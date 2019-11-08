Неверно конвертировала российский рубль на 11,5 млн евро таможня Финляндии

Ошибка касается примерно 960 тысяч случаев таможенного оформления. Таможня ошибочно использовала курсы валют, установленные Финским банком, в то время как должен был использоваться курс Европейского центрального банка.

Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя. Сумма возмещения средств клиентам оценивается примерно в 11,5 миллиона евро.

«Таможня ошибочно использовала курсы валют, установленные Финским банком, в то время как должен был использоваться курс Европейского центрального банка. Мы стремимся начать процесс возмещения как можно скорее. Из-за большого количества дел и правил ЕС по определению таможенной стоимости мы ожидаем, что возврат средств не будет завершен до начала следующего года», — отметил Райккя.

Ошибка касается примерно 960 тысяч случаев таможенного оформления. «Сумма, подлежащая возмещению, в настоящее время оценивается таможней примерно в 11,5 миллионов евро», — сообщили РИА Новости в ведомстве.



Таможня сожалеет об ошибке и просит клиентов заполнить специальную форму на сайте ведомства для возврата средств.

Источник: РИА Новости