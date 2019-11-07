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Песков: Кремль знает о демографической яме

20:36 07.11.2019 Фото: www.pexels.com
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Это яма, которая, во-первых, идет с военных лет времен Великой Отечественной войны, потом яма начала 90-х годов, связанная с развалом Советского Союза, говорит Дмитрий Песков.

Песков: Кремль знает о демографической яме
Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Песков: Кремль знает о демографической яме

Песков: Кремль знает о демографической ямеСчетная палата: Вымирают жители РоссииЕщё 81 новостей

В Кремле знают о негативной тенденции в демографии, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.
«Эта тенденция хорошо известна была и ранее, в том числе <…> в момент формулирования национальных проектов. Как вы знаете, один из них <…> посвящен вопросам демографии. И сейчас нет смысла перечислять весь набор мер по стимулированию рождаемости, поддержки многодетных семей и так далее, который предусмотрен. Они уже неоднократно излагались,» — ответил Песков.

Он также напомнил, что Владимир Путин в своих выступлениях неоднократно упоминал, что страна находится в так называемой демографической яме, что обусловлено прежде всего исторически.
«Это яма, которая, во-первых, идет с военных лет времен Великой Отечественной войны, потом яма начала 90-х годов, связанная с развалом Советского Союза. И вот эти две ямы сейчас, собственно, они совпали по времени, поэтому наблюдается такая негативная динамика», — заключил пресс-секретарь главы государства.

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От редакции

Как выбраться из ямы?

Аноним, 07 ноября 2019 22:12
Ну, что вы со времён татаро-монгольского иго. Но и от ямы у нас сказочный прорыв - продолжительность жизни увеличилась до неведомых размеров, а если ещё 13 млн. покинут великую державу, то пенсию можно обосновать и к 80 годам.
Аноним, 07 ноября 2019 22:20
Если верить статистам то яма началась в 1999 году после дефолта 1998 года.
Аноним, 07 ноября 2019 22:26
Дурак или как ?
Со времен войны остались считанные единицы ветеранов и их детям уже под 70 лет, которые сделали бум рождаемости в 70 - 80 годах.
Сейчас уже рожают кто родился в конце 90х.
Есть логика у этого парня ?

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