 -0,3 Сызрань Самарская область 7,5
42 Керчь Крым 7,5
43 7,3 0,2 Магнитогорск Челябинская область 7,5
44 7,6 -0,1 Волгодонск Ростовская область 7,5
45 7,3 0,2 Калининград Калининградская область 7,5
46 7,7 -0,2 Бийск Алтайский край 7,5
47 8 -0,6 Домодедово Московская область 7,5
48 7,7 -0,2 Коломна Московская область 7,5
49 7,8 -0,3 Мурманск Мурманская область 7,5
50 7,8 -0,3 Черкесск Карачаево-Черкесия 7,5
51 7,4 0,1 Энгельс Саратовская область 7,5
52 7,6 -0,1 Прокопьевск Кемеровская область 7,5
53 Ноябрьск Ямало-Ненецкий АО 7,5
54 Михайловск Ставропольский край 7,5
55 7,6 -0,2 Братск Иркутская область 7,5
56 7,6 -0,1 Сочи Краснодарский край 7,5
57 Елец Липецкая область 7,4
58 Белово Кемеровская область 7,4
59 7,5 -0,1 Глазов Удмуртия 7,4
60 7,6 -0,1 Казань Татарстан 7,4
61 Мичуринск Тамбовская область 7,4
62 7,4 0,1 Иваново Ивановская область 7,4
63 7,6 -0,2 Муром Владимирская область 7,4
64 7,3 0,2 Первоуральск Свердловская область 7,4
65 8 -0,6 Северодвинск Архангельская область 7,4
66 7,3 0,2 Чебоксары Чувашия 7,4
67 7,8 -0,4 Череповец Вологодская область 7,4
68 Севастополь Севастополь 7,4
69 Губкин Белгородская область 7,4
70 Выборг Ленинградская область 7,4
71 Великие Луки Псковская область 7,4
72 7,3 0,1 Серпухов Московская область 7,4
73 7,8 -0,4 Димитровград Ульяновская область 7,4
74 7,7 -0,3 Набережные Челны Татарстан 7,4
75 7,5 -0,2 Волжский Волгоградская область 7,4
76 Долгопрудный Московская область 7,4
77 Серов Свердловская область 7,4
78 7,8 -0,4 Белгород Белгородская область 7,4
79 7,4 0,0 Ковров Владимирская область 7,4
80 7,5 -0,1 Химки Московская область 7,4
81 7,7 -0,4 Гатчина Ленинградская область 7,3
82 7,7 -0,4 Оренбург Оренбургская область 7,3
83 7,7 -0,3 Тольятти Самарская область 7,3
84 7,3 0,0 Уфа Башкортостан 7,3
85 Дмитров Московская область 7,3
86 Нефтеюганск Ханты-Мансийский АО 7,3
87 Таганрог Ростовская область 7,3
88 7,4 -0,1 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 7,3
89 7,8 -0,4 Стерлитамак Башкортостан 7,3
90 8,2 -0,8 Альметьевск Татарстан 7,3
91 7,3 0,0 Красноярск Красноярский край 7,3
92 7,3 0,0 Березники Пермский край 7,3
93 Новоуральск Свердловская область 7,3
94 7,7 -0,4 Ставрополь Ставропольский край 7,3
95 Калуга Калужская область 7,3
96 7,6 -0,3 Минеральные Воды Ставропольский край 7,3
97 7,4 -0,1 Москва Москва 7,3
98 7,4 -0,1 Хабаровск Хабаровский край 7,3
99 Балашиха Московская область 7,3
100 7,6 -0,4 Пенза Пензенская область 7,3
101 7,6 -0,3 Пятигорск Ставропольский край 7,3
102 7,5 -0,2 Владимир Владимирская область 7,3
103 7,6 -0,3 Ижевск Удмуртия 7,3
104 7,2 +0,1 Каменск-Шахтинский Ростовская область 7,3
105 7,2 +0,1 Нижний Новгород Нижегородская область 7,3
106 7,4 -0,2 Ульяновск Ульяновская область 7,3
107 Раменское Московская область 7,3
108 Жуковский Московская область 7,3
109 7,5 -0,2 Барнаул Алтайский край 7,3
110 Лобня Московская область 7,2
111 7,7 -0,4 Ангарск Иркутская область 7,2
112 7,7 -0,5 Новороссийск Краснодарский край 7,2
113 7,8 -0,6 Новый Уренгой Ямало-Ненецкий АО 7,2
114 Новокуйбышевск Самарская область 7,2
115 7,3 -0,1 Рязань Рязанская область 7,2
116 7,5 -0,3 Великий Новгород Новгородская область 7,2
117 7,4 -0,2 Екатеринбург Свердловская область 7,2
118 7,5 -0,3 Краснодар Краснодарский край 7,2
119 7,6 -0,4 Петропавловск-Камчатский Камчатский край 7,2
120 7,6 -0,4 Томск Томская область 7,2
121 Пушкино Московская область 7,2
122 7,7 -0,5 Киров Кировская область 7,2
123 Иркутск Иркутская область 7,2
