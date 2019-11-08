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Проценты за задержку зарплаты взыскивает с обанкротившегося «Мастер и К» экс-работник в суде Бердска

11:15 08.11.2019, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Уволившийся в августе 2019 года сотрудник компании по производству стеновых панелей требует компенсировать 15 тыс. рублей. Заработанные выдавали не вовремя.

Проценты за задержку зарплаты взыскивает с обанкротившегося «Мастер и К» экс работник в суде Бердска
Заседание суда назначено на 3 декабря

Бердский городской суд 6 ноября назначил дату судебного заседания по гражданскому иску Павла Мариненко к предприятию «Мастер и К». Процесс начнется 3 декабря. Уволившийся в августе 2019 года сотрудник компании, проработавший там 5 лет, сразу подал иск. Через суд он требует взыскать с «Мастера и К» компенсацию за задержку зарплаты.

— Истец подал заявление о взыскании с работодателя процентов в размере 14 915 рублей. Он полагает, что в период работы ему не вовремя выплачивали заработную плату. И за дни просрочки он просит взыскать проценты, — пояснила «Курьер. Среда. Бердск» 7 ноября помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.

Ко времени увольнения Мариненко, «Мастер и К» уже был банкротом — по иску налоговой службы. В сентябре предприятие обанкротили второй раз — по иску Сбербанка, которому бердская компания задолжала более 520 млн рублей.

Арбитраж 23 сентября назначил конкурсное производство сроком на 6 месяцев — до 23 марта 2020 года. Оно не предполагает закрытия. Через полгода конкурсный управляющий Сергей Обухов обязан представить арбитражному суду отчет о результатах деятельности предприятия с момента объявления его банкротом.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», до конца декабря 2019-го все работники «Мастера и К» получат расчет и будут уволены. У них есть возможность перейти в компанию «Убертюре», работающую сейчас с тем же профилем и на той же площадке.

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