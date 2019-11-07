Песков: Кремль знает о демографической яме

Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения

В Кремле знают о негативной тенденции в демографии, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.

«Эта тенденция хорошо известна была и ранее, в том числе <…> в момент формулирования национальных проектов. Как вы знаете, один из них <…> посвящен вопросам демографии. И сейчас нет смысла перечислять весь набор мер по стимулированию рождаемости, поддержки многодетных семей и так далее, который предусмотрен. Они уже неоднократно излагались,» — ответил Песков.

Он также напомнил, что Владимир Путин в своих выступлениях неоднократно упоминал, что страна находится в так называемой демографической яме, что обусловлено прежде всего исторически.

«Это яма, которая, во-первых, идет с военных лет времен Великой Отечественной войны, потом яма начала 90-х годов, связанная с развалом Советского Союза. И вот эти две ямы сейчас, собственно, они совпали по времени, поэтому наблюдается такая негативная динамика», — заключил пресс-секретарь главы государства.