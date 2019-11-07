Менее дружелюбными стали жители Бердска

В 2019 году бердчане по своей же оценке стали менее дружелюбными по сравнению с 2018 годом. Впервые за три года уровень дружелюбия в России снизился, хоть и незначительно.

Средняя оценка по стране остается достаточно высокой уже на протяжении четырех лет – 7,3 балла из 10 возможных

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как россияне относятся к соседям в своих городах, и составили ежегодный рейтинг 200 городов. Средняя оценка по стране остается достаточно высокой уже на протяжении четырех лет – 7,3 балла из 10 возможных. Однако в 2019 году жители оценили отношения с соседями на 0,3 балла ниже, чем раньше. Самым доброжелательным городом остается Грозный — с 8,3 балла. А самым недружелюбным стал Якутск — с 6,4 балла.

Обзор исследования

Участникам опроса предложили оценить утверждение «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны отношениями с соседями.

В исследовании приняло участие более 90 000 человек. Средняя оценка по стране составила 7,3 балла. Это на 0,3 балла меньше, чем в прошлом году. Впервые за три года уровень дружелюбия в России снизился, хоть и незначительно.

Разница между максимальной и минимальной оценками по городам также уменьшилась: 1,9 балла в этом году против 2,3 в предыдущем. Разрыв сократился за счет того, что у города – лидера рейтинга оценка значительно снизилась.

Города, в которых у жителей отличные отношения с соседями

Шесть из десяти позиций в верхней части рейтинга заняли южные города. Лидером остался Грозный. В столице Чеченской Республики жители оценили дружелюбие соседей на 8,3 балла. Это меньше, чем в прошлом году: тогда горожане поставили 9 баллов.

Также по сравнению с прошлым годом снизились оценки у Геленджика (7,9 балла против 8,2) и подмосковного Чехова (7,8 вместо 7,9). Северск (Томская область), который принял участие в опросе первый раз, занял сразу второе место с результатом в 8,2 балла. Третье место поделили Гурьевск, который также участвует в исследовании впервые, Ессентуки и Майкоп. Они получили от местных жителей 8 баллов.

Замыкает список топ-10 дружелюбных городов небольшой город Всеволожск (Ленинградская область), его оценка — 7,8 балла.

10 городов России, жители которых высоко оценили дружелюбие соседей[1]

Место в 2019 году Баллы в 2018 году Динамика Город Регион Баллы в 2019 году 1 9 -0,7 Грозный Чечня 8,3 2 — — Северск Томская область 8,2 3 — — Гурьевск Калининградская область 8 4 7,7 0,3 Ессентуки Ставропольский край 8 5 7,6 0,3 Майкоп Адыгея 8 6 7,9 0,0 Махачкала Дагестан 7,9 7 — — Туапсе Краснодарский край 7,9 8 8,2 -0,4 Геленджик Краснодарский край 7,9 9 7,9 -0,1 Чехов Московская область 7,8 10 7,3 0,6 Всеволожск Ленинградская область 7,8

Города, где отношения с соседями хуже

Пять городов на нижних строчках приняли участие в исследовании впервые. Якутск стал лидером антирейтинга по дружелюбию соседей. Второе с конца место поделили три города: у челябинского Златоуста, Воркуты (Коми) и Новомосковска Тульской области по 6,5 балла. На третьем месте Арзамас и Шахты с 6,6 балла.

В Ялте, Орске, Норильске и Комсомольске-на-Амуре оценки примерно одинаковы: своим городам жители поставили по 6,7 балла.

Пять городов в последней десятке потеряли за год от 0,5 до 1,1 балла.

10 городов России, жители которых низко оценили дружелюбие соседей

Место в 2019 году Баллы в 2018 году Динамика Город Регион Баллы в 2019 году 200 — — Якутск Якутия 6,4 199 — — Златоуст Челябинская область 6,5 198 7,6 -1,1 Воркута Коми 6,5 197 7,5 -1 Новомосковск Тульская область 6,5 196 7,4 -0,9 Арзамас Нижегородская область 6,6 195 — — Шахты Ростовская область 6,6 194 — — Ялта Крым 6,7 193 — — Норильск Красноярский край 6,7 192 7,2 -0,5 Орск Оренбургская область 6,7 191 7,3 -0,5 Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край 6,7

Рейтинг дружелюбия городов-миллионеров

Среди городов-миллионеров лидируют столицы национальных республик: Казань с 7,4 и Уфа с 7,3 балла. Уфа, впрочем, лишь на сотые доли балла опередила Санкт-Петербург, Красноярск, Москву и Нижний Новгород. Оценки ниже других получили Ростов-на-Дону и Челябинск: по 6,9 балла.

