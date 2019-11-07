Почему стоит употреблять хурму 2-3 раза в неделю?

Хурму можно есть при заболеваниях и расстройствах желудочно-кишечного тракта. Она рекомендована при проблемах с сердечно-сосудистой системой. Какая польза заключена в этом фрукте и кому стоит быть осторожным в употреблении хурмы, узнаем в статье.

Диетолог рекомендует есть хурму два–три раза в неделю

Ноябрь — начало сезона хурмы. Полакомиться этим плодом любят и взрослые, и дети. «Вечерняя Москва» решила выяснить у диетологов, какими свойствами обладает хурма и кому стоит воздержаться от ее употребления.

Диетолог, фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль:

— Хурма очень полезна для здоровья. Она содержит большое количество микроэлементов и витаминов, особенно А, С и В. Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций.

Диетолог рекомендовала есть хурму два–три раза в неделю. Она предостерегла от термической обработки — хурма полезна в свежем виде. Оттаявшая замороженная хурма сохраняет свои свойства, но повторно замораживать ее, по словам специалиста, не надо. Дюваль напомнила, что хурму перед употреблением надо мыть, как и другие фрукты.

— Очень ценны в хурме йод и железо, они необходимы организму человека в любое время года. Особенно хурма рекомендована людям, которые страдают анемией. В составе хурмы низкое содержание кислот, ее вполне можно потреблять при язвенной болезни. У нее хорошие антибактериальные свойства. Хурму можно есть при заболеваниях и расстройствах желудочно-кишечного тракта. Она рекомендована при проблемах с сердечно-сосудистой системой.

Фитотерапевт предостерегла от употребления хурмы людей с камнеобразованием в почках, ведь она обладает мочегонным эффектом. Не стоит ее есть и людям с проблемами поджелудочной железы.

Нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова:

— Хурма — обычный сезонный фрукт. Она, безусловно, полезна. Этот фрукт, в отличие от винограда, содержит клетчатку, но имеет большую калорийность. Диабетикам его также надо употреблять ограниченно, так как хурма достаточно сладкая. Тем, кто страдает сахарным диабетом, хурму есть можно, но не больше одного плода в сутки. В больших количествах хурма может вызвать сильный выброс инсулина. Здоровым людям позволительно съедать в день две–три штуки. Больше не рекомендуется, так как она содержит простые углеводы.

Источник: ВМ