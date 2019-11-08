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Неверно конвертировала российский рубль на 11,5 млн евро таможня Финляндии

09:15 08.11.2019 Фото: pixabay.com
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Ошибка касается примерно 960 тысяч случаев таможенного оформления. Таможня ошибочно использовала курсы валют, установленные Финским банком, в то время как должен был использоваться курс Европейского центрального банка.

Неверно конвертировала российский рубль на 11,5 млн евро таможня Финляндии
Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя. Сумма возмещения средств клиентам оценивается примерно в 11,5 миллиона евро.

«Таможня ошибочно использовала курсы валют, установленные Финским банком, в то время как должен был использоваться курс Европейского центрального банка. Мы стремимся начать процесс возмещения как можно скорее. Из-за большого количества дел и правил ЕС по определению таможенной стоимости мы ожидаем, что возврат средств не будет завершен до начала следующего года», — отметил Райккя.

Ошибка касается примерно 960 тысяч случаев таможенного оформления. «Сумма, подлежащая возмещению, в настоящее время оценивается таможней примерно в 11,5 миллионов евро», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Таможня сожалеет об ошибке и просит клиентов заполнить специальную форму на сайте ведомства для возврата средств.

Источник: РИА Новости

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