В общем рейтинге даже Казань и Уфа не попали не только в топ-10, но и в число первых 50 городов: у столицы Татарстана 60-е место, а Уфа оказалась на 84-м. 88-ю строчку рейтинга занял Санкт-Петербург, а столица с 97-м местом уступила Красноярску — самый молодой мегаполис на 91-м месте.

За исключением Уфы, Нижнего Новгорода и Красноярска, в городах-миллионерах оценки отношений с соседями снизились. Больше других потеряли за год Пермь, Самара и Челябинск: 0,4 балла.

Интересно, что только Казань в этом списке получила оценку выше средней по стране.

Рейтинг городов-миллионеров по отношениям с соседями

Место в 2019 году Баллы в 2018 году Динамика Город Регион Баллы в 2019 году 60 7,6 -0,1 Казань Татарстан 7,4 84 7,3 0 Уфа Башкортостан 7,3 88 7,4 -0,1 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 7,3 91 7,3 0 Красноярск Красноярский край 7,3 97 7,4 -0,1 Москва Москва 7,3 105 7,2 +0,1 Нижний Новгород Нижегородская область 7,3 117 7,4 -0,2 Екатеринбург Свердловская область 7,2 118 7,5 -0,3 Краснодар Краснодарский край 7,2 141 7,5 -0,4 Пермь Пермский край 7,1 145 7,3 -0,2 Воронеж Воронежская область 7,1 146 7,24 -0,2 Новосибирск Новосибирская область 7,1 152 7,4 -0,4 Самара Самарская область 7,1 158 7,2 -0,2 Омск Омская область 7 162 7,3 -0,3 Волгоград Волгоградская область 7 170 7,2 -0,3 Ростов-на-Дону Ростовская область 6,9 175 7,4 -0,4 Челябинск Челябинская область 6,9

Рейтинг 200 городов России по уровню дружелюбия

(по оценке местных жителей)[2]

Место в рейтинге в 2019 году Баллы в 2018 году Динамика Город Регион Баллы в 2019 году 1 9 -0,7 Грозный Чечня 8,3 2 — — Северск Томская область 8,2 3 — — Гурьевск Калининградская область 8 4 7,7 0,3 Ессентуки Ставропольский край 8 5 7,6 0,3 Майкоп Адыгея 8 6 7,9 0 Махачкала Дагестан 7,9 7 — — Туапсе Краснодарский край 7,9 8 8,2 -0,4 Геленджик Краснодарский край 7,9 9 7,9 -0,1 Чехов Московская область 7,8 10 7,3 0,6 Всеволожск Ленинградская область 7,8 11 — — Ханты-Мансийск Ханты-Мансийский АО 7,8 12 8,3 -0,5 Нальчик Кабардино-Балкария 7,8 13 8,2 -0,4 Нижнекамск Татарстан 7,8 14 8 -0,2 Рубцовск Алтайский край 7,8 15 7,9 -0,1 Тюмень Тюменская область 7,8 16 — — Ейск Краснодарский край 7,8 17 7,9 -0,2 Миасс Челябинская область 7,8 18 — — Бузулук Оренбургская область 7,7 19 7,7 0,1 Салават Башкортостан 7,7 20 — — Балаково Саратовская область 7,7 21 8 -0,4 Сургут Ханты-Мансийский АО 7,7 22 — — Кудрово Ленинградская область 7,7 23 — — Ачинск Красноярский край 7,7 24 7,9 -0,2 Владикавказ Северная Осетия 7,7 25 7,8 -0,2 Саранск Мордовия 7,7 26 8,1 -0,5 Бердск Новосибирская область 7,6 27 7,6 0 Новочебоксарск Чувашия 7,6 28 — — Воткинск Удмуртия 7,6 29 7,8 -0,2 Абакан Хакасия 7,6 30 7,8 -0,2 Нижневартовск Ханты-Мансийский АО 7,6 31 7,7 -0,1 Королев Московская область 7,6 32 7,5 0,1 Петрозаводск Карелия 7,6 33 — — Реутов Московская область 7,6 34 — — Феодосия Крым 7,6 35 8,3 -0,7 Анапа Краснодарский край 7,6 36 7,5 0,1 Невинномысск Ставропольский край 7,6 37 7,8 -0,2 Йошкар-Ола Марий Эл 7,6 38 7,4 0,1 Батайск Ростовская область 7,5 39 7,8 -0,3 Видное Московская область 7,5 40 7,9 -0,3 Мытищи Московская область 7,5 41 7,8 -0,3 Сызрань Самарская область 7,5 42 — — Керчь Крым 7,5 43 7,3 0,2 Магнитогорск Челябинская область 7,5 44 7,6 -0,1 Волгодонск Ростовская область 7,5 45 7,3 0,2 Калининград Калининградская область 7,5 46 7,7 -0,2 Бийск Алтайский край 7,5 47 8 -0,6 Домодедово Московская область 7,5 48 7,7 -0,2 Коломна Московская область 7,5 49 7,8 -0,3 Мурманск Мурманская область 7,5 50 7,8 -0,3 Черкесск Карачаево-Черкесия 7,5 51 7,4 0,1 Энгельс Саратовская область 7,5 52 7,6 -0,1 Прокопьевск Кемеровская область 7,5 53 — — Ноябрьск Ямало-Ненецкий АО 7,5 54 — — Михайловск Ставропольский край 7,5 55 7,6 -0,2 Братск Иркутская область 7,5 56 7,6 -0,1 Сочи Краснодарский край 7,5 57 — — Елец Липецкая область 7,4 58 — — Белово Кемеровская область 7,4 59 7,5 -0,1 Глазов Удмуртия 7,4 60 7,6 -0,1 Казань Татарстан 7,4 61 — — Мичуринск Тамбовская область 7,4 62 7,4 0,1 Иваново Ивановская область 7,4 63 7,6 -0,2 Муром Владимирская область 7,4 64 7,3 0,2 Первоуральск Свердловская область 7,4 65 8 -0,6 Северодвинск Архангельская область 7,4 66 7,3 0,2 Чебоксары Чувашия 7,4 67 7,8 -0,4 Череповец Вологодская область 7,4 68 — — Севастополь Севастополь 7,4 69 — — Губкин Белгородская область 7,4 70 — — Выборг Ленинградская область 7,4 71 — — Великие Луки Псковская область 7,4 72 7,3 0,1 Серпухов Московская область 7,4 73 7,8 -0,4 Димитровград Ульяновская область 7,4 74 7,7 -0,3 Набережные Челны Татарстан 7,4 75 7,5 -0,2 Волжский Волгоградская область 7,4 76 — — Долгопрудный Московская область 7,4 77 — — Серов Свердловская область 7,4 78 7,8 -0,4 Белгород Белгородская область 7,4 79 7,4 0,0 Ковров Владимирская область 7,4 80 7,5 -0,1 Химки Московская область 7,4 81 7,7 -0,4 Гатчина Ленинградская область 7,3 82 7,7 -0,4 Оренбург Оренбургская область 7,3 83 7,7 -0,3 Тольятти Самарская область 7,3 84 7,3 0,0 Уфа Башкортостан 7,3 85 — — Дмитров Московская область 7,3 86 — — Нефтеюганск Ханты-Мансийский АО 7,3 87 — — Таганрог Ростовская область 7,3 88 7,4 -0,1 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 7,3 89 7,8 -0,4 Стерлитамак Башкортостан 7,3 90 8,2 -0,8 Альметьевск Татарстан 7,3 91 7,3 0,0 Красноярск Красноярский край 7,3 92 7,3 0,0 Березники Пермский край 7,3 93 — — Новоуральск Свердловская область 7,3 94 7,7 -0,4 Ставрополь Ставропольский край 7,3 95 — — Калуга Калужская область 7,3 96 7,6 -0,3 Минеральные Воды Ставропольский край 7,3 97 7,4 -0,1 Москва Москва 7,3 98 7,4 -0,1 Хабаровск Хабаровский край 7,3 99 — — Балашиха Московская область 7,3 100 7,6 -0,4 Пенза Пензенская область 7,3 101 7,6 -0,3 Пятигорск Ставропольский край 7,3 102 7,5 -0,2 Владимир Владимирская область 7,3 103 7,6 -0,3 Ижевск Удмуртия 7,3 104 7,2 +0,1 Каменск-Шахтинский Ростовская область 7,3 105 7,2 +0,1 Нижний