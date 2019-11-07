07.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Как же я хочу спать: почему не высыпаются жители России?

20:16 07.11.2019 Фото: www.pexels.com
3 0

Работодатели несут издержки за неэффективность невыспавшихся сотрудников в среднем по 198 млрд рублей в месяц в России.

Как же я хочу спать: почему не высыпаются жители России?
При этом более четверти опрошенных (27%) не высыпается из-за домашнего досуга: просмотра телепередач, игр или чтения книг допоздна

Почти половина опрошенных (47%) работающих россиян не высыпаются в будние дни, треть из них (32%) не высыпаются по причине переработок или учебы. Работодатели несут издержки за неэффективность невыспавшихся сотрудников в среднем по 198 млрд рублей в месяц в России, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, которое имеется в распоряжении ТАСС.

«Среди россиян, имеющих постоянную работу, почти половина (47%) признались, что в рабочие дни не высыпаются, эта доля практически не менялась на протяжении последних лет. Основной причиной недосыпания остается необходимость сверхурочной работы или учебы. Доля невысыпающихся по этой причине составила 32%», — говорится в исследовании. Отмечается, что в 2018 году не высыпалось из-за переработок и учебы 39%, в 2017 — 30%.

Эксперты НАФИ проанализировали, что в среднем работающий россиянин, имеющий сложности с режимом труда и отдыха, оценивает свою эффективность в 70% в 2019 году (в 2018 году — 75%, в 2017 году — 80%). «По сравнению с данными 2017-2018 годов россияне стали оценивать свою продуктивность в дни недосыпания ниже: в этом году только 23% ответили, что их продуктивность при нарушении режима сна все равно остается выше 80%. В 2018 году такой ответ дали 31%, в 2017 — 36%», — отмечают эксперты.

По данным НАФИ, с учетом численности работающих граждан (75,6 млн) и размера средних зарплат в регионах, переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников обходятся работодателям в среднем в 198 млрд рублей в месяц (174 млрд рублей в 2018 году), или 2,4 трлн в год по всей России.

При этом более четверти опрошенных (27%) не высыпается из-за домашнего досуга: просмотра телепередач, игр или чтения книг допоздна. Из-за проблем с здоровьем не высыпается каждый пятый (22%). Среди других причин недосыпании респонденты отметили наличие в семье маленького ребенка (15%), внешние раздражители, такие как шум, свет, некомфортная температура (8%), бытовые дела (4%).

Опрос проводился в октябре 2019 года среди 1600 человек из 52 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Высыпаетесь?

Аноним, 07 ноября 2019 20:50
НВР:
Ннет?
Аноним, 07 ноября 2019 20:58
НВР: Мне повезло, встаю когда выспался.
Аноним, 07 ноября 2019 22:16
НВР:
Нет. Из за того что Медведев перевел часы вперед

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Песков: Кремль знает о демографической яме 3
20:36 07-11-2019
Песков: Кремль знает о демографической яме
БердскЗатыкает уши ватой и не спит по ночам от гула труб в туалете житель Бердска 3
20:24 07-11-2019
Затыкает уши ватой и не спит по ночам от гула труб в туалете житель Бердска
Как же я хочу спать: почему не высыпаются жители России? 3
20:16 07-11-2019
Как же я хочу спать: почему не высыпаются жители России?
44 ребенка отравились в поезде
20:05 07-11-2019
44 ребенка отравились в поезде
БердскСдам комнату под офис в по ул.Ленина, 33 в Бердске
19:40 07-11-2019
Сдам комнату под офис в по ул.Ленина, 33 в Бердске
БердскПлан не выполнили: Отказались смотреть фильм «Любовь и голуби» в 1985 году жители Бердска 5
19:15 07-11-2019
План не выполнили: Отказались смотреть фильм «Любовь и голуби» в 1985 году жители Бердска
Счетная палата: Вымирают жители России 1
18:30 07-11-2019
Счетная палата: Вымирают жители России
БердскМенее дружелюбными стали жители Бердска 2
18:28 07-11-2019
Менее дружелюбными стали жители Бердска
БердскМного пьешь: Какие продукты есть при употреблении алкоголя? Можно ли запивать? 1
18:16 07-11-2019
Много пьешь: Какие продукты есть при употреблении алкоголя? Можно ли запивать?
БердскПожалуются в прокуратуру на высокие бордюры на ул. Ленина инвалиды-колясочники Бердска 3
18:00 07-11-2019
Пожалуются в прокуратуру на высокие бордюры на ул. Ленина инвалиды-колясочники Бердска