44 ребенка отравились в поезде

Следствием установлено, что организованная группа детей 9-14 лет следовала из санатория, расположенного в городе Минеральные Воды в столицу.

После того, как поезд продолжил движение, с теми же симптомами к сопровождающим обратился еще 21 ребенок, по прибытии в столицу они госпитализированы в медицинское учреждение

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), по факту отравления детей, следовавших в поезде сообщением «Владикавказ — Москва», сообщает СК РФ.

Следствием установлено, что организованная группа детей 9-14 лет, в количестве 44 человек следовала из санатория, расположенного в городе Минеральные Воды в столицу.

Вечером 6 ноября 2019 года в пути следования поезда 8 детей сообщили сопровождающему об ухудшении самочувствия, в связи с чем медицинским работником на железнодорожной станции «Россошь» им была оказана медицинская помощь.

После того, как поезд продолжил движение, с теми же симптомами к сопровождающим обратился еще 21 ребенок, по прибытии в столицу они госпитализированы в медицинское учреждение.

Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

Расследование уголовного дела продолжается.