Новгород Нижегородская область 7,3 106 7,4 -0,2 Ульяновск Ульяновская область 7,3 107 — — Раменское Московская область 7,3 108 — — Жуковский Московская область 7,3 109 7,5 -0,2 Барнаул Алтайский край 7,3 110 — — Лобня Московская область 7,2 111 7,7 -0,4 Ангарск Иркутская область 7,2 112 7,7 -0,5 Новороссийск Краснодарский край 7,2 113 7,8 -0,6 Новый Уренгой Ямало-Ненецкий АО 7,2 114 — — Новокуйбышевск Самарская область 7,2 115 7,3 -0,1 Рязань Рязанская область 7,2 116 7,5 -0,3 Великий Новгород Новгородская область 7,2 117 7,4 -0,2 Екатеринбург Свердловская область 7,2 118 7,5 -0,3 Краснодар Краснодарский край 7,2 119 7,6 -0,4 Петропавловск-Камчатский Камчатский край 7,2 120 7,6 -0,4 Томск Томская область 7,2 121 — — Пушкино Московская область 7,2 122 7,7 -0,5 Киров Кировская область 7,2 123 — — Иркутск Иркутская область 7,2 124 7,8 -0,6 Кострома Костромская область 7,2 125 7,4 -0,2 Новочеркасск Ростовская область 7,2 126 8,2 -1 Обнинск Калужская область 7,2 127 7,7 -0,5 Ленинск-Кузнецкий Кемеровская область 7,2 128 — — Красногорск Московская область 7,2 129 — — Биробиджан Еврейская АО 7,1 130 7,4 -0,3 Киселевск Кемеровская область 7,1 131 7,6 -0,5 Курган Курганская область 7,1 132 7,6 -0,5 Псков Псковская область 7,1 133 7,5 -0,4 Щелково Московская область 7,1 134 7,7 -0,5 Ухта Коми 7,1 135 — — Евпатория Крым 7,1 136 7,7 -0,5 Вологда Вологодская область 7,1 137 — — Чита Забайкальский край 7,1 138 7,4 -0,3 Астрахань Астраханская область 7,1 139 7,6 -0,5 Благовещенск Амурская область 7,1 140 8 -0,9 Каменск-Уральский Свердловская область 7,1 141 7,6 -0,4 Пермь Пермский край 7,1 142 7,4 -0,3 Тверь Тверская область 7,1 143 7,3 -0,2 Ярославль Ярославская область 7,1 144 — — Ногинск Московская область 7,1 145 7,3 -0,2 Воронеж Воронежская область 7,1 146 7,2 -0,2 Новосибирск Новосибирская область 7,1 147 — — Люберцы Московская область 7,1 148 7,4 -0,4 Одинцово Московская область 7,1 149 7,5 -0,4 Орехово-Зуево Московская область 7,1 150 7,3 -0,2 Тула Тульская область 7,1 151 8,3 -1,2 Азов Ростовская область 7,1 152 7,4 -0,4 Самара Самарская область 7,1 153 7,4 -0,3 Нижний Тагил Свердловская область 7,1 154 7,6 -0,6 Старый Оскол Белгородская область 7,1 155 7,5 -0,5 Сыктывкар Коми 7 156 — — Симферополь Крым 7 157 — — Сарапул Удмуртия 7 158 7,2 -0,2 Омск Омская область 7 159 — — Воскресенск Московская область 7 160 — — Свободный Амурская область 7 161 8,2 -1,2 Нефтекамск Башкортостан 7 162 7,3 -0,3 Волгоград Волгоградская область 7 163 7,7 -0,7 Кемерово Кемеровская область 7 164 7,3 -0,3 Саратов Саратовская область 7 165 7,4 -0,4 Смоленск Смоленская область 7 166 7,8 -0,8 Дзержинск Нижегородская область 7 167 — — Магадан Магаданская область 7 168 — — Копейск Челябинская область 7 169 7,2 -0,3 Ивантеевка Московская область 7 170 7,2 -0,3 Ростов-на-Дону Ростовская область 6,9 171 7,3 -0,4 Липецк Липецкая область 6,9 172 7,4 -0,5 Электросталь Московская область 6,9 173 7,3 -0,4 Владивосток Приморский край 6,9 174 7,4 -0,5 Орел Орловская область 6,9 175 7,4 -0,4 Челябинск Челябинская область 6,9 176 — — Курск Курская область 6,9 177 — — Подольск Московская область 6,9 178 7,7 -0,8 Улан-Удэ Бурятия 6,9 179 — — Кинешма Ивановская область 6,9 180 7,6 -0,7 Рыбинск Ярославская область 6,9 181 — — Новокузнецк Кемеровская область 6,9 182 7,6 -0,8 Армавир Краснодарский край 6,9 183 — — Тамбов Тамбовская область 6,9 184 7,3 -0,5 Брянск Брянская область 6,8 185 7,6 -0,8 Архангельск Архангельская область 6,8 186 — — Мурино Ленинградская область 6,8 187 7,6 -0,9 Клин Московская область 6,8 188 7,6 -0,8 Сергиев Посад Московская область 6,8 189 — — Белогорск Амурская область 6,8 190 7,7 -0,9 Камышин Волгоградская область 6,7 191 7,3 -0,5 Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край 6,7 192 7,2 -0,5 Орск Оренбургская область 6,7 193 — — Норильск Красноярский край 6,7 194 — — Ялта Крым 6,7 195 — — Шахты Ростовская область 6,6 196 7,4 -0,9 Арзамас Нижегородская область 6,6 197 7,5 -1 Новомосковск Тульская область 6,5 198 7,6 -1,1 Воркута Коми 6,5 199 — — Златоуст Челябинская область 6,5 200 — — Якутск Якутия 6,4

[1] В 2019 году в исследование вошло на 50 городов больше, чем в 2018-м. В связи с этим оценки для ряда городов за 2018 год отсутствуют.

[2] В 2019 году в исследование вошло на 50 городов больше, чем в 2018-м. В связи с этим оценки для ряда городов за 2018 год отсутствуют.