124 7,8 -0,6 Кострома Костромская область 7,2
125 7,4 -0,2 Новочеркасск Ростовская область 7,2
126 8,2 -1 Обнинск Калужская область 7,2
127 7,7 -0,5 Ленинск-Кузнецкий Кемеровская область 7,2
128 Красногорск Московская область 7,2
129 Биробиджан Еврейская АО 7,1
130 7,4 -0,3 Киселевск Кемеровская область 7,1
131 7,6 -0,5 Курган Курганская область 7,1
132 7,6 -0,5 Псков Псковская область 7,1
133 7,5 -0,4 Щелково Московская область 7,1
134 7,7 -0,5 Ухта Коми 7,1
135 Евпатория Крым 7,1
136 7,7 -0,5 Вологда Вологодская область 7,1
137 Чита Забайкальский край 7,1
138 7,4 -0,3 Астрахань Астраханская область 7,1
139 7,6 -0,5 Благовещенск Амурская область 7,1
140 8 -0,9 Каменск-Уральский Свердловская область 7,1
141 7,6 -0,4 Пермь Пермский край 7,1
142 7,4 -0,3 Тверь Тверская область 7,1
143 7,3 -0,2 Ярославль Ярославская область 7,1
144 Ногинск Московская область 7,1
145 7,3 -0,2 Воронеж Воронежская область 7,1
146 7,2 -0,2 Новосибирск Новосибирская область 7,1
147 Люберцы Московская область 7,1
148 7,4 -0,4 Одинцово Московская область 7,1
149 7,5 -0,4 Орехово-Зуево Московская область 7,1
150 7,3 -0,2 Тула Тульская область 7,1
151 8,3 -1,2 Азов Ростовская область 7,1
152 7,4 -0,4 Самара Самарская область 7,1
153 7,4 -0,3 Нижний Тагил Свердловская область 7,1
154 7,6 -0,6 Старый Оскол Белгородская область 7,1
155 7,5 -0,5 Сыктывкар Коми 7
156 Симферополь Крым 7
157 Сарапул Удмуртия 7
158 7,2 -0,2 Омск Омская область 7
159 Воскресенск Московская область 7
160 Свободный Амурская область 7
161 8,2 -1,2 Нефтекамск Башкортостан 7
162 7,3 -0,3 Волгоград Волгоградская область 7
163 7,7 -0,7 Кемерово Кемеровская область 7
164 7,3 -0,3 Саратов Саратовская область 7
165 7,4 -0,4 Смоленск Смоленская область 7
166 7,8 -0,8 Дзержинск Нижегородская область 7
167 Магадан Магаданская область 7
168 Копейск Челябинская область 7
169 7,2 -0,3 Ивантеевка Московская область 7
170 7,2 -0,3 Ростов-на-Дону Ростовская область 6,9
171 7,3 -0,4 Липецк Липецкая область 6,9
172 7,4 -0,5 Электросталь Московская область 6,9
173 7,3 -0,4 Владивосток Приморский край 6,9
174 7,4 -0,5 Орел Орловская область 6,9
175 7,4 -0,4 Челябинск Челябинская область 6,9
176 Курск Курская область 6,9
177 Подольск Московская область 6,9
178 7,7 -0,8 Улан-Удэ Бурятия 6,9
179 Кинешма Ивановская область 6,9
180 7,6 -0,7 Рыбинск Ярославская область 6,9
181 Новокузнецк Кемеровская область 6,9
182 7,6 -0,8 Армавир Краснодарский край 6,9
183 Тамбов Тамбовская область 6,9
184 7,3 -0,5 Брянск Брянская область 6,8
185 7,6 -0,8 Архангельск Архангельская область 6,8
186 Мурино Ленинградская область 6,8
187 7,6 -0,9 Клин Московская область 6,8
188 7,6 -0,8 Сергиев Посад Московская область 6,8
189 Белогорск Амурская область 6,8
190 7,7 -0,9 Камышин Волгоградская область 6,7
191 7,3 -0,5 Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край 6,7
192 7,2 -0,5 Орск Оренбургская область 6,7
193 Норильск Красноярский край 6,7
194 Ялта Крым 6,7
195 Шахты Ростовская область 6,6
196 7,4 -0,9 Арзамас Нижегородская область 6,6
197 7,5 -1 Новомосковск Тульская область 6,5
198 7,6 -1,1 Воркута Коми 6,5
199 Златоуст Челябинская область 6,5
200 Якутск Якутия 6,4

[1] В 2019 году в исследование вошло на 50 городов больше, чем в 2018-м. В связи с этим оценки для ряда городов за 2018 год отсутствуют.

[2] В 2019 году в исследование вошло на 50 городов больше, чем в 2018-м. В связи с этим оценки для ряда городов за 2018 год отсутствуют